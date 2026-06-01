/OTT प्रेमींसाठी खुशखबर; ₹99 मध्ये मनोरंजनाचा खजिना, एअरटेलची भन्नाट ऑफर

Airtel 99 Rs prepaid plan : काही दिवसांपूर्वी जिओने 200 रुपयांचा ओटीटी प्लॅन सुरु केला आहे, यामध्ये 15 ओटीटी अॅपचे एक्सेस मिळणार आहेत. जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या वेब सीरीज, मूवीजचे वेगवेगळ्या अॅपचे सब्सक्रिप्शन घेतले तर ते तुमच्या मोबाईलला परवडणारे नाहीत. जिओच्या प्लॅननंतर टेलिकॉम कंपनी एअरटेलने आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एक विशेष धमाकेदार प्लॅनची घोषणा केली आहे. एअरटेल कंपनीने 'समर ओटीटी सेल' सुरू केला आहे, यामध्ये एअरटेल वापरकर्त्यांना मोठे फायदे होणार आहेत. या ऑफरद्वारे कंपनीने एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियमच्या किमतीत मोठी कपात केली आहे. ही ऑफर नक्की काय आहे, यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
जिओने काही दिवसांपूर्वी 200 रुपयांचा 5 ओटीटींचा एक प्रीपेड ॲड-ऑन प्लॅन सुरु केला आहे. या प्लॅनमध्ये अनेक वापरकर्ते हे आकर्षित झाले आहेत. एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम हा प्लॅन आधीही सुरु केला होता, त्याची किंमत ही सुरुवातीला 149 रुपये इतकी होती आता त्याची किंमत ही 99 रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वापरकर्त्यांची 50 रुपयांची बचत होणार आहे. आता या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना कोणकोणते फायदे होणार आहेत, यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना सबस्क्रिप्शनद्वारे 20 OTT प्लॅटफॉर्मचा ॲक्सेस मिळणार आहे. आता सध्या बाजारामध्ये सर्वात स्वस्त ओटीटी ऑफर वापरकर्त्यांना मिळत आहे. या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना वेब सिरीज, चित्रपट, लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स, प्रादेशिक कंटेंट आणि विविध मनोरंजन यांसारखे फायदे मिळणार आहेत. या ऑफरचा लाभ एअरटेल थँक्स ॲप, एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले वेबसाइट आणि मोबाईल ॲपद्वारे घेता येणार आहे. यामध्ये सोनी लिव्ह, राज डिजिटल टीव्ही, क्लिक, नम्माफ्लिक्स, डॉक्युबे, आहा , लायन्सगेट प्ले, सन एनएक्सटी, हंगामा, इरोज नाऊ, शेमारूमी, एपिक ऑन, प्लेफ्लिक्स, मनोरमा मॅक्स, अल्ट्रा, चौपाल, शॉर्ट्स टीव्ही, अड्डाटाइम्स, जोजो आणि टाइम्स प्ले यांचा समावेश आहे.
एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम खास आणि वापरकर्त्यांना आकर्षित वाटण्यासाठी लोकप्रिय वेब सिरीज 'गुल्लक सीझन 5' या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. याव्यतिरिक्त, क्रीडा चाहत्यांना भारतीय महिला संघाच्या इंग्लंड दौऱ्यासारखे खेळांचे कव्हरेजही पाहायला मिळणार आहे. ज्या वापरकर्त्यांना क्रिकेट, वेबसिरीज त्याचबरोबर इतर ओटीटी सिरीज पाहायचे असल्यास वेगळे ओटीटी सबस्क्रिप्शन घेण्याची गरज पडणार नाही, त्यानंतर हे ओटीटी सबस्क्रिप्शन वापरकर्त्यांना स्वस्त दरात परवडणारे असणार आहे.