काहीही न सांगता 30000 कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता, जगातील सर्वात अग्रगण्य टेक कंपनीचा मोठा निर्णय

Amazon Layoff : अमेरिकेतील ई-कॉमर्स आणि टेक दिग्गज कंपनी अमेझॉन पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करू शकते. रॉयटर्सने सूत्रांचा हवाला देत एका अहवालात म्हटले आहे की अमेझॉन 28 ऑक्टोबर 2025 मध्ये 30000 हून अधिक कॉर्पोरेट नोकऱ्यांवरुन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. जर ही कपात झाली तर ती 2022 नंतरची सर्वात मोठी असेल. ही कारवाई त्यांच्या एआय-आधारित पुनर्रचना धोरणाचा भाग आहे. अहवालांनुसार, प्रभावित कर्मचाऱ्यांना मंगळवार सकाळपासून ईमेलद्वारे सूचित केले जाईल.
कंपनीने कोविड-18 साथीच्या काळात अधिक कर्मचारी नियुक्त केले. त्यावेळी ऑनलाइन मागणी जास्त असल्याने, कंपनी जवळजवळ प्रत्येक विभागात वेगाने विस्तारली, ज्यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज वाढली. आता, मागणी कमी झाल्यामुळे, कंपनी खर्च कमी करण्याचा विचार करत आहे. यापूर्वी, 2022 च्या अखेरीस, कंपनीने 27000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. सध्याची कपात अंदाजे 350000 कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 10% आहे.
या कपातीवरून असे दिसून येते की कंपनी आता वाढीऐवजी नफ्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. कारण कंपनी सध्या अस्थिर आर्थिक वातावरण आणि ग्राहकांच्या खर्चाच्या मंद ट्रेंडचा सामना करत आहे.
अमेझॉनच्या या निर्णयामुळे क्लाउड सेवा, डिव्हाइस, रिटेल आणि कम्युनिकेशन विभागांसह जवळजवळ सर्व व्यवसाय युनिट्सवर परिणाम होईल. या टाळेबंदीमुळे अंदाजे 30000 कॉर्पोरेट भूमिकांमध्ये लक्षणीय घट होईल. सध्या, अमेझॉन जगभरात 1.54 दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देते, त्यापैकी अंदाजे 350000 व्हाईट-कॉलर नोकऱ्यांमध्ये आहेत. फॉर्च्यूनच्या मते, या महिन्याच्या सुरुवातीला असे वृत्त आले होते की अमेझॉन त्यांच्या मानव संसाधन कर्मचाऱ्यांपैकी 15% पर्यंत कपात करण्याची तयारी करत आहे आणि इतर विभागांमध्ये आणखी कपात अपेक्षित आहे.
कंपनीने कपातीच्या अहवालांवर कोणतेही अधिकृत विधान जारी करण्यास नकार दिला. रॉयटर्सच्या मते, प्रभावित संघांच्या व्यवस्थापकांना सोमवारी कर्मचाऱ्यांना कपातीची माहिती कशी द्यायची याबद्दल संप्रेषण प्रशिक्षण घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. गेल्या काही महिन्यांत कंपनीने त्यांच्या क्लाउड, डिव्हाइस आणि रिटेल क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचीही कपात केली आहे.
सीईओ अँडी जॅसी यांनी महामारीच्या काळात खर्च कमी करण्याची रणनीती सुरू केली. आता, त्यांनी त्या रणनीतीला गती देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. जॅसी म्हणतात की कंपनीने "कमी माणसं आणि चांगल काम" साठी तयार असले पाहिजे, म्हणजे कमी व्यवस्थापन स्तर आणि जलद कामकाज. ई-कॉमर्स वाढीतील घट आणि बदलत्या व्यवसाय प्राधान्यांमुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.
Amazon चा हा निर्णय केवळ एका कंपनीची रणनीती नाही तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या बदलाचा एक भाग आहे. AI च्या आगमनाने, कंपन्या आता कामे करण्यासाठी ऑटोमेशन आणि जनरेटिव्ह AI वापरत आहेत. यामुळे हजारो नोकऱ्या जात आहेत. AI च्या या युगाचे स्वागत करत CEO ने जूनमध्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एक संक्षिप्त इशारा देखील दिला होता.