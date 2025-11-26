English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TCS कंपनीला अमेरिका कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. TCS ला 16,00,00,00,000 रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावीच लागणार आहे. सॉफ्टवेअर चोरल्याचा आरोप TCS वर करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 26, 2025, 07:51 AM IST
TCS कंपनीला अमेरिकेचा झटका! 16,00,00,00,000 रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावीच लागणार; सॉफ्टवेअर चोरल्याचा आरोप

Legal Setback For TCS:  भारतीय आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ला अमेरिकेत मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या पाचव्या सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने संगणक सायन्सेस कॉर्पोरेशन (सीएससी) सोबत सुरू असलेल्या व्यापार गुपिते वादात 194.2 दशलक्ष डॉलर्स अंदाजे 1,600 कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा निर्णय कायम ठेवला आहे. डीएक्ससी टेक्नॉलॉजीचा हा भाग आहे.  या निर्णयामुळे टीसीएससाठी मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

अपील न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईची रक्कम कायम ठेवली आहे. मात्र,  टीसीएसला पूर्वी लावलेला कायमचा मनाई आदेश उठवून काही दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी, टीसीएसला त्यांच्या माजी क्लायंट, सीएससी कडून कोणताही डेटा किंवा साहित्य वापरण्यास मनाई होती, परंतु आता ही बंदी उठवण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरण पुढील पुनरावलोकन आणि मूल्यांकनासाठी टेक्सासच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट (डॅलस डिव्हिजन) कडे पाठवले आहे. तथापि, सध्या तरी, टीसीएसला अजूनही 194.2 दशलक्ष डॉलरचा दंड भरावा लागणारच आहे.

वाद कधी सुरू झाला?

2019 मध्ये  हा खटला  सुरू झाला. सीएससीने टीसीएसने त्यांचे व्यापार गुपिते चोरल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला. सीएससीने TCS वर गंभीर आरोप केले आहेत.  ट्रान्सअमेरिका नावाच्या क्लायंटचे काही कर्मचारी टीसीएसमध्ये सामील झाले. या कर्मचाऱ्यांना CSC च्या परवानाधारक विमा सॉफ्टवेअरची अधिकृत प्रवेश होती. टीसीएसने त्याच सॉफ्टवेअरचा वापर करून असाच एक नवीन विमा प्लॅटफॉर्म तयार केल्याचा आरोप आहे. परिणामी, त्याची सीएससीशी थेट बाजारपेठेत स्पर्धा सुरू झाली. सीएससीने असा दावा केला की हे व्यापार गुपितांचे थेट उल्लंघन आहे, ज्याच्या आधारे न्यायालयाने टीसीएसला मोठे नुकसान भरपाई ठोठावली आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

