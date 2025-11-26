TCS कंपनीला अमेरिकेचा झटका! 16,00,00,00,000 रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावीच लागणार; सॉफ्टवेअर चोरल्याचा आरोप

Legal Setback For TCS: भारतीय आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ला अमेरिकेत मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या पाचव्या सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने संगणक सायन्सेस कॉर्पोरेशन (सीएससी) सोबत सुरू असलेल्या व्यापार गुपिते वादात 194.2 दशलक्ष डॉलर्स अंदाजे 1,600 कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा निर्णय कायम ठेवला आहे. डीएक्ससी टेक्नॉलॉजीचा हा भाग आहे. या निर्णयामुळे टीसीएससाठी मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
अपील न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईची रक्कम कायम ठेवली आहे. मात्र, टीसीएसला पूर्वी लावलेला कायमचा मनाई आदेश उठवून काही दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी, टीसीएसला त्यांच्या माजी क्लायंट, सीएससी कडून कोणताही डेटा किंवा साहित्य वापरण्यास मनाई होती, परंतु आता ही बंदी उठवण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरण पुढील पुनरावलोकन आणि मूल्यांकनासाठी टेक्सासच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट (डॅलस डिव्हिजन) कडे पाठवले आहे. तथापि, सध्या तरी, टीसीएसला अजूनही 194.2 दशलक्ष डॉलरचा दंड भरावा लागणारच आहे.
2019 मध्ये हा खटला सुरू झाला. सीएससीने टीसीएसने त्यांचे व्यापार गुपिते चोरल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला. सीएससीने TCS वर गंभीर आरोप केले आहेत. ट्रान्सअमेरिका नावाच्या क्लायंटचे काही कर्मचारी टीसीएसमध्ये सामील झाले. या कर्मचाऱ्यांना CSC च्या परवानाधारक विमा सॉफ्टवेअरची अधिकृत प्रवेश होती. टीसीएसने त्याच सॉफ्टवेअरचा वापर करून असाच एक नवीन विमा प्लॅटफॉर्म तयार केल्याचा आरोप आहे. परिणामी, त्याची सीएससीशी थेट बाजारपेठेत स्पर्धा सुरू झाली. सीएससीने असा दावा केला की हे व्यापार गुपितांचे थेट उल्लंघन आहे, ज्याच्या आधारे न्यायालयाने टीसीएसला मोठे नुकसान भरपाई ठोठावली आहे.