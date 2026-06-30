/युजर्ससाठी व्हॉट्सअपचं नवं फिचर; फोन नंबरचा उपयोग संपणार? जाणून घ्या...

नवी दिल्ली | जगभरातील अब्जावधी युजर्सच्या वापरात असणारं व्हॉट्सअप आता पुन्हा एकदा बदलणार आहे. हा बदल युजर्सची गोपनीयता लक्षात ठेऊन केला जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. नुकतीच त्याबाबतची माहिती जारी करण्यात आली. जिथं इथून पुढं युजर्सना त्यांचे ‘युजरनेम’ निवडता येतील असं सांगण्यात आलं.
‘तुमचे मोबाईल क्रमांक ही अतिशय खासगी बाब असून, अनेकदा संपर्क साधण्यासाठी फोन नंबर इतरांना न देण्याचीसुद्धा अनेकांचीच च्छा असते. याच कारणामुळं आम्ही व्हॉट्सअपच्या वापरकर्त्यांसाठी युजरनेमचं फिचर आणत आहोत.’ असं अधिकृत माहितीत सांगण्यात आलं. व्हॉट्सअपच्या माहितीनुसार या आठवड्याच्या सुरुवातीपासून युजर्स त्यांचं युजरनेम निवडू शकतात आणि त्यानंतर त्याचा वापर हे फिचर वापरात आल्यावर करु शकतात. या फिचरचा वापर करण्यासाठी व्हॉट्सअपमध्ये जाऊन Settings > Account > Username निवडावं.
AFP ने कंपनीच्या हवाल्याने दिलेल्या म्हटले आहे की, फोन नंबर त्रयस्त व्यक्तीपर्यं न पोहोचवता एका मोठ्या ग्रुप चॅटमध्ये एखाद्याला जोडल्यावर किंवा एखाद्या व्यक्ती अथवा व्यवसायाला प्रथमच मेसेज पाठवल्यावर फोन नंबर आपोआप शेअर होणार नाही.
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
याशिवाय, “ब्राउझ करण्यासाठी कोणतीही निर्देशिका (डिरेक्टरी) नाही आणि कोणत्याही प्रकारच्या संपर्काच्या सूचना (सजेशन्स) दिल्या जात नाहीत. परिणामी एखाद्याशी संपर्क साधण्यासाठी लोकांना तुमचे अचूक युजरनेम माहीत असणे आवश्यक आहे,” असंही मेटाने स्पष्ट केलं.
जागतिक स्तरावर टप्प्याटप्प्यानं हे फिचल लागू केलं जाणार असून, प्रत्येक देशातील युजर्सना त्याबाबतची माहिती दिली जाणार आहे. मेटाच्या व्हॉट्सअपची धुरा भारताच्या कुणाल शाह यांच्या हाती केल्यानंतर हा नवा बदल प्रकाशझोतात आला आहे. इतकंच नव्हे, तर मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनीसुद्धा शाह यांच्या नियुक्तीनंतर व्हॉट्सअपच्या प्रगतीप्रती अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या.
"कुणाल शाह व्हॉट्सअॅपच्या प्रमुखपदी येतील. कुणाल यांनी CRED ला भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक म्हणून उभं केलं, त्यांच्याकडे नव्या संकल्पना उभारण्याची वृत्ती (builder mentality) आणि जागतिक दृष्टीकोन आहे, जे जगातील सर्वात मोठे मेसेजिंग अॅप चालवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. अब्जावधी लोक आणि लाखो व्यवसायांसाठी व्हॉट्सअॅपला सर्वोत्तम सेवा म्हणून अधिक सक्षम बनवण्यासाठी कुणाल यांच्यासोबत काम करण्यास मी उत्सुक आहे," असे झुकरबर्ग म्हणाले.