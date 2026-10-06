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Apple iPhone 17 वर मिळणार बंपर डिस्काउंट, सेलमध्ये तब्बल 20 हजारांची सूट, इतक्या किंमतीला मिळणार!

Apple iPhone 17 सेल दरम्यान तुम्हाला स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 06, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:32 PM IST
Apple iPhone 17 वर मिळणार बंपर डिस्काउंट, सेलमध्ये तब्बल 20 हजारांची सूट, इतक्या किंमतीला मिळणार!
Image Credit: iPhone 17 Price

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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