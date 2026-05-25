/₹20 हजारांची सूट, ₹50 हजारांहून कमी किमतीत Apple MacBook! विद्यार्थी, कॉर्परेटसाठी एकदम बेस्ट; वाचा फिचर्स, ऑफर

Apple Laptop Big Offer: ॲपलचे प्रोडक्ट्स म्हणजे महागच असा तुमचा समज असेल तर तो चुकीचा ठरवणारी ही अपडेट आहे. ॲपलने नव्यानेच लॉन्च केलेला भन्नाट लॅपटॉप 50 हजार रुपयांहून कमी किंमतीत मिळतोय, हो हे खरं आहे. जाणून घ्या या ऑफरबद्दल...
Apple Laptop Big Offer: जगातील सर्व कंपन्यांचे प्रोडक्ट्स एकीकडे आणि ॲपलचे प्रोडक्ट्स एकीकडे असं अनेक ॲपल युझर्सकडून म्हटलं जातं. अगदी आयफोन असो किंवा मॅकबुक असो एकदा ॲपलचे प्रोडक्ट वापरले की माणूस त्याच्या प्रेमातच पडतो असा दावा ॲपलप्रेमी करतात. मात्र अनेकदा ॲपलचे प्रोडक्ट घेण्यामागील मुख्य अडचण ठरते की म्हणजे या प्रोडक्टच्या किमती! पण आता हा किमतीसंदर्भातील अडथळाही एका खास ऑफरच्या माध्यमातून दूर झाला आहे. ॲपलचा नवीन मॅकबुक निओ सध्या एका खास ऑफरमुळे अधिकच चर्चेत आहे. मॅकबुक निओ (MacBook Neo) हा ॲपलचा सर्वात स्वस्त मॅकबुक म्हणूनही ओळखला जातो.
अगदी मार्च महिन्यामध्येच लॉन्च झालेल्या ॲपल मॅकबुक निओची अनेक युट्युबर्स आणि आयटी सेक्टरमधील जाणकारांनी चाचणी घेतली असून या प्रोडक्टचा रिव्ह्यू फारच छान आहे. अनेकांनी अगदी बेसिक कामांपासून ते ह मल्टीटास्किंगपर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी ॲपलचा मॅकबुक निओ उत्कृष्ट असल्याचं म्हटले आहे. आता एवढा छान लॅपटॉप महागच असणार असं तुम्हाला वाटत असेल तर तसं नाहीये. हा लॅपटॉप अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये ॲमेझॉनवरुन घसघशीत सवलतीसहीत उपलब्ध आहे. तुमचा विश्वास बसणार नाही पण ॲपलचा मॅकबुक निओ ॲमेझॉनवर 50 हजार रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत उपलब्ध आहे.
मॅकबुक निओची लॉन्चच्या वेळी किंमत ₹69900 इतकी होती. मात्र, सध्या ॲपलचा हा लॅपटॉप ॲमेझॉनवर सरसकट 7% सवलतीत उपलब्ध आहे. किंमतीवर सात टक्के सवलत देण्यात आल्याने त्याची किंमत सुमारे ₹65 हजार रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. याव्यतिरिक्त, काही एसबीआय, ॲक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट कार्डांवर अतिरिक्त ₹4000 ची सवलत देखील देण्यात आल्याने, एकूण किंमत सुमारे ₹61000 पर्यंत खाली येत आहे.
जर तुमच्याकडे जुना लॅपटॉप असेल आणि तुम्हाला तो एक्सचेंज करायचा असेल, तर ॲमेझॉन ₹13,500 पर्यंतचा एक्सचेंज बोनस देत आहे. यामुळे मॅकबुक निओची प्रत्यक्षात किंमत सुमारे ₹47,500 इतकी कमी होतेय.
मॅकबुक निओमध्ये 2408 x 1506 पिक्सेल रिझोल्यूशनची 13 इंचाचा लिक्विड रेटिना डिस्प्ल स्क्रीन आहे. हा लॅपटॉप ॲपलच्या A18 प्रो चिपसेटवर काम करतो. हाच प्रोसेसर आयफोन 16 प्रो मध्ये वापरला आहे. या लॅपटॉपमध्ये 1080 पी फेसटाइम एचडी कॅमेरा, ड्युअल मायक्रोफोन, डॉल्बी ॲटमॉस सपोर्ट असलेले स्पीकर्स आणि स्पॅशियल ऑडिओ सारखे फिचर्सही आहेत.
ॲपलने केलेल्या दाव्यानुसार, मॅकबुक निओ एकदा चार्ज केल्यावर 16 तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ देऊ शकतो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये दोन युएसबी-सी पोर्ट, एक 3.5 एमएम हेडफोन जॅक, वाय-फाय 6ई आणि ब्लूटूथ 6 यांचा समावेश आहे. हा लॅपटॉप मॅकओएस थाओई (macOS Tahoe) वर चालतो. हा लॅपटॉप ॲपलच्या सर्व इंटेलिजेंट फीचर्सना सपोर्ट करतो.
जर तुम्ही साधारणपणे ₹50,000 मध्ये एखादा प्रीमियम लॅपटॉप खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मॅकबुक निओ एक उत्तम पर्याय ठरु शकतो. अभ्यासासाठी म्हणजेच शैक्षणिक वापरासाठी, ऑफिसचे काम, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि हलक्या एडिटिंगसाठी उत्तम लॅपटॉपची गरज आहे त्यांच्यासाठी हा फारच चांगला बजेट फ्रेंडली पर्याय आहे.