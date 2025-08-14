बेकायदेशीर IPTV विरोधात मोठी कारवाई! दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जातो पायरसीचा पैसा

Authorities Crack Down Illegal IPTV Services: आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एका मोठ्या कारवाईत विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पायरेटेड कंटेंट स्ट्रीमिंग करणाऱ्या बेकायदेशीर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिव्हिजन (IPTV) च्या व्यापक ऑपरेशनचा पर्दाफाश झाला आहे. बॉस आयपीटीव्ही, गुरु आयपीटीव्ही, टशन आयपीटीव्ही, ब्रॅम्प्टन आयपीटीव्ही, व्हॉइस आयपीटीव्ही, इंडियन आयपीटीव्ही, पंजाबी आयपीटीव्ही, एडमंटन आयपीटीव्ही, बॉस एंटरटेनमेंट आयपीटीव्ही आणि अल्ट्रास्ट्रीमटीव्ही यासारख्या ब्रँड नावाखाली कार्यरत असलेले हे बेकायदेशीर नेटवर्क गंभीर कॉपीराइट उल्लंघन आणि डेटा गोपनीयता उल्लंघनाचे नियम मोडल्याप्रकरणी कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सेवा योग्य परवाने किंवा परवानग्या न घेता स्टार, झी नेटवर्क, कलर्स, सोनी, सन नेटवर्क, ईटीव्ही, आहा, सोनीलिव्ह तसेच नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, हुलू आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लीग सारख्या जागतिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरील चॅनेल आणि कार्यक्रमांसह प्रीमियम भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंटेंट बेकायदेशीरपणे प्रसारित करत आहेत.
अँड्रॉइड/लिनक्सवर आधारित सेट-टॉप बॉक्सद्वारे किंवा स्मार्ट डिव्हाइसवरील अॅप्सद्वारे वितरित केल्या जाणाऱ्या या बेकायदेशीर सेवांचा आक्रमकपणे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स आणि ब्लॉगद्वारे ऑनलाइन प्रचार केला जात होता. कायदेशीर सेवांपेक्षा खूपच कमी किमतीत इथे प्रीमियम कंटेंट ऑफर केला जात होता.
सरकारी तपासातून असे दिसून आले आहे की, हे प्लॅटफॉर्म कंटेटंच्या हक्कांसाठी कंटेंट मालकांना किंवा प्लॅटफॉर्मना पैसे देत नाहीत. त्यामुळे मनोरंजन उद्योगाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. आयपीटीव्ही पायरसीमुळे जागतिक दक्षिण आशियाई प्रसारण क्षेत्राला दरवर्षी अंदाजे 200 ते 300 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचं नुकसान होते. अशा कृत्यांमुळे 'यप्पटीव्ही'सारख्या परवानाधारक प्लॅटफॉर्मवर परिणाम होतो.
आर्थिक नुकसानाव्यतिरिक्त, गंभीर सुरक्षा चिंता: पायरेटेड आयपीटीव्ही सेवा अनेकदा क्रेडिट कार्ड माहितीसारखा वापरकर्त्यांचा डेटा गोळा करतात आणि फिशिंग घोटाळे, करचोरी आणि ड्रग्ज व्यापार आणि दहशतवादासह इतर बेकायदेशीर कारवायांसाठी निधी देण्याशी संबंधित असतात.
यापूर्वी, 2021 मध्ये, 'यप्पटीव्ही'ने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर, फरीदाबाद सायबर क्राइम ब्रांचने भारतातील बॉस आयपीटीव्ही ऑपरेशन्सवर छापा टाकला होता, ज्यामुळे बेकायदेशीर पायरसी नेटवर्कशी संबंधित सहा व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती.
'यप्पटीव्ही'ने गोल्डस्टीन लॉ ग्रुप, एलएलसी ('जीएलपी') द्वारे प्रतिनिधित्व केलेल्या युनायटेड स्टेट्स डिस्ट्रीक्ट कोर्टात बॉस आयपीटीव्ही आणि त्याच्या संलग्न संस्थांना लक्ष्य करून दिवाणी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत 18 USC§2319 अंतर्गत अमेरिकन संघीय कॉपीराइट कायद्याचे गंभीर उल्लंघन अधोरेखित करण्यात आले.
GLP नुसार, 'बेकायदेशीर IPTV पायरेटेड सेवा वापरणारा कोणताही ग्राहक... कॉपीराइट उल्लंघनाशी संबंधित असू शकतो, जो यूएस संघीय कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे. अशा ग्राहकांवर दोषी आढळल्यास गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि अशा गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या गैर-नागरिकांना अमेरिकन कायद्यानुसार हद्दपारीची शिक्षा होऊ शकते.”
अलीकडेच, गुजरातमधील गांधीनगर सायबर क्राइम युनिटने असाच आणखी एक खटला नोंदवला होता, ज्यामध्ये मोहम्मद मुर्तुझा अलीला अटक करण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेला हा व्यक्ती बॉस IPTV म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणखी एका मोठ्या बेकायदेशीर IPTV ऑपरेशनमागील प्रमुख असल्याचा संशय आहे. पंजाबमधील जालंधर येथून कार्यरत असलेल्या अली कथितपणे एक पायरसी नेटवर्क चालवत होता ज्याने पाच दशलक्षाहून अधिक ग्राहक मिळवले. वार्षिक महसूलात सुमारे 700 कोटी (US 84 दशलक्ष अमेरिकी) उत्पन्न त्याने मिळवले होते.
कायदेतज्ज्ञांनी असे सुचवले आहे की अटक आणि इतर दंडांची शक्यता टाळण्यासाठी, पायरेटेड सेवा वापरणाऱ्या सर्व वापरकर्त्यांनी ताबडतोब वापर बंद केलं पाहिजे. 'यप्पटीव्ही'सारख्या कायदेशीर, परवानाधारक प्लॅटफॉर्मवर मुव्ह होण्याच्या सल्ला युझर्सला देण्यात आला आहे. भारतीय कंटेटवरवर कायदेशीर, अधिकृत प्रवेश मिळविण्यासाठी www.yupptv.com ला भेट द्या.
