महिंद्राच्या सर्वात लोकप्रिय कारचा नवा लूक; फिचरसह किंमत अनेकांना परवडणारी; पाहा A to Z माहिती

2025 Mahindra Bolero: महिंद्रानं बोलेरो आणि बोलेरो नियो या दोन्ही कार भारतात लाँच केल्या असून, या कारच्या किमतीसुद्धा समोर आल्या आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Oct 7, 2025, 11:32 AM IST
महिंद्राच्या सर्वात लोकप्रिय कारचा नवा लूक; फिचरसह किंमत अनेकांना परवडणारी; पाहा A to Z माहिती
Auto news 2025 Mahindra Bolero and Bolero Neo Launched In India check price and features

2025 Mahindra Bolero: महिंद्रा... भारतात अगदी लष्करापासून ते सामान्यांपर्यंत अनेकांच्याच प्राधान्यस्थानी असणारी वाहन निर्माती कंपनी. खिशाला परवडणारे दर आणि उत्तम प्रतीच्या वाहनांसाठी ही कंपनी ओळखली जाते. अशा या कंपनीकडून सर्वात दमदार अशा बोलेरो निओ आणि बोलेरो या दोन्ही कारचे नवे अर्थात अपडेटेड वर्जन कंपनीकडून लाँच करण्यात आले आहेत. ज्यामुळं आता पुन्हा एकदा भारतीय ऑटो सेक्टरमध्ये महिंद्राच्या कारचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. 

कंपनीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत बोलेरोच्या 16 लाख 80 हजारहून अधिक मॉडेलची विक्री झाली असून, भारतात या कारला नेमकी किती मागणी आहे हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राहिला मुद्दा या कारच्या अपडेटेड वर्जनच्या दरांची, तर महिंद्रा बोलेरोच्या प्रारंभिक मॉडेलची एक्स शोरुम किंमत 7.99 लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. तर महिंद्रा बोलेरो निओची किंमत एक्स शोरूम ₹8.49 लाख इतकी सांगण्यात येत आहे. 

बोलेरोमध्ये नेमके किती बदल? 

कंपनीकडून सध्या या कारमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. मात्र त्याचं इंजिन आणि इतर मॅकेनिकल बदल करण्यात आलेले नाहीत. 2025 च्या महिंद्रा बोलेरोमध्ये पाच पट्ट्यांची स्लॅट डिझाईन असणारी नवी ग्रिल, नवे फॉग लॅम्प आणि अलॉय व्हील देण्यात आले आहेत. या कारला नवा रंगही देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 'स्टील्थ ब्लॅक' (Stealth Black) रंग कारला दमदार लूक देतो. 

राहिला मुद्दा कारच्या अंतर्गत भागात करण्यात येणाऱ्या बदलांबाबत तर, त्यात लेदरेट अपहोल्स्ट्री (Leatherette Upholstery) देण्यात आलं आहे. सीटवर हवा खेळती राहण्यासाठी मेश डिझाईन देण्यात आलं आहे. तर, वाहन चालनाचा अनुभव उत्तम करण्यासाठी स्टीअरिंग माऊंटेड ऑडिओ कंट्रोल देण्यात आले आहेत. यामध्ये 17.8 इंचांची इन्फोटेन्मेंट सिस्टीमही देण्यात आली आहे. 

कारमध्ये आधीप्रमाणंच 1.5 लीटर  mHawk75 डिझेल इंजिन देण्यात आलं असून त्यापासून 75 बीएचपी पॉवर आणि 210 एनएम टॉर्क जनरेट होतो. महिंद्रा बोलेरोचे चार व्हेरिएंट सध्या विक्रीसाठी उबलब्ध असून त्याची किंमत 7.99 लाखांपासून सुरू होऊन टॉप व्हेरिएंटची किंमत 9.69 लाख इतकी आहे. 

महिंद्रा बोलेरो निओही वेधतेय लक्ष... 

वरील बदलांसह बोलेरो निओ 'लूनर ग्रे' (Lunar grey) रंगामध्ये सादर करण्यात आली आहे. ही कार प्रिमीअमल लूक आणि फीलसाठी ओळखली जाते. ज्यामध्ये आता रिअर व्ह्यू कॅमेरा आणि 22.9 सेंटीमीटरची मोठी इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम देण्यात आली आहे. कंपनीकडून ही कारसुद्धा 4 व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध करण्यात आली असून, 8.49 लाखांपासून सुरू होणाऱ्या या कारच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 9.99 लाखांमध्ये उपलब्ध आहे.

FAQ

2025 महिंद्रा बोलेरो आणि बोलेरो निओमध्ये कोणते मुख्य बदल झाले आहेत?
महिंद्रा बोलेरोमध्ये बाह्य बदल म्हणजे पाच पट्ट्यांची स्लॅट ग्रिल, नवे फॉग लॅम्प, अलॉय व्हील आणि 'स्टील्थ ब्लॅक' नवा रंग. अंतर्गत बदलांमध्ये लेदरेट अपहोल्स्ट्री, मेश डिझाईन सीट्स, स्टीअरिंग माउंटेड ऑडिओ कंट्रोल आणि 17.8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टीम. 

महिंद्रा बोलेरो अपडेटेड व्हर्जनची किंमत किती आहे?
प्रारंभिक मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत ₹7.99 लाख आहे. चार व्हेरिएंट उपलब्ध असून, टॉप व्हेरिएंटची किंमत ₹9.69 लाख इतकी आहे.

महिंद्रा बोलेरोची विक्री किती झाली आणि ती का लोकप्रिय आहे?
आतापर्यंत 16 लाख 80 हजारहून अधिक युनिट्स विकल्या गेल्या आहेत. ही कार लष्करापासून सामान्यांपर्यंत लोकप्रिय आहे कारण ती खिशाला परवडते, मजबूत आणि दमदार आहे. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

