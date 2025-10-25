English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
7 Seater Cars : अनेक पर्याय पाहिले, कुठे खर्चाच गणित जमत नाही, कुठे कारची वैशिष्ट्य पसंतीस उतरत नाहीत... पण, काही पर्याय मात्र इथं अपवाद ठरतात बरं. हे असेच पर्याय...   

सायली पाटील | Updated: Oct 25, 2025, 02:50 PM IST
7 सीटर कार! फक्त 5.18 लाखांपासून किंमत सुरू...; तुमच्या कुटुंबासाठीची परफेक्ट कार हीच!
7 Seater Cars : मनाजोगं घर आणि त्या घरात राहणाऱ्या हक्काच्या माणसांसाठी त्यांना हवं तिथे फिरवण्यासाठी लागणारी हक्काची कार खरेदी करणं अनेकांचच स्वप्न असतं. कार खरेदी हा अनेकांच्याच जीवनातील एक मोठा टप्पा आणि तितकीच महत्त्वाची गुंतवणूक असते. नुकतीच झालेली दिवाळी आणि त्यातही अनेक कार कंपन्यांनी दिलेल्या सवलतींमुळं भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये सध्या बरीच उलाढाल होताना दिसत आहे. भारतामध्ये बऱ्याच मध्यमवर्गीयांचा कल सध्या कुटुंबासाठीच्या कार खरेदीकडे अर्थात 7 सीटर कार खरेदीकडे दिसत आहे. त्यात एक नव्हे, तर खिशाला परवडणारे चार पर्याय उपलब्ध आहेत.

रेनो ट्राइबर (Renault Triber)

किमान खर्चामध्ये एक चांगल्या कारचा पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी कमाल आणि तितकीच सुरेख अशी 7 सीटर कार म्हणजे रेनो ट्राइबर. 5.76 लाख रुपये इतकी या कारची एक्स शोरुम किंमत असून, तिच्या टॉप मॉडेलची किंमत आहे 8.60 लाख रुपये. 1 लीटर पेट्रोल इंजिन असणारी ही कार 72hp पॉवर जनरेट करते. 

मारुति ईको (Maruti Eeco)

दोन पॉवरट्रेन पर्यायांसह येणारी बजेट फॅमिली कार म्हणजे मारुति Eeco. पेट्रोल आणि सीनएजी वर्जनमध्ये ही कार उपलब्ध असून, ती 80.76 PS पॉवर आणि 104.4 Nm टॉर्क जनरेट करते. कारचं टूर वर्जन 20.2 km/l मायलेज देतं, तर पॅसेंजर वेरिएंट 19.7 km/l मायलेज देतं. सीएनजी वर्जनमध्ये कार टूर वेरिएंटमध्ये 27.05 km/kg आणि पॅसेंजर वेरिएंटमध्ये 26.78 km/kg मायलेज देते. 18 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये ही कार येत असल्यामुळं तिची एक्स शोरुम किंमत आहे  5,69,500 रुपये तर टॉप वेरिएंट किंमत आहे 6,96,000 रुपये. 

न्यू अर्टिगा (ERTIGA)

पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये मारितिची न्यू अर्टिगा (ERTIGA)हासुद्धा फॅमिली कारमध्ये एक उत्तम पर्याय आहे. थ्री-स्पोक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम असे पर्याय या कारमध्ये उपलब्ध असून, ट्विन पॉड इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, बीजे आणि ब्लॅक कलरसोबत फॅब्रिक अपहोल्स्ट्री या कारमध्ये मिळते. या कारची प्रारंभिक किंमत 6,33,939 रुपये आणि हायब्रिड मॉडेलची किंमत 10,69,095 रुपये इतकी आहे. 

महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo)

महिंद्राच्या बोलेरो कारचं एक स्टायलिश वर्जन म्हणजे महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo). एक राकट एसयुव्ही हवी असल्यास ही 7.49 लाखांना मिळणारी कार एक उत्तम पर्याय आहे. तिचं टॉप मॉडेल 10.49 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. 1.5 लीटरच्या डिझेल इंजिनमध्ये ही कार 100hp इतकी प़ॉवर जनरेट करते. 

