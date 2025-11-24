Maruti Alto हून स्वस्त कार; आश्चर्य वाटतंय? EMI न घेताही घरी आणू शकाल 5 सीटर ब्रँडेड कार!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Auto News 5-Seater Car Cheaper Than Maruti Alto: हल्ली भारतात, सुखकर प्रवासासाठी बरीच मंडळी दुचाकीवर खर्च करण्यापेक्षा अधिक प्राधान्य कारला देतात.... त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती...   

सायली पाटील | Updated: Nov 24, 2025, 04:09 PM IST
Auto News 5-Seater Car Cheaper Than Maruti Alto: भारतीयांची एकंदर मिळकत आणि त्यांच्या गरजा पाहता कार कंपन्यांकडून कायमच वेतनश्रेणीवर ताण येणार नाही अशा कारच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. एक नव्हे तर बऱ्याच कार कंपन्यांनी मध्यमवर्गीयांच्या गरजा लक्षात घेतही कार तयार केल्या आहेत. ज्यामुळं स्वत:ची कार खरेदी करण्याचं स्वप्न ही मंडळी EMI न काढताही पूर्ण करु शकतात. यामध्येच येणारा एक अनेकांच्याच आवडीचा पर्य़ाय म्हणजे, मारुति ऑल्टो के10 (Maruti Alto K10). 

चार लाख रुपयांहूनही कमी किमतीत विक्री केली जाणारी ही कार अनेक कारप्रेमींच्या आवडीची आणि खिशाला परवडणारी असल्यानं तिला मिळणारी लोकप्रियता कमाल आहे. त्याहूनही स्वस्त अशी मारुतीची आणखी एक कार म्हणजे मारुति एस-प्रेसो (Maruti S-Presso). या कारची किंमत आहे 3.5 लाख रुपये. 

स्वस्त आणि मस्त कार...

मारुति ऑल्टोची एक्स शोरुम किंमत आहे, 3,69,600 रुपये. याहूनही स्वस्त कार म्हणजे एस प्रेसो. या कारची एक्स-शोरूम  किंमत आहे 3,49,900 रुपये. 7 विविध रंगांमध्ये कंपनीनं ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध केली असून, त्यात एडवांस्ड डुअल जेट, डुअल VVT इंजिन मिळतं. या इंजिनसह कारमधून 5500 आरपीएमवर 49 kW इतकी पॉवर जनरेट केली जाते. या कारच्या इंजिनसह 5-स्पीड आणि AGS ट्रान्समिशनसुद्धा मिळतं. 

एस प्रेसोमध्ये एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीमसह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशनचंही फिचर उपलब्ध आहे. ज्यामुळं या कारमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवरही कंपनीनं भर दिल्याचं कळतं. दोन एअरबॅगसह येणाऱ्या या कारमध्ये हिल होल्ड असिस्टसह रिवर्स पार्किंह सेंसरसुद्धा आहेत. ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी असणाऱ्या या कारच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत आहे 5,24,900 रुपये. 

मारुतीची स्पर्धा मारुतीशीच! 

Car Market मध्ये मारुती एसप्रेसोची स्पर्धा याच कंपनीच्या ऑल्टो के10 या मॉडेलशी आहे. ऑल्टोची एक्स शोरूम किंमत आहे 3.70 लाख रुपये. याशिवाय रेनॉ क्विडसुद्धा कंपनीची स्वस्त कार असून, तिची एक्स शोरूम किंमत आहे 4.30 लाख रुपये. मारुतीच्या कारचं सांगावं तर सामान्यांवर EMI चा भार न देता Car खरेदीचं स्वप्न साकार करण्याची आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव घेण्याची मुभा ही कार देते. त्यामुळं किमान खर्चात कार प्रवासाचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एसप्रेसो ही कार एक उत्तम पर्याय ठरते. 

मारुती एस-प्रेसो ही कार काय आहे आणि तिची किंमत किती आहे?
मारुती एस-प्रेसो ही मारुती सुजुकीची स्वस्त आणि मध्यमवर्गीयांसाठी तयार केलेली कार आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत 349900 रुपये आहे. 

मारुती एस-प्रेसोच्या इंजिन आणि परफॉर्मन्सची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
या कारमध्ये एडवांस्ड डुअल जेट, डुअल VVT इंजिन आहे, जे 5500 आरपीएमवर 49 kW पॉवर जनरेट करते. यासोबत 5-स्पीड मॅन्युअल आणि AGS (ऑटो गियर शिफ्ट) ट्रान्समिशन उपलब्ध आहे. 

मारुती एस-प्रेसोमध्ये कोणती सेफ्टी फीचर्स आहेत?
कारमध्ये एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS) सह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), दोन एअरबॅग्स, हिल होल्ड असिस्ट आणि रिवर्स पार्किंग सेंसरसारखी फीचर्स आहेत.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

