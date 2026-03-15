पाहतच राहाल! 6.7 सेकंदांमध्ये 0 ते 100Kmph वेग; सुपरस्टारच्या दारी वाऱ्याच्या वेगानं धावणारी महिंद्राची सुपरकार

Auto News : बरीच कलाकार मंडळी कलाजगतात त्यांची ओळख प्रस्थापित करण्यासमवेतच त्यांच्या आवडीनिवडीलासुद्धा प्राधान्य देत असतात. अशा मंडळींच्या यादीत येणारं एक नाव असंही आहे, जो अभिनेता मागील काही वर्षांपासून त्याच्या अभिनयाहूनही अधिक लोकप्रिय बाईकप्रेम, भटकंती आणि त्याच्या 'मस्तमिजाज' स्वभावामुळं लक्ष वेधत आहे. हा एक असा अभिनेता, जो कलाक्षेत्रासमवेत त्याच्या आवडीनिवडीच्या गोष्टी करण्याला प्राधान्य देत आहे. एक अभिनेता म्हणन तो जितका लोकप्रिय आहे त्याहूनही अधिक जास्त लोकप्रियता त्याचं प्रत्यक्ष जीवनातील व्यक्तीमत्त्वं मिळवून जात आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये त्यानं केलेली भटकंती, बाईक ट्रीप इथपासून फॉर्म्युला कार रेसिंग क्षेत्रातही असणारं त्याचं नाव एका कलाकारापलिकडेही त्याची खास ओळख आहे हेच सिद्ध करून जात आहे. याच कमाल अभनेत्यानं नुकतीच महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीची खास एडिशन कार मिळवली केली असून, कंपनीच्याच सोशल मीडिया पेजवरून याबाबतची माहिती देण्यात आली, जिथं कंपनीनं अभिनेत्याला ही कार भेट स्वरुपात दिल्याचं सांगितलं.
Mahindra BE 6 Formula E Edition ही कार दारी उभी करणाऱ्या या अभिनेत्याचं नाव आहे साऊथ सुपरस्टार अजित कुमार. कार रेसिंग जगतात चर्चेतलं नाव असणाऱ्या या अभिनेत्याची स्वत:ची रेसिंग टीमसुद्धा आहे. महिंद्राचं हे नवं मॉडेल अजित कुमारच्या व्यक्तिमत्त्वं आणि आवडीनिवडींना अगदी साजेसं असून, या कारच्या निमित्तानं अभिनेत्याच्या ताफ्यात आणखी एक दमदार परफॉर्मन्स देणारी कार आली आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
याआधी अभिनेत्याकडे Ferrari SF90, Porsche 911 GT3 RS , McLaren 750S आणि McLaren Senna अशाही कार आहेत. मात्र महिंद्रा त्यातही खास. कारण, भारतीय कंपनीची ही कार चार कलर व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये टँगो रेड, स्टील्थ ब्लॅक, फायरस्स्ट्रॉम ऑरेंज आणि एव्हरेस्ट व्हाईट अशा रंगांचा समावेश आहे. या कारची एक्स शोरुम किंमत आहे 23.69 लाख रुपये (बेस मॉडेल.)
महिंद्राच्या स्पेशल एडिशन कारमध्ये स्टँडर्ड व्हेरिएंटच्या तुलनेत अधिक अग्रेसिव्ह बंपर देण्यात आले असून, फ्रंट आणि रिअर असे दोन्ही बंपर वेगळे आहेत. यामध्ये राऊंड हेडलाईट असल्यामुळं ही कार वेगळी ठरते. कारचं रुफ आणि हूडवर 12 स्ट्रीप ग्राफिक्स देण्यात आले असून, फॉर्म्युला ईपासून त्यांची प्रेरणा घेण्यात आली आहे. या कारला कंपनीनं 19 इंच आणि 20 इंच अलॉय व्हील्सचा पर्यायही दिला आहे.
कारचं रिअर डिझाईन स्टँडर्ड व्हेरिएंटहून वेगळं असून, रिअरमध्ये फॉर्म्युला ई सारखा बॅजही मितो. कारच्या अंतर्गत भागांमध्येसुद्धा स्पेशल एडिशन म्हणून बऱ्याच गोष्टींची जोड असल्या कारणानं महिंद्राची ही सुपरकार अतिशय खास ठरत आहे.