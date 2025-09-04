GST बदलांनंतर कार, बाईक स्वस्त; तरीही आनंद महिंद्रा का करत आहेत नवी मागणी?

GST Rates Cut on Cars: दिवाळीला अनेकांनाच बोनसची प्रतीक्षा असते. भारत सरकारनं यंदा ही जबाबदारी घेत देशातील जनतेला दसऱ्याआधीच दिवाळीचा आनंद दिला आहे. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे मोदी सरकारचा एक निर्णय. जीएसटी परिषदेनं सरकारचे सर्व प्रस्ताव मंजूर केले असून, GST स्लॅबमध्ये मोठे बदल केले आहेत. ज्यामुळं 12 आणि 28 टक्क्यांची जीएसटी प्रणाली हटवण्यात आली असून, इथून पुढं फक्त 5 आणि 18 टक्के अशा दोनच श्रेणींमध्ये जीएसटी प्रणाली भारतात लागू असणार आहे.
लक्झरी वस्तूंवर सरकारनं 40 टक्के जीएसटी आकारण्याता निर्णय घेत यामध्ये मोठा दिलासा ऑटो विभागाला दिला आहे. बहुतांश क्षेत्रांमध्ये जीएसटीचे दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आल्यानं महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra) उद्योग समुहाचे सर्वेसर्वा असणाऱ्या आनंद महिंद्रा यांनीही केंद्राच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिंद्रा यांनी या निर्णयाचं स्वागत करत आता खऱ्या अर्थानं आपण एका युद्धात सहभागी झालो असून, अधिक, वेगवान खपट गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा एक निश्चित पर्याय आहे असं ते म्हणाले. केंद्राचा हाच निर्णय पुढे जाऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करत जगभरात भारताचा आवाज आणखी बुलंद करणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या वचनाचा उल्लेख करत, 'उठा, सजग व्हा आणि लक्ष्यप्राप्ती होईपपर्यंत थांबू नका' अशी आवाहनपर मागणी केंद्रासह देशातील प्रत्येक नागरिकापुढे केली.
महिंद्रा समुहाचे सीईओ आणि एमडी, डॉ. अनिश शाह यांनीसुद्धा जीएसटीसंदर्भातील या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना पुढील पिढीच्या दृष्टीनं करण्यात आलेल्या या सुधारणा भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे असं म्हटलं.
जीएसटी प्रणालीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनंतर सेडान किंवा एसयुव्ही खरेदी करु पाहणाऱ्यांमध्ये कमाल उत्साह पाहायला मिळत आहे. कारण या क्षेत्रामध्ये जीएसटीचे दर 28 टक्के आणि 17-22 टक्क्यांपर्यंतच्या सेस ऐवजी थेट 40 टक्के सवलत मिळेल आणि कारच्या दरांमध्ये घसरण होईल.