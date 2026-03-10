Auto News: 48 वर्षानंतर भारतात बदले वाहनांच्या इंजिनचे नियम; मायलेजवर थेट परिणाम, तुमचा फायदा की तोटा?

Auto News: मागील दोन दशकांमध्ये भारतातील कार उत्पादन क्षेत्रानं बरीच प्रगती केली असून, ही प्रगती आता एका बदलाच्या वळणावर आली आहे. भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये नुकताच एक मोठा आणि तितकाच महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार 48 वर्षांनंतर देशात हे बदल पाहायला मिळणार आहेत. केंद्र सरकारनं इंटरनल कम्बशन इंजिन (ICE) च्या सर्वात महत्त्वाच्या पार्ट्स- पिस्टन रिंगसाठी नवे मानक जारी केले आहेत.
केंद्राच्या या निर्णयानंतर 1977 पासून लागू असणाऱ्या इंजिनच्या रचनेसंदर्भातील मूलभूत नियम आणि निकषांमध्ये पूर्णपणे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमध्ये रिवाइज्ड डायमेंशनल टॉलरेंस, मटेरियल रिक्वायरमेंट आणि टेस्टिंग प्रोसिजरचा समावेश आहे. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) च्या या नव्या नियमांमुळं वाहनांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी होणार असून, त्यामाध्यमातून इंधनाची बचत होणार असून, भारतीय कंपोनंटना जागतिक स्तरावर स्थान मिळणार आहे.
पिस्टन रिंग हा वाहनाच्या इंजिनमध्ये असणारा तो भाग किंवा घटक आहे, जिथं इंजिनच्या सिलिंडरमध्ये वॉलवर असणारा तेलाचा थर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो. योग्य प्रमाणात ल्युब्रिकेशन टीकवून ठेवत या रिंगच्या मदतीनं एक्स्ट्रा ऑईल क्रँककेसमध्ये पाठवलं जातं. ज्यामुळं इंधन योग्य प्रमाणात वापरं जाऊन घर्षण कमी प्रमाणात निर्माण होऊन अधिक पॉवरमुळं एमिशनही कमी होतं.
मारुती सुझूकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ह्युंडई, टोयोटा यांसारख्या कंपन्या आधीपासूनच आंतरराष्ट्रीय नियमावलीचं पालन करत आहेत. ज्यामुळं त्यांच्यावर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम कमी असेल. मात्र, देशातील ऑटो पार्ट सेक्टर MSME वर बहुतांश आधारित असल्यामुळं त्याचा परिणाम लघुउद्योजकांना नव्या उत्पादन निर्मितीसाठी कोटंग आणि टेस्टिंग संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
BIS चा नवा पिस्टन रिंग स्टँडर्ड एक तांत्रित बदल नसून, भारतीय ऑटो क्षेत्राला मिळालेल्या दीर्घकालीन वळणाचा एक द्योतच आहे. ज्यामुळं फक्त वाहनांतून होणारं वायू उत्सर्जनच कमी गोणार नसून, जागतिक स्तरावर भारतीय कंपनोनंटना विशेष ओळख प्राप्त होईल. यामध्ये काही आस्थापनांना अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र, त्यामुळं या क्षेत्रातच एक मोठा बदल पाहायला मिळेल. या बदलाचा थेट परिणाम तिसऱ्या सर्वात मोठ्या ऑटो मार्केटवर अर्थात भारतावर पडणार आहे, जिथं सध्या पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन वाहनांचा आकडा मोठा आहे.