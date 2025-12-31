Full Tank करा अन् 800 किमी फिरा...; भारतीयांच्या पिढ्यानपिढ्यांपासूनच्या आवडत्या बाईकची कमाल....

Budget Bike News : भारतात आजही अनेक असे रस्ते आहेत, जिथं रस्त्यांच्या दूरवस्थेमुळं अनेक समस्या डोकं वर काढताना दिसतात. मात्र अशाच रस्त्यांच्या अनुषंगानं गावखेड्यापाहून शहरापर्यंत सामान्यांना स्वत:च्या वाहनखरेदीची मुभा देण्यासाठी काही वाहन निर्मात्या कंपन्यांनी अशा वाहनांची निर्मिती केली आहे, ज्यांचा देखभाल खर्चसुद्धा कमी आहे. अशा वाहनांमध्ये भारतीयांची पसंती असणाऱ्या Bajaj कंपनीच्या एका बाईकचा समावेश असून, दैनंदिन वापरासाठी ही बाईक अनेकांचीच पसंती होत आहे.
दमदार परफॉर्मन्स आणि लूकसह कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यांवर समाधानकारक मायलेज देणारी ही बाईक आहे Bajaj Platina 100. कंपनीच्या या बाईकला 102 सीसी इंजिन असून, हे इंजिन इंजन 7.9 पीएस मॅक्सिम पॉवरसह 8.3 एनएम इतका पीक टॉर्क जनरेट करतो. 117 किलो वजनाच्या या बाईकला ड्रम ब्रेक देण्यात आले असून, त्यात 11 लीटरचा फ्यूल टँक देण्यात आला आहे. या बाईकमध्ये डीआरएल, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, टॅकोमीटर, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम 200 एमएमचं ग्राऊंड क्लिअरन्स असतं.
भारतीय ऑटो सेक्टरमध्ये ही बाईक होंडा शाइन (Honda Shine), टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sports) हीरो स्पलेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) अशा बाईकना टक्कर देत आहे. तर, सध्याच्या घडीला ही बाईक देशातील उत्तम मायलेज देणाऱ्या बाईकपैकी एक आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बाईक 11 लीटर फ्यूल टँकसह 800 किमी रेंज देते.
Bajaj Platina 100 ची एक्स शोरुम किंमत 65 हजार 407 रुपये इतकी आहे. बाईकच्या ऑन रोड किमतीमध्ये RTO इन्श्युरन्स आणि इतर रक्कम जोडल्यानंतर बाईकची किंमत साधारण 70 ते 75 हजारांमध्ये पोहोचते. खिशाला परवडणाऱ्या दरात असणारी ही बाईक ब्लॅक, रेड, ब्लू आणि सिल्वर अशा रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. फार खर्च न करता एक चांगली आणि टिकाऊ बाईक खरेदी करण्याच्या विचारात असणाऱ्यांसाठी बजाज प्लॅटिना हा एक चांगला पर्याय आहे.