तिशीतल्या तरुणांची आवडती बाईक; 90 हजारांहून कमी किमतीत खरेदी करता येतेय दमदार परफॉर्मन्स देणारी दुचाकी

Bajaj Pulsar 125 mileage price and features : तिशीत आणि चाळीशीत असणाऱ्या अनेकांनाच त्यांच्या आवडीची बाईक विचारली तर काही कंपन्यांना या वर्गाची विशेष पसंती असल्याचं पाहायला मिळतं. अशा कंपन्यांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे, बजाज. अशा या Bajaj कंपनीनं पुन्हा एकदा आपहा ग्राहकवर्ग ओळखत त्यांची गाजलेली बाईक एका नव्या रुपात लाँच केली आहे. किंमत आणि मायलेजच्या बाबतीक ही बाईक हिरमोड करत नसल्यामुळं सध्या नव्यान दुचाकी खरेदी करण्याचा बेत असणाऱ्यांसाठी ही पर्वणी ठरू शकते.
बजाजनंलाँच केलेली ही बाईक म्हणजे पल्सर 125. कंपनीच्या दाव्यानुसार पल्सर श्रेणीतील ही सर्वाधिक किफायतशीर बाईक असून, ज्यांना किमान खर्चात स्पोर्ट्स बाईकसारखा लूक असणारी मोटरसायकल घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी ही बाईक एक उत्तम पर्याय आहे. या बाईकच्या सिंगल सीट वर्जनची एक्स शोरुम किंमत आहे 89,910 रुपये. तर, स्प्लिट सीट वर्जनची किंमत आहे 92,046 रुपये. हलकं फेसलिफ्ट असणारी ही बाईक जुनं इंजिन आणि मॅकेनिकल सेटअपसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
2026 Pulsar 125 मध्ये कंपनीनं 124.4cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन दिलं असून त्यातून 11.64 bhp पॉवर आणि 10.8 Nm इतका टॉर्क जनरेट होतो, ज्यासोबत 5 स्पीड गिअरबॉक्स मिळतो. दैनंदिन वापरादरम्यान ही बाईक 50 ते 55 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देते. या बाईकला सस्पेंशन म्हणून पुढील बाजूस टेलीस्कोपिक फोर्क आणि मागील बाजूस गॅस चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देण्यात आले आहेत.
आधीच्या तुलनेत Pulsar 125 ही बाईक अधिक अपडेट झाली असून, यामध्ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे. जिथं ब्लूटूथ कनेक्टिविटीसुद्धा मिळते. USB मुळं दैनंदिन प्रवासात ही बाईक एक चांगली साथ देते. या बाईकच्या लाईटिंग सिस्टीममध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवे एलईडी हेडलँप आणि एलईडी इंडिकेटर देण्यात आले आहेत. ज्यामुळं बाईकचा फ्रंट लूक अधिक मॉडर्न दिसत आहे. याशिवाय कंपनीनं रंग आणि ग्राफिक्समध्येही काही बदल केले असून, ही बाईक आता ब्लॅक ग्रे, ब्लॅक रेसिंग रेड, ब्लॅक सियान ब्लू आणि रेसिंग रेड विद टॅन बेज असे पर्याय मिळतात.
बजाजची ही बाईक देशभरातील बजाज डिलरशिपवर विक्रीसाठी उपलब्ध असून, ज्या खरेदीदारांना कमी किमतीत चांगलं मायलेज आणि स्पोर्टी लूक देणारी बाईक खरेदी करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी ही बाईक एक उत्तम पर्याय आहे असं म्हणणं गैर नाही.