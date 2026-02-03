English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  टेक
  • Auto News : कोणत्याही Car चं बेस मॉडेल खरेदी करणं फायद्याचं की, वाया जातील तुमचे पैसे?

Auto news budget car base model : कार खरेदी करायच्या विचारात आहात? खर्चाचा आकडा पाहता बेस मॉडेल खरेदी करण्याच्याच विचारात आहात? सर्व बाजूंनी विचार करूनच घ्या हा निर्णय...   

सायली पाटील | Updated: Feb 3, 2026, 01:34 PM IST
Auto news budget car base model : अनेकदा जेव्हा काही मंडळी कार खरेदीचा विचार करतात तेव्हा त्या कारचं मायलेज, फिचर्स या गोष्टींसमवेत कारच्या किमतीसुद्धा विचारात घेतात. कारण इथं खर्चाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. बऱ्याचदा कार कंपन्या एखाद्या कारच्या मॉडेलची जाहिरात करतेवेळी त्या कारच्या बेस मॉडलची किंमतच सांगतात आणि अमुक इतक्या कमी दरात इतकी चांगली कार मिळतेय असं भासवल्यानं खरेदीदारही बऱ्याचदा या जाहिरातीला भुलतात. 

कार खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

नवी कार खरेदी करताना ती कोणत्याची कंपनीची असो मात्र, कार खरेदीत 'बेस मॉडेल' निवडावं की निवडू नये, हा अनेकांसाठीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. अनेक मंडळी बेस मॉडेलक़डे पैशांच्या बचतीच्या अनुषंगानं पाहतात. तर काहींच्या मते बेस मॉडेलमध्ये अनेक फिचर्स कंपनी देत नाही. त्यामुळं बेस मॉडेल खरेदी करायचं, मिड रेंज मॉडेल घ्यायचं की टॉप मॉडेल? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करतो. मात्र अशा वेळी खालील मुद्दे विचारात घेणं कधीही फायद्याचं... 

खर्चाची क्षमता- 
बेस मॉडेल खरेदी करण्यामागे असणारं मुख्य कारण म्हणजे किंमत. टॉप मॉडेलच्या तुलनेत कारच्या बेस मॉडेलमध्ये मोठी बचत करता येते. अगदी लाखोंची बचत. ज्यामुळं कार खरेदीदरम्यान 'डाऊन पेमेंट' घटून EMI कमी राहतो. खर्च करण्याची क्षमता मर्यादित आहे आणि एखाद्या कंपनीच्या अमुक एका कारलाच तुम्ही प्राधान्य देऊ इच्छित असाल तर हे बेस मॉडेल योग्य पर्याय असेल. 

कमी इन्श्युरन्स रक्कम आणि नोंदणी फी -
कारची रक्कम जितकी कमी असते तिचा इन्श्युरन्स प्रिमियम आणि आरटीओ नोंदणी फी तितकीच कमी असते. टॉप व्हेरिएंटच्या तुलनेत कारच्या बेस मॉडेलचा वार्षिक इन्श्युरन्स रिन्यूअलही कमी खर्चात मिळतो. ज्यामुळं दीर्घकाळासाठी हजारो रुपयांची बचत होते. याशिवाय बेस मॉडेल असल्यामुळं त्यात आधुनिक उपकरणांची कमतरता आणि त्यांचा बिघाड- दुरूस्तीवर होणारा खर्चही नाही ही जमेची बाजू. 

हवा तसा बदल करण्याची मुभा -
काही कारप्रेमींना आपल्या आवडीनिवडीनुसार कारमध्ये बदल करायला आवडतात. अशांसाठी बेस मॉडेल फायद्याचा पर्याय ठरतो. ज्यामध्ये कंपनीकडून मिळणाऱ्या फिचर्सऐवजी After Market मधून हवे तसे अलॉय व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टीम, कारचा रंग, सीट कव्हर असे बदल करता येतात. 

रिसेल व्हॅल्यू -
बेस मॉडेलला रिसेल व्हॅल्यू असली तरीही ती टॉप मॉडेलच्या तुलनेत कमीच आहे. कारण, अनेकदा काही खरेदीदार कार सेकंड हँड खरेदी करत असले तर अशा परिस्थितीत मात्र टॉप किंवा मिड रेंज मॉडेलचाच विचार केला जातो. 

सेफ्टी फिचरमध्ये तडजोड?

काही वर्षांपूर्वी कारच्या बेस मॉडेलमध्ये सेफ्टी फिचर दिले जात नव्हते. मात्र आता सरकारच्या कठोर नियमावलीनंतर Airbags, ABS, आणि EBD असे फिचर कार कंपन्या देऊ लागल्या आहेत. मात्र बेस मॉडेलमध्ये ADAS किंवा 360 डिग्री कॅमेरा असं तंत्रज्ञान मिळू शकत नाही. बेसिक सेफ्टी आणि दमदार इंजिन इतकेच निकष असतील तर कार खरेदीत बेस मॉडेल हा एक किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळं वरील सर्वच मुद्द्यांचा विचार करूनच कार खरेदी करा. 

