शानदार जबरदस्त! 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 5Km चार्जिंगमध्ये 543Km ची रेंज... 'ही' कोणत्या कंपनीची कार?

Auto News : भारतीय EV मार्केटमध्ये अतिशय झपाट्यानं बदल होत असून, आता एक अशी कार लाँच करण्यात आली आहे, त्याची कारप्रेमींना बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षा होती. कार कंपनीवर ग्राहकांचा असणारा विश्वास आणि इतक्या वर्षांपासून ग्राहकांच्या अपेक्षांची करण्यात आलेली पूर्तता पाहता नुकतीच लाँच झालेली ही कार सर्वांच्याच नजरा वळवत आहे. ही कार तयार करणारी कंपनी म्हणजे मारुती सुझुकी.
कंपनीनं नुकतीच पहिली इलेक्ट्रीक कार 'Maruti e Vitara' अधिकृतपणे लाँच केली आहे. अतिशय आकर्षक लूक आणि दमदार बॅटरी पॅक असणाऱ्या या कारचं इलेक्ट्रीक एसयुवी वर्जन लाँच करण्यात आलं. याच कार्यक्रमादरम्यान कंपनीनं भारतात चार्जिंक इंफ्रा, ईव्हींसाठी चार्जिंग सेंटर अशा अनेक योजनांचीही घोषणा केली. पण, आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली ती म्हणजे ई विटारा.
e Vitara या कारची विक्री जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार असून, त्याच वेळी ही कार भारतात लाँच केली जाणार आहे. ज्यासाठीची बुकिंग सुरू होणार असून त्याची निश्चित तारीख मात्र समोर आलेली नाही. ही ईलेक्ट्रीक कार बॅटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रीप्शन मॉडेलसह विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असून, तिच्या बायबॅकसाठीसुद्धा एक आराखडा तयार करण्यात येईल. म्हणजेच ही कार ग्राहक विना बॅटरी खरेदी करून बॅटरी भाडेतत्त्वावरही खरेदी करू शकतात.
अॅडव्हान्स एरोडायनॅमिक्सच्या आधारे ही कार डिझाईन करण्यात आल्याचं कंपनीनं सांगितलं असून, यामुळं तिच्या परफॉर्मन्सवर सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. R18 अलॉय, स्मार्ट ग्रिल अडॅप्टीव्ह शटर, कर्व्ह यावर अधिक बारकाईनं लक्ष देण्यात आलं आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही कार HEARTECT-e प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली असून, त्यामुळं एक दमदार परफॉर्मन्स देण्यास ती सक्षम आहे. कारच्या बॅटरीमध्ये उच्च क्षमता असणारे लिथियम आयर्न सेल असून, ते उणे 30 अंश सेल्सिअस ते 60 अंश सेल्सिअसपर्यंतच्या तापमानापर्यंतही उत्तम परफॉर्मन्स देतात.
फ्लॅट फ्लोअर डिझाईनमुळं या कारमध्ये पुरेसा केबिन स्पेस मिळत असून, त्यामुळं कारमध्ये बसणं अधिक आरामदायी ठरणार आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ई विटारा ही कार 61 kWh बॅटकीसह उपलब्ध य़असून, एकदा चार्ज केल्यास ती साधारण 543 किमी इतकी प्रचंड रेंज देते. बरं प्रवासादरम्यान कारचालकांना अडचणी येऊ नयेत याची काळजी घेत कंपनीकडून 63 चार्जिंग पॉईंट नव्यानं सुरू करण्यात आले आहेत.
मारुतीची ही कार टू-व्हील ड्राइव (2WD) आणि फोर व्हील ड्राइव (4WD) अशा दोन कॉन्फीग्युरेशनमध्ये लांच करण्यात आली असून, त्यात ड्युअल स्क्रीन सेटअप मिळतो. 26.04 सेमीचा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आणि 25.65Cm ची इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सिंगल-झोन ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कॅमेरा, कीलेस एंट्री, पावर्ड ड्राइवर्स सीट, सनरूफ, सबवूफर, सेफ्टी पॅकेजमध्ये 7 एअरबॅग आणि लेवल 2 अॅडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टंसचाही समावेश आहे.
ADAS मुळं ही कार अधिक सुरक्षित ठरत असून, त्यामध्ये अडॅप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव हाय बीम सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग असेही फिचर देण्यात आले असून, या कारणास्तव ही का उत्तम दर्जाची सुरक्षितता देत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.