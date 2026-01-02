English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • अवघ्या 4.5 सेकंदात ताशी 100 किमी वेग गाठणारी सुपरफास्ट इलेक्ट्रीक कार महागली; काय आहेत नवे दर? मायलेज पाहून प्रेमात पडाल..

अवघ्या 4.5 सेकंदात ताशी 100 किमी वेग गाठणारी सुपरफास्ट इलेक्ट्रीक कार महागली; काय आहेत नवे दर? मायलेज पाहून प्रेमात पडाल..

Auto News : लाँच झाल्या क्षणापासूनच प्रिमियम इलेक्ट्रीक एसयुव्ही लोकप्रिय. ही कार खरेदी केली तर चार लोकं वळून पाहतील यात शंकाच नाही...   

सायली पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 03:12 PM IST
Auto news BYD India Announces 50000 Price Hike for sealion 7 Premium Variant car

Auto News : प्रिमीयम कारच्या श्रेणीत असणाऱ्या काही कारना कायमच कारप्रेमींची पसंती मिळाली आहे. अशाच यादीतील एका कारच्या किमतीत नुकतीच दरवाढ करण्यात आली. कंपनीकडून त्यासंदर्भातील अधिकृत घोषणासुद्धा करण्यात आली. हल्ली मुंबईसह भारतात अनेक शहरांमध्ये दिसणारी ही कार तशी नवखीच. मात्र तिचे फिचर आणि एकंदर लूक इतका कमाल की रस्त्यावरून जाणारे वारंवार या कारकडे पाहत राहतील. 

कोणच्या कारच्या किमतीत वाढ?

BYD कारकडून भारतात सीलायन 7  ( Sealion 7) या कारच्या किमतीत बदल करण्यात आले आहेत. 1 जानेवारी 2026 पासून या नव्या किमती लागू करण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रीक एसयुवीच्या प्रिमियम व्हेरिएंटच्या दरांमध्ये झालेल्या बदलांनंतर आता आधीच्या दरांच्या तुलनेत ही कार 50000 रुपयांनी महागली आहे. कारचं परफॉर्मन्स व्हेरिएंट मात्र त्याच किमतीत विकलं जाणार आहे. ज्यामुळं ही कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दोन पर्याय उपलब्ध होत आहेत. 

वाढलेल्या दरानंतर काय आहे नवी किंमत? 

नव्या बदलांनंतर BYD सीलायन 7 चे आताचे दर ₹49.40 (एक्स शोरुम) असून परफॉर्मन्स व्हेरिएंटची किंमत ₹54.90 लाख रुपये इतकी असेल. ज्या ग्राहकांनी ही कार 31 डिसेंबर 2025 आधी बुक केली आहे त्यांच्यासाठी कारची जुनीच किंमत लागू असेल. ज्यामुळं काही ग्राहकांना बराच दिलासा मिळत आहे. 

BYD

प्रिमियम एसयुव्ही श्रेणीत ही दर्जेदार कार...

BYD सीलायन 7 ही कार लाँच झाल्या क्षणापासूनच प्रिमियम इलेक्ट्रीक एसयुव्ही कार होती. या कारचे दोन्ही व्हेरिएंट 82.56 kWh बॅटरी बॅक अप देतात. विविध कारप्रेमींसाठी ही कार त्या त्या अपेक्षा पूर्ण करते. या कारचं परफॉर्मन्स वर्जन दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखलं जातं. ज्यामध्ये कार अवघ्या 4.5 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रतितास इतका वेग गाठते. तर, कारचं प्रिमियम व्हेरिएंट अतिशय आरामदायी वाहनचालनाचतचा अनुभव देत असून ते 6.7 सेकंदामध्ये 0 ते 100 किमी प्रतितास इतका वेग गाठतं. कंपनीच्या दाव्यानुसार पूर्ण बॅटरी चार्जमध्ये ही कार 482 किमी इतकं अंतर पूर्ण करते. 

का करण्यात आली दरवाढ? 

बीवायडीच्या माहितीनुसार कारच्या दरांमध्ये करण्यात आलेली ही वाढ कंपनीकडून नुकतीच नव्या तंत्रज्ञानात करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रवाशांची सुरक्षितता आणि उत्तम अनुभव यावसाठीसुद्धा कंपनीनं काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत तेलं आहे. भारतात बीवायडी कंपनीला मिळणारा प्रतिसाद अतिशय सकारात्मक असून, कारप्रेमींना एका आलिशान प्रवासाचा अनुभव देणाऱ्या या कारच्या इतर गोष्टींमध्ये फारसा बदल करण्यात येणार नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

