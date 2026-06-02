लाखोंची कार भर रस्त्यातच पडेल बंद; 'या' 3 लहानशा चुका पडतील महागात

Automatic Car Gearbox Safety Tips: ऑटो क्षेत्रातील तंत्रज्ञान बरंच पुढे गेलं असून, सध्या अनेक कार या मॅन्युअल गिअरवर काम करत नसून, त्यांची जागा घेतली आहे ती म्हणजे ऑटोमॅटिक कारनं. त्यामुळं गिअर बदलण्याची आणि योग्य वेळी योग्य गिअर टाकण्याची चिंताच मिटली हे खरं. वारंवार गिअर बदलण्याची कटकट संपली, असंच अनेक कारप्रेमींचं मत. मात्र, या ऑटोमॅटिक कार कितीही सहजपणे चालवता येणाऱ्या असल्या तरीसुद्धा त्यांची काळजी घेत त्या योग्य रितीनं चालवणंसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं.
वाहनक्षेत्रातील जाणकारांच्या मते ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा योग्य वापर केल्यास साधारण 2.4 लाख ते 3.2 लाख किमीपर्यंत कोणच्याही अडचणीशिवाय हा गिअरबॉक्स काम करतो. मुळात ऑटोमॅटिक कार आणि त्यातील गिअर ट्रान्समिशन अेनक गोष्टींवर अवलंबून असतं. यामध्ये सर्वात महतत्वाती भूमिका गिअरबॉक्सचा प्रकारसुद्धा बजावतो. अनेक ऑटोमॅटिक प्लेनेटरी गिअरबॉक्स अधिक काळासाठी चालणारेच असतात. तर, CVT ट्रांसमिशन गिअरबॉक्स मात्र यास अपवाद ठरु शकतात, ज्यांची अधिक काळजीसुद्धा घ्यावी लागत नाही.
लक्षात घ्या कार कोणतीही असो, वेळोवेळी तिचं मेन्टनन्स गरजेचं असतं. योग्य वेळी कारचं ट्रान्समिशन ऑइल बदलल्यास आणि सर्विसिंग करून घेतल्यास गिअरबॉक्स कोणत्याही अडचणीशिवाय काम करतो. अर्थात यामध्ये वाहनचालनाची शैलीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावते. वारंवार कारला एक्सलरेट केल्यामुळं, एका झटक्यात ब्रेक मारल्यानं किंवा बेदरकारपणे वाहन चालवल्यामुळं ऑटोमॅटिक कारचा गिअरब़ॉक्स अगदी भर रस्त्यातसुद्धा दगा देऊ शकतो. उलटपक्षी योग्य आणि स्मूथ ड्रायव्हिंगनं गिअरबॉक्सचं आयुष्य वाढतं असं तज्ज्ञ म्हणतात.
राहिला मुद्दा कारचा गिअरबॉक्स का बिघडतो? तर याची अनेक उत्तरं आहेत. ज्यामध्ये बेजबाबदारपणा, दुरूपयोग आणि योग्य वेळी कारची सर्विस न करणं या चुकासुद्धा महागात पडू शकतात. कार चालते तेव्हा गिअरवर ताण येतो आणि काही अनावधानानं होणाऱ्या चुकासुद्धा बिघाडास, या ताणास वाढवून गिअरबॉक्स बिघडवू शकतात. ज्याकरता योग्य वेळी गिअर ऑईल बदलून घ्यावं, योग्य तेच गिअर ऑईल वापरावं असा सल्ला दिला जातो. कार बऱ्याच वेळानंतर सुरू करत असाल तर ती सुरूच अधिक वेगावर करु नये. काही वेळासाठी ती कमी वेगानंच चालवावी, जेणेकरून गिअर ऑईल कारच्या इतर भागांपर्यंत पोहोचेल आणि ती योग्यरित्या काम करेल. त्यामुळं इतकी काळजी नक्कीच घ्या...