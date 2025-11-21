भारतीय Auto क्षेत्रात मोठा उलटफेर; 'या' कारला सर्वाधिक पसंती, SBI कडून मोठा खुलासा, कारणही पाहून घ्या...

India Auto News : ऑटो क्षेत्रामध्ये भारतानं मोठी प्रगती केली असून, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांनी कारवर मोठ्या प्रमाणात खर्चही केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. विविध श्रेणींमध्ये, विविध कंपन्यांच्या कारला वाहनप्रेमींनी पसंती दिली. 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'कडून यासंदर्भातील मोठा खुलासा करण्यात आला असून, यामध्ये देशभरात 10 लाखांपर्यंतच्या कारनं बाजारावर आपली भक्कम पकड मिळवली असून, देशात बजेट कारना अर्थात खिशाला परवडणाऱ्या कारनाच सर्वाधिक ग्राहकपसंती मिळाली असून, त्यांच्या विक्रीचा आलेख सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला आहे.
एसबीआयच्या अहवालात स्पष्ट झाल्यानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबर 2025 दरम्यान कारविक्रीतील 78 टक्के भागिदारी 10 लाखांहून कमी किमतीच्या कारची होती. यामध्ये 64 टक्के कार 5 ते 10 लाख श्रेणीतील होत्या. तर, 14 टक्के कार 5 लाखांहून कमी किमतीच्या होत्या. नवरात्रोत्सवापासून दिवाळीपर्यंत ऑटो इंडस्ट्रीमध्ये दर दुसऱ्या सेकंदाला एका कारची विक्री झाली. ज्यावरून भारतात ऑटो क्षेत्राती भक्कम पकड दिसून आली.
सणासुदीच्या या दिवसांचा सर्वाधिक फायदा झाला तो म्हणजे मारुती सुझूकी या कार कंपनीला. नवरात्रोत्सव ते दिवाळीदरम्यानच्या काळात या कंपनीनं सर्वाधिक 5 लाख कारची बुकिंग घेत 4.1 लाखांचा रिटेल सेल नोंदवला. ज्यामध्ये 2.5 लाख लहान कारचा समावेश होता. GST अंतर्गत यामध्ये लहान कारची भागिदारी 16.7 टक्क्यांवरून वाढून 20.5 टक्क्यांवर पोहोचली.
आश्चर्याची बाब म्हणजे फक्त शहरी भागात नव्हे तर, ग्रामीण भागांमध्येसुद्धा लहान कारच्या विक्रीत 35 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. जिथं सुरुवातीला गावखेड्यांमध्ये किफायती कारना पसंती मिळत होती तिथंच आला लक्झरी कारही तितकीच लोकप्रियता मिळवत असल्याचं अहवालात स्पष्ट झालं. कार खरेदीच्या या एकंदर आकडेवारीमध्ये महत्त्वाचं योगदान राहिलं ते म्हणजे जीएसही प्रणालीमुळं झालेल्या बदलांचं, ज्यानं बऱ्याच कारचे दर कमी आणि सामान्यांना परवडण्यायोग्य झाले आणि हा खप प्रचंड प्रमाणात वाढला.