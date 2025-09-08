English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
छप्परफाड सवलत; GST च्या कृपेनं कारच्या किमतीत 2 ते 4 लाखांची घट, यादीत तुमचीही आवडती Car?

 कार खरेदी... कधीकाळी फक्त धनिकांसाठीच सीमित असणारा हा पर्याय आता मध्यमवर्गीयांसाठीसुद्धा खुला झाला असून, अनेक कुटुंबांनी हे स्वप्न सत्यात उतरवलं आहे. आता तर, GST तील बदलांमुळं या नव्या कर धोरणाचा थेट परिणाम कारच्या किमतींवर होत असून, अनेकांनाच आपल्या आवडीची कार खरेदी करण्यासाठी फारशी प्रतीक्षा करावी लागणार नाहीये.

सायली पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 04:19 PM IST
Car Price Drop: कार खरेदी... कधीकाळी फक्त धनिकांसाठीच सीमित असणारा हा पर्याय आता मध्यमवर्गीयांसाठीसुद्धा खुला झाला असून, अनेक कुटुंबांनी हे स्वप्न सत्यात उतरवलं आहे. आता तर, GST तील बदलांमुळं या नव्या कर धोरणाचा थेट परिणाम कारच्या किमतींवर होत असून, अनेकांनाच आपल्या आवडीची कार खरेदी करण्यासाठी फारशी प्रतीक्षा करावी लागणार नाहीये.

दिवाळी आणि दसऱ्याला काहीच दिवस शिल्लक असतानाच कार कंपन्यांनी जबरदस्त सवलती जाहीर केल्या आहेत. Hyundai पासून Tata पर्यंत अनेक बड्या कंपन्या कार खरेदीवर चक्क 2 ते 4 लाख रुपयांपर्यंततची सूट देत आहेत.

ह्युंडई

ह्युंडईनं अनेक लोकप्रिय कार मॉडेल्सच्या किमतीत घट केली असून, त्यात ‘ग्रँड i10 Nios’ वर 73,808 रुपये, ‘ऑरा’वर 78,465 रुपये, ‘एक्स्टर’वर 89,209 रुपये, ‘i20’ वर 98,053 रुपये, ‘i20 N लाइन’ वर 1,08,116 रुपये, ‘वेन्यू’वर 1,23,659 रुपये, ‘वेन्यू N लाइन’वर 1,19,390 रुपये, ‘वरना’वर 60,640 रुपये, ‘क्रेटा’वर 72,145 रुपये, ‘क्रेटा N लाइन’वर 71,762 रुपये, ‘अल्काझार’वर 75,376 रुपये आणि ‘ट्यूसॉन’वर तब्बल 2,40,303 रुपयांची घट जाहीर केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कार खरेदीसाठी एक उत्तम संधी मिळाली आहे.

Toyota (टोयोटा)

टोयोटानंही काही लोकप्रिय कार मॉडेल्सच्या किमतींमध्ये लक्षणीय कपात केली आहे. यामध्ये ‘ग्लांझा’वर 85,300 रुपये, ‘टैसर’वर 1.11 लाख रुपये, ‘रुमियन’वर 48,700 रुपये, ‘हायरायडर’वर 65,400 रुपये, ‘इनोव्हा क्रिस्टा’वर 1.80 लाख रुपये, इ’नोव्हा हायक्रॉस’वर 1.15 लाख रुपये, ‘फॉर्च्युनर’वर 3.49 लाख रुपये, ‘लीजेंडर’वर 3.34 लाख रुपये, ‘हायलक्स’वर 2.52 लाख रुपये, ‘कॅमरी’वर 1.01 लाख रुपये आणि ‘वेलफायर’वर 2.78 लाख रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे.

Audi (ऑडी)

ऑडी इंडियाने GST 2.0 लागू झाल्यानंतर आपल्या सर्व लक्झरी कार आणि SUV मॉडेल्सच्या किमतींमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या मॉडेल्सवर 2.6 लाख रुपयांपासून 7.8 लाख रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. यामुळे ही लक्झरी कार आता ग्राहकांसाठी परवडणारी बाब होताना दिसत असून, सणासुदीच्या दिवसांत तिची किंमत वाढू शकते.

Tata (टाटा)

टाटाही या शर्यतीत मागे नसून कंपनीनं लोकप्रिय कार मॉडेल्सच्या किमतीत मोठी कपात जाहीर केली आहे. यामध्ये ‘टियागो’वर 75,000 रुपये, ‘टिगोर’वर 80,000 रुपये, ‘अल्ट्रोज’वर 1,10,000 रुपये, ‘पंच’वर 85,000 रुपये, ‘नेक्सॉन’वर 1,55,000 रुपये, ‘कर्व’वर 65,000 रुपये, ‘हॅरियर’वर 1,40,000 रुपये आणि ‘सफारी’वर 1,45,000 रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे.

Maruti (मारुती)

मारुती सुझुकीसुद्धा या सवलतीच्या यादीत मागे नसून, मारुतीची ‘अल्टो’ कार 40,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते, तर ‘वॅगन आर’ची किंमत 60,000 ते 67,000 रुपयांपर्यंत घटवली जाऊ शकते, त्यामुळं कार खरेदीसाठी ब्रँड कमी नसून आता त्यातून योग्य त्या ब्रँडची योग्य ती कार निवडण्याचं कौशल्य ग्राहकांनाच दाखवावं लागणार आहे असं म्हणायला हरकत नाही.

FAQ

कारच्या किमतीत घट का झाली?
56व्या जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार, 22 सप्टेंबर 2025 पासून छोट्या कार (4 मीटरपेक्षा कमी लांबी, 1200 सीसी पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी किंवा 1500 सीसी डिझेल इंजिन) वर जीएसटी 28% वरून 18% झाला आहे.

कोणत्या ब्रँडच्या कार स्वस्त? 
मारुती सुझुकी, ह्युंडई, टाटा, रेनॉल्ट यांसारख्या कंपन्यांच्या छोट्या कार आणि कॉम्पॅक्ट SUV च्या किमतीत 5-10% घट झाली आहे.

 

दिवाळी आणि दसऱ्यासाठी काय ऑफर्स?
सणासुदीच्या काळात कंपन्यांनी जीएसटी कपातीचा लाभ ग्राहकांना देण्यासाठी अतिरिक्त सवलती जाहीर केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, मारुती सुझुकीच्या अरेना कारवर ₹1 लाखापर्यंत सवलत दिली जात आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

