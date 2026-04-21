जगात भारी ब्रेकिंग सिस्टीम, सिंगल चार्जमध्ये मुंबईपासून केरळपर्यंतची रेंज; प्रशस्त अन् आरामदायी EV ची किंमत काय?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
Auto News EV cars : सिंगल चार्जमध्ये ही कार देतेय 1520 KM रेंज. म्हणजे महाराष्ट्रातून निघून थेट गाठता येईल केरळ... कारमध्ये मिळतायत दोन पॉवरट्रेन पर्याय. फिचर, किंमत... सर्व माहिती पाहून घ्या.    

सायली पाटील | Updated: Apr 21, 2026, 01:10 PM IST
Auto News EV cars : तंत्रज्ञान जितक्या वेगानं पुढे जात आहे तितक्याच वेगानं ते विविध क्षेत्रांवर परिणामही करताना दिसत आहे. अशा या तंत्रज्ञानाच्या साथीनं प्रचंड प्रमाणात प्रगती करण्यात यशस्वी ठरलेलं क्षेत्र म्हणजे वाहन निर्मिती. जागतिक स्तरावर Auto क्षेत्रानं जशी प्रगती केली आहे अगदी तशीच प्रगती भारतानंही केली आहे. याच ऑटो क्षेत्रात संपूर्ण जगाला थक्क करण्याचं काम चीन सातत्यानं करत आहे. जेटूरमागोमाग या देशातील ऑटोमोबाईल कंपनीनं आता एक अशी कार तयार केली आहे जी तब्बल 1520 किमीची ड्रायव्हिंग रेंज सिंगल चार्जमध्ये देते. 

Add Zee News as a Preferred Source

चीनच्या Chery कंपनीनं सब ब्रँड Exeed ची नवी SUV Exeed EX7 सादर केली होती. इलेक्ट्रीक व्हीकल क्षेत्रात ही कार नवं तंत्रज्ञान आणि उत्तम रेंजसह लाँच करण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार सिंगल चार्जमध्ये ही कार 1520 किमी म्हणजेच साधारण मुंबईपासून केरळातील एर्नाकुलमपर्यंतची रेंज देत असून त्यात दोन पॉवरट्रेन पर्याय मिळतात. यापैकी एक पर्याय पूर्णपणे इलेक्ट्रीक आणि दुसरा पर्य़ाय एक्सटेंडेड रेंज अर्थात EREV आहे. दुसऱ्या प्रकारच्या वर्जनमध्ये बॅटरीसह एक लहानसं इंजिनसुद्धा असतं. गरज भासल्यास त्याच्या माध्यमातून बॅटरी चार्ज करता येते ज्यामुळं कारला दूरचं अंतर ओलांडलता येतं आणि ती वारंवार चार्ज करण्याची गरज भासत नाही. 

कारचं डिझाईन आणि इंटेरिअर कमाल! 

EX7 ही कार प्रिमियम डिझाईन आणि इंटेरिअरसह तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये लक्झरी अनुभव असून, आरामदायी प्रवासाचा उंचावलेला स्तर प्रवाशांना अनुभवता येतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाची इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम, डिजिटल डिस्प्ले आणि आसामदायी आसनव्यवस्था या कारची जमेची बाजू. यामध्ये असणाऱ्या ड्रायव्हर असिस्टंन्समुळं प्रवास अधिक सुरक्षित होतो. 

या कारची ब्रेकिंग सिस्टीम अतिशय खास असून, त्यामध्ये  इलेक्ट्रो-मॅकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम (EMB) देण्यात आली आहे. ज्यामुळं ब्रेक अधिक वेगानं आणि प्रभावीपणे काम करतात. ही कार ईव्ही क्षेत्रातील एका नव्या पर्वाची नांदी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. चीनमध्ये लाँच झालेल्या या कारची किंमत $27,600 – $36,400 दरम्यान असल्याचं म्हटलं जात आहे. नवं तंत्रज्ञान आणि प्रिमियम फिचरची जोड असणारी ही कार भविष्यातील इलेक्ट्रीक कारची झलक दाखवते असंच तज्ज्ञांचं मत. हो, पण ती भारतात यायला बराच वेळ जाईल हेसुद्धा खरं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsauto news in marathicarBudget carsChery Exeed EX7

