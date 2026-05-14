/CM फडणवीस बुलेटनं विधानसभेत; का खास आहे ही बाईक, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ची किंमत काय?

CM devendra fadnavis, royal enfield bullet 350 : सोशल मीडियावर एखादा फोटो किंवा एखादी बातमी व्हायरल होण्यासाठी एक क्षणही पुरेसा असतो. अशीच बातमी व्हायरल झाली ती म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुलेटनं केलेल्या प्रवासाची.
CM devendra fadnavis, royal enfield bullet 350 : काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन बचतीचं आवाहन केल्यानंतर विविध राज्य शासनांच्या वतीनं तितकेच विविध निर्णय घेण्यात आले. इथं महाराष्ट्रातही खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे थेट बुलेटनं विधानसभेत दाखल झाले. इथून त्यांनी मंत्रालयापर्यंतचा प्रवाससुद्धा बुलेटनंच केला. अनेक मंत्री विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर असतानाच पोलिसांचं एक पथक दुचाकीवरून आणि त्यामध्येच सीएमसुद्धा बुलेट बाईकनं प्रवास करताना दिसते.
मुख्यमंत्री काळा रंगाच्या रॉयल एनफिल्ड बुलेट 350 नं प्रवास करताना दिसले. ज्यामुळं ते विधानभवनात शिरताच बाहेर त्यांनी उभ्या केलेल्या बाईकवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या. काहींनी तर गुगलवर ही एकिवातील तरीही पुन्हा एकदा कुतूहल निर्माण करून जाणारी बाईक नेमकी कशी आहे, तिची किंमत काय या अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधली.
बाईकप्रेमींसाठी रॉयल एनफिल्डची बुलेट 350 ही अतिशय आवडीची आणि विश्वासार्ह बाईक आहे. 346.00 सीसी इंजिन क्षमता आणि BS6 मानकांसह ही बाईक एक उत्तम रायडिंग अनुभव देते. सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक एयर-कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजनसह या बाईकमध्ये 5250 आरपीएमवर 19.1 बीएचपी प़ॉवर जनरेट होते. 4000 आरपीएमवर बाईक 28 एनएम इतका टॉर्क देते.
बुलेट 350 मध्ये सिंगल चॅनल ABS सिस्टमसह रायडिंमध्ये उत्तम स्थिरता मिळते. या बाईकला फ्रंट सस्पेंशन मध्ये 130 मिमी ट्रॅव्हलचे 35 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क देण्यात आले आहेत, ज्यामुळं सुस्थितीत नसणाऱ्या- खाचखळगे असणाऱ्या रस्त्यांवरील प्रवास ही बाईक सोपा आणि अडचणीविरहित करते. बाईकच्या रिअर सस्पेंशनमध्ये 5-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड आणि 80 मिमी ट्रॅव्हलचे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देण्यात आले आहेत.
एनफिल्डच्या बुलेट 350 ला कॉन्स्टेंट मेश, 5-स्पीड गियरबॉक्स असल्यामुळं गिअर शिफ्टींग आणि बाईक रायडिंगमध्ये उत्तम नियंत्रण मिळतं. बाईकच्या फ्रंट ब्रेकमध्ये 280 मिमी डिस्क आणि 2-पिस्टन कॅलिपर आहे. बाईकच्या रिअर ब्रेकमध्ये इंटरनल एक्सपँडिंग मॅकेनिज्मसह 153 मिमी ड्रम आहे.
रॉयल एनफिल्डच्या बुलेट 350 ची एक्स शोरुम किमतीची सुरुवात ₹1,64,423 (मिलिट्री वेरिएंट) पासून होते. बाईकच्या टॉप मॉडेलची एक्स शोरुम किंमत आहे ₹2,08,012 (ब्लॅक गोल्ड वेरिएंट). दूरच्या आणि त्यातही देशाच्या विविध भौगोलिक स्थिती असणाऱ्या भागांमध्ये साहसी पर्यटनासाठीसुद्धा रॉयल एनफिल्डची ही बुलेट 350 एक दमदार अनुभव देते असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.