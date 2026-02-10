English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फक्त 'इतकं' करण्याने साधीसुधी कारही देईल सुपरकारचा फील; प्रवासाचा प्रिमियम अनुभव हवाय? हे करून तर पाहा...

Auto News Tech : साधीसुधी किंवा अगदी खिशाला परवडणारी कार खरेदी केली करीही आपली कार ही एखाद्या सुपरकारप्रमाणं रस्त्यावरून चालायला हवी असं अनेकांचच स्वप्न असतं. हे करणं शक्यही आहे. फक्त त्यासाठी काही गोष्टी करणं गरजेचं...   

सायली पाटील | Updated: Feb 10, 2026, 12:36 PM IST
Auto News Tech : भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये जितका खप आलिशान किंवा प्रिमियम कारचा होतो, अगदी तितकाच किंबहुना त्याहूनही अधिक खप हा मध्यम श्रेणीतील किंवा मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या कारचा होतो. सध्या भारतात सर्वाधिक खप होणारी कार म्हणजे, Alto. सामान्यांना परवडणारी ही कार कायमच लोकप्रियतेच्या यादीत अग्रस्थानी दिसून आली. मात्र काहींच्या मते या कारचं डिझाईन फारसं प्रभावी नाही. ज्यामुळं अनेक मंडळी ही साधीसुधी कार एका नव्या रुपात आणण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात असं करु इच्छिणाऱ्यांनी काही बदलांना प्राधान्य दिल्यास ऑल्टोसुद्धा थेट BMW सारखी सुस्साट पळेल आणि एका खास प्रवासाचा अनुभवही देईल. 

स्मार्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
महागड्या कारमध्ये सहसा डॅशबोर्ड आणि मोठी स्क्रीन असते. त्यामुळं ऑल्टोचा कायापालट करायचा असल्यास चांगल्या दर्जाचा 9-इंच एंड्रॉइड टचस्क्रीन सिस्टीम लावता येईल. जो Apple Carplay आणि अँड्रॉईडला सपोर्ट करेल. याशिवाय कारच्या डॅशबोर्डवर 'पियाने ब्लॅक फिनिश'ची फ्रेम वापरा. या कारमुळं डॅशबोर्डला एक मॉडर्न लूक मिळेल. 

प्रीमियम लेदरेट सीट कवर
कोणतीही कार आतून तेव्हाच उत्तम दिसते, जेव्हा ती तितकी उत्तम ठेवली जाते. ऑल्टोमध्ये असे बदल करायचे असल्यास सामान्य कापडी सीटऐवजी प्रिमियम प्रीमियम लेदरेट सीट कवर लावणं फायद्याचं ठरू शकतं. यासाठी टॅन ब्राऊन, बेज अशा रंगांचे बकेट फिट कवर निवडणं एक चांगला पर्याय असेल. 

एम्बिएंट लाइटिंग
बीएमडब्ल्यू किंवा आणखी कोणत्या लक्झरी कारमध्ये पाहिल्यास त्यामध्ये एम्बिएंट लाइटिंग आढळते. ऑल्टोलाही असाच टच देण्यासाठी डॅशबोर्ड, डोर पॅनलवर तुम्ही एलईडी लाईट स्ट्रीप लावू शकता. सॉफ्ट एलईडी लाईटमुळं कारच्या आतील माहोल पूर्णपणे बदलून जातो. 

स्टीअरिंग व्हील आणि मॅटिंग 
वाहन चालनाचा खरा अनुभव हा एका उत्तम दर्जाच्या स्टीअरिंग व्हीलमुळं येतो. त्यामुळं तुम्हीही स्टीअरिंग व्हीलवर सॉफ्ट लेदर रॅप करून घेतल्यास आपण बीएमडब्ल्यूच चालवतोय कीय काय असा भास तुम्हाला होऊ शकतो. शिवाय कार आणखी आकर्षक करण्यासाठी 7D फ्लोर मॅटचा वापर कराय यामुळं कारला एक चांगला लूक मिळतो आणि इंजिन सुरू झाल्यानंतर केबिनमध्ये येणारा आवाज कमी होतो. 

