बचतही होणार, कारही येणार! इंधन संकटात कार कंपनीची मोठी घोषणा; इलेक्ट्रीक कारवर दणदणीत सवलत

Auto News EV Discount Offer: आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळं बदलणारी जागतिक स्थिती पाहता हे संकट इतक्यात शमणारं नाही असंच स्पष्ट होत आहे. जिथंजिथं तेलविहिरी आहेत तिथंतिथं सुरक्षाव्यवस्था आणि यंत्रणा सतर्क असून, जग एका मोठ्या इंधनसंकटाचा सामना करत असल्याचीच वस्तूस्थिती पाहायला मिळत आहे. इथं हे संकट आणखी गंभीर होत असतानाच दुसरीकडे नव्यानं वाहन खरेदी करण्याचे हेतही अनेकांनी लांबणीवर टाकले आहेत. मात्र इथं एक कंपनी अपवाद ठरत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडत असतानाच इंधन तुटवड्यानं बहुतांश देशांना घाम फोडला आहे. ऑटोमोबाईल कंपन्यासुद्धा या संकटातून तरुन जाण्यासाठी कैक प्रयत्न करत असतानाच एका कंपनीनं लक्षवेधी घोषणा करत जणू ऑटो क्षेत्रातील नव्या क्रांतीकडे लक्ष वेधलं आहे.
VinFast असं या कार कंपनीचं नाव असून, या कंपनीकडून पेट्रोल डिझेलऐवजी इलेक्ट्रीक वाहनांच्या दिशेनं एक नवी वाटचाल सुरू केली आहे. व्हिएतनामी कंपनी विनफास्टनं ट्रेड गॅस फॉर इलेक्ट्रीक नावानं एक उपक्रम सुरू केला असून, अनेक आशियाई बाजारांमध्ये हा उपक्रम लागू करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये व्हिएतनाम, भारत, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्स या देशांचा समावेश आहे. या उपक्रमांतर्गत ग्राहक त्यांची जुनी पेट्रोल कार बदलून त्याऐवजी विनफास्टची इलेक्ट्रीक कार खरेदी करू शकतात. यावर ग्राहकांना 3 टक्क्यांची सवलत दिली जाईल. तर, इलेक्ट्रीक स्कूटर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 5 टक्क्यांची सवलत दिली जाईल.
कंपनीच्या माहितीनुसार ही सवलत आधीपासून सुरू असणाऱ्या काही सवलतींवर दिली जाईल. म्हणजेच ग्राहकांना एकाच वेळी विविध सवलतींचा फायदा घेता येऊ शकतो. ज्यामुळं इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी अधिक सोपी आणि खिशाला परवडणारी होईल असं म्हटलं जात आहे.
इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कंपनीच्या मोबिलिटी यूनिट ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी (GSM) नं राईड हेलिंग सर्विसेजमध्येही सवलत जाहीर केली असून, 11 मार्च ते 31 मार्च 2026 दरम्यान Xanh SM (व्हिएतनाम), Green SM (इंडोनेशिया) या सवलतींचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना 10 टक्क्यांची सवलत मिळेल.
कंपनीच्या माहितीनुसार इलेक्ट्रीक वाहनांनी केलेला प्रवास अधिक किफायतशीर ठरण्यासमवेत तो पर्यावरणपूरक व्यवस्थेच्यादिशेनं उचललेलं एक पाऊल ठरेल. सध्या कंपनीनं हा उपक्रम एका मर्यादित कालावधीसाठी लागू केला असून, मात्र जागतिक स्तरावर इंधनाची दरवाढ सुरू राहिली तर हा उपक्रम पुढंही सुरूच ठेवण्यात येईल.
विनफास्टचे दोन मॉडेल सध्या भारतीय बाजारात उपलब्ध असून, ते एसयुव्ही मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहेत. कंपनीची सर्वात स्वस्त कार VinFast VF6 असून, या कारची सुरुवातीची किंमत 17.29 लाख रुपयांना असून, VinFast VF7 ही कार 26.76 लाखांना उपलब्ध आहे. येत्या काळात ही कंपनी दोन मॉडेल लाँच करणार असून, यामध्ये Limo Green आणि VF3 कारचा समावेश आहे.