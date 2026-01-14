English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • टेक
पैसे ठेवा तयार...! भारतात येतायत 'या' बहुप्रतिक्षित EV कार, आरामदायी प्रवासासाठी तुम्ही सज्ज आहात ना?

EV cars India : लहान बाळापासून वयोवृद्धांपर्यंत कोणालाही प्रवासात गैरसोय होणार नाही, असे एकाहून एक सरस फीचर देताहेत या तीन कार... पाहा ऑटो क्षेत्रातील महत्त्वाची बातमी.   

सायली पाटील | Updated: Jan 14, 2026, 01:16 PM IST
Auto news electric car Toyota Urban Cruiser EV Maruti e Vitara Tata Sierra electric version to be launched latest update

EV cars India :  भारतीय ऑटो क्षेत्रानं गेल्या काही वर्षांमध्ये अतिशय झपाट्यानं प्रगती केली असून, जागतिक स्तरावरील वैशिष्ट्य असणारे फिचर्स सध्या भारतातील अनेक कारमध्ये देण्यात येत आहे. अशाच, 'इलेक्ट्रीक वेहिकल' श्रेणीत येणाऱ्या तीन बहुप्रतिक्षित कार भारतात 2026 मध्ये लाँच होणार असून, पेट्रोल आणि डिझेल कारच्या तुलनेत या EV कारना सध्या बरीच पसंतीसुद्धा मिळताना दिसत आहे. ज्यामुळं आगामी काळात लाँच होणाऱ्या या कारसुद्धा भारतात लोकप्रियता मिळवतील असं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे. 

भारतीय ऑटो क्षेत्राचा आणि ग्राहकांचा एकंदर कल पाहता मोठ्या कार कंपन्या देशात नव्यानं काही ईलेक्ट्रीक मॉडेल उतरवण्यासाठी सज्ज झाले असून, या कंपन्यांची तयारी पाहता देशात मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंटमध्ये असणारी स्पर्धा आणखी वाढणार असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. या स्पर्धेत सध्या बाजी मारण्याच्या तयारीत असणाऱ्या कंपन्या आहेत टोयोटा, मारुती सुझूकी आणि टाटा मोटर्स, ज्यांच्या कार थेट ह्युंडई क्रेटा ईव्हीला टक्कर देतील. 

टाटा सिएरा (Tata Sierra EV)

टाटाची सध्याची बहुचर्चित अशी सिएरा ईव्ही वर्जनमध्ये नव्या पद्धतीनं तयार करण्यात आली असून, कंपनी या कारमध्ये 65kWh, 75kWh इतकी बॅटरी देऊ शकते. या कारची संभाव्य रेंज 500 किमी इतकी असेल. या SUV मध्ये V2V आणि V2L सह मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 5G कनेक्टिविटी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर काम करणारे सेफ्टी फिचर असतील. ज्यामुळं ही कार सुरक्षित प्रवासाचा दावा करेल. या कारची लाँच होण्याची तारीख समोर आली नसून, पुढील काही महिन्यांत ती भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध असेल असं सांण्यात येत आहे. 

टोयोटा अर्बन क्रूजर (Toyota Urban Cruiser EV)

टोयोटाच्या अर्बन क्रूजरला भारतात प्रथमच विक्रीसाठी लाँच केलं जाणार असून, लवकरच कंपनीकडून कारच्या किमतीचा खुलासा करण्यात येईल. ही एसयुव्ही बहुतांशी मारुचिच्या e Vitaraशी मिळतीजुळती असून, त्यामध्ये 49kWh आणि 61kWh अशा दोन बॅटरीमध्ये पर्याय दिले जातील. एकदा चार्ज केल्यास ही कार 500 किमीहून अधिक रेंज देण्याचा दावा कंपनी करू शकते. ज्यामध्ये प्रिमियम लूक ही कारची जमेची बाजू असेल. 

मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV (Maruti e Vitara)

मारुतिची ई विटारा इलेक्ट्रीक कार जानेवारी अखेरीस लाँच होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. ही कार प्राथमिक स्वरुपात तीन व्हेरिएंटमध्ये सादर केली जाईल. ज्यामध्ये अर्बन क्रूजरप्रमाणंच 49kWh, 61kWh असे दोन बॅटरी पर्याय असतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा भरणा असणारी ही कार 7 एअरबॅग सेफ्टी फिचर देईल. 

एकंदरच देशातील ईव्हींमध्ये लाँच होणाऱ्या या कार पाहता लहानांपासून वृद्धांपर्यंत साऱ्यांनाच आरामदायी प्रवास करण्याची मुभा या कार देतील असं त्यांचे फिचर पाहून लक्षात येत आहे. त्यामुळं कार खरेदीच्या विचारात असाल तर या मॉडेलची वाट पाहणं एक चांगला पर्याय असेल... 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto news2026electric carsElectric SUVsindia

