/मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी इलेक्ट्रीक कार कोणती? EV ची बेस्ट डील आताच पाहा

मुंबई | पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनाचे गगनाला भिडणारे दर पाहता अनेकांनीच कार खरेदीची स्वप्न काहीशी पुढे ढकलली. मात्र आता ती स्वप्न आणखी दूर लोटण्याचं कारण नाही. दिल्लीमध्ये नव्यानं लागू करण्यात आलेल्या ईव्ही धोरण 2026 अंतर्गत इलेक्ट्रीक वाहनांबाबत मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारनं 30 लाखांपर्यंतच्या ईव्हीवर रोड टॅक्स आणि नोंदणी माफ केल्यामुळं हा एक मोठा दिलासा ठरत आहे. ज्यामुळं इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणं आधीहून अधिक परवडणारं ठरणार आहे.
सध्याच्या घडीला भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये अशा कार उपलब्ध आहेत, ज्यांच्या किमती सामान्याना परवडू शकतात. शिवाय त्यांचा देखभालखर्चसुद्धा तुलनेनं कमी आहे. त्यामुळं कार खरेदीसाठी मर्यादित खर्चाचा आकडा ठरवला असेल तर इलेक्ट्रीक कार एक उत्तम पर्याय ठरु शकतो. त्यातही खालील व्हेरिएंटचा विचार करण्यात काहीच वावगं नाही...
MG Comet EV
या कारची प्रारंभी किंमत 7.60 लाख रुपये इतकी असून ही एक उत्तम आणि शहरी गर्दीसाठी कॉम्पॅक्ट कार आहे. कारचा लहानसा आकार तिला पार्किंगसाठी अधिक सोयीचा ठरवतो. मॉडर्न इंटिरिअर, डिजिटल फिचर्स यामुळं ही कार तरुणाईमध्येसुद्धा लोकप्रिय आहे. त्यामुळं शहरांतर्गत प्रवासासाठी एमजी कॉमेट ईव्ही एक उत्तम पर्याय आहे.
Tata Punch EV
हॅचबॅक कारऐवजी एसयुव्हीसारखी ड्रायविंग पोझिशन असणारी कार हवी असल्यास टाटा पंच ईव्ही एक चांगला पर्याय आहे. 9.69 लाखांपासून ही कार विक्रीस उपलब्ध आहे. उत्तरम ग्राऊंड क्लिअरन्स, आधुनिक यंत्रणा आणि समाधानकारक ड्रायव्हिंग रेंज या कारच्या जमेच्या बाजू.
Citroen eC3
इलेक्ट्रीक हॅचबॅक कार सणाऱ्या सिट्रॉन इसी3ची किंमत 11.99 रुपयांपासून सुरू होते. या कारचं केबिन आणि आरामदायी आसनव्यवस्था या अनेकांनाच भावणाऱ्या. कुटुंबासमवेत लांबच्या प्रवासासाठी ही एक उत्तम कार. शिवाय भारतातील रस्त्यांच्या हिशोबानं या कारचे सस्पेंशन डिझाईन करण्यात आल्यानं तेसुद्धा कारचं महत्त्वं वाढवून जातात.
Tiago EV
ही भारतातील सर्वात किफायतशीर ईव्ही असून, तिची किंमत एक्स शोरून 6.99 लाखांपासून सुरू होते. शहरी वापरासाठी ही कार एक उत्तम पर्याय आहे. यामध्ये पुरेसा केबिन स्पेस, मॉडर्न फिचर आणि विश्वासार्ह बॅटरी बॅकअप मिळतो.