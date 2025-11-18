'कार घेतली, तर 7 सीटरच घेऊ!' म्हणणाऱ्यांसाठी किफारतशीर मॉडेलची सविस्तर यादी...

Auto News 7 Seater budget SUV Cars : कार खरेदी, किंबहुना स्वत:ची नवीकोरी कार खरेदी करण्याची अनेकांचीच इच्छा असते. पण, चालू कर्जाचे हफ्ते आणि खात्यावर येणारा पगाराचा आकडा पाहता हे स्वप्न साकार करण्यासाठीची प्रतीक्षा तुलनेनं लांबते. एकट्या भारताचा विचार करायचा झाला, तर इथं कार खरेदीचा मुद्दा हा कुटुंबासाठीसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा निर्णय ठरतो. ज्यामुळं अनेक कारप्रेमी चार ते पाच सीटर कारऐवजी कायमच 7 सीटर कारला प्राधान्य देतात. Car खरेदी केली तर ती 7 सीटरच करू असंही काहीजण म्हणतात. पण, बजेट अर्थात आर्थिक गणिताचं काय करावं?
भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये सध्या अनेक 7 सीटर एसयुव्ही विक्रीसाठी उपलब्ध असून, पॉवर, मायलेज आणि किमान देखभाल खर्च यांमुळं 7 सीटर कारला कारप्रेमींचं पसंती मिळताना दिसते. यामध्ये तुलनेनं खिशाला परवडणाऱ्या कार कोणत्या? हा प्रश्न विचारला असता खालील मॉडेलचा विचार करणं फायद्याचं ठरू शकतं...
2.0-लीटर Kryotec डिझेल इंजिन असणारी टाटा कंपनीची ही कार 170 PS पॉवर जनरेट करते. प्रिमियम इंटेरिअर आणि तिरऱ्या रांगेतही पुरेशी जागा ही या कारची जमेची बाजू आहे. ज्यामुळं दूरच्या प्रवासासाठी ही उत्तम एसयुव्ही ठरते. या कारमध्ये अॅडव्हान्स सेफ्टी फिचर मिळतात.
1.5 लीटरचं बोलेरो इंजिन असणारी महिंद्रा बोलेरो कार उत्तम मायलेज आणि मजबूत परफॉर्मन्स देते. ही एसयुव्ही अशा मंडळींसाठी उत्तम आहे ज्यांना आव्हानात्मक रस्त्यांवर कार ड्रायव्हिंगचा आनंद घ्यायचा असतो. महिंद्राचीच बोलेरो निओसुद्धा एक उत्तम मॉडेल असून, ती बोलेरोचं एक उत्तम आणि कम्फर्टेबल वर्जन आहे. यामध्ये उत्तम केबिन, आरामदायी आसनव्यवस्था उपलब्ध आहे.
रफ डिझाईन आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्सच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी स्कॉर्पियो क्लासिक एक उत्तम पर्याय ठरते. 2.2-लीटर mHawk डिझेल इंजिन असणारी ही कार 130 एचपी इतकी पॉवर देते. 6-स्पीड मॅनुअल गियरबॉक्स महामार्ग आणि दूरच्या प्रवासासाठीचा उत्तम अनुभव देऊन जातं. स्कॉर्पिओप्रेमींसाठी हा उत्तम पर्याय.
Scorpio-N ही स्कॉर्पिओचच एक अपग्रेडेड वर्जन असून, ते अधिक प्रिमियम आणि मॉडर्न फिचर सह उपलब्ध आहे. 2.2-लीटर mHawk Gen2 डिझेल इंजिन असणारी ही कार 4x2 आणि 4x4 अशा व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. फीचर, लूक आणि कम्फर्टमध्ये ही कार अनेकांच्याच पसंतीस उतरते.
किमान खर्चात एसयुव्ही खरेदी करु इच्छिणाऱ्यांसाठी महिंद्राची एक्सयुव्ही 700 एक उत्तम पर्याय आहे. कारमध्ये मिळणारं ADAS, पॅनोरमिक सनरुफ, ड्युअल स्क्रीन सेटअप असे हायटेक फीचर्स मिळतात. मोठ्या कुटुंबांसाठी हा एक प्रिमियम पर्याय आहे.