आता बाईक घ्याच! GST बदलांमुळं Royal Enfield सह ‘या’ बाईक कायच्या काय स्वस्त…

Auto News : GST परिषदेच्या बैठकीनंतर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांनंतर काही गोष्टींचे दर मोठ्या फरकानं कमी झाले. दुचाकीसुद्धा त्यापैकीच एक...

सायली पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 12:35 PM IST
Auto news GST change Bike Price Drop Royal Enfield Hero Bajaj

GST changes impacting bike rates : दुचाकीस्वारांमध्येसुद्धा विविध श्रेणी असतात. दुचाकी अर्थात बाईक घ्यायचीये, पण बजेट नाही असं म्हणणाऱ्यांपासून अमुक एका बाईकच्या मॉडेलची प्रतीक्षा करणाऱ्यांपर्यंतचा यात समावेश आहे. सध्याच्या घडीला पहिलं कारण देत बाईक खरेदी लांबणीवर टाकणाऱ्यांना आता हे कारण देण्याचीसुद्दा मुभा नाहीय. कारण, बाईक मोठ्या फरकानं स्वस्त झाल्या आहेत.

बाईकचे दर स्वस्त का झाले?

बाईकचे दर मोठ्या फरकानं घटण्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे जीएसटी कर प्रणालीत झालेले महत्त्वाचे बदल. जीएसटी बदलांनंतर संपूर्ण ऑटोमोबाईल क्षेत्रावरच हे परिणाम दिसत असून, प्रामुख्यानं बाईकच्या दरातही लक्षणीय घट दिसत आहे.

350 सीसीहून कमी इंजिनच्या बजाज, होंडा, टीव्हीएस, यामाहासारख्या आणि महत्त्वाचं म्हणजे मध्यमवर्गीयांमध्ये सर्वाधिक विक्री केल्या जाणाऱ्या बाईकसह स्कूटरच्या दरातही मोठी घट झाली आहे.

Royal Enfield च्या क्लासिक आणि हंटर यांसारख्या किमतींवरही काहीसा दिलासा मिळत आहे. मात्र प्रिमियम बाईकच्या बाबतीत मात्र दिलासा मिळत नसून त्यांच्या किमती काहीशा वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. एका प्रसिद्ध वृत्तसमुहानुसार रॉयल एनफिल्डच्या शहरी भागांमध्ये सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या हंटर 350 बाईकची किंमत 1,49000 वरून 1,34,910 रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच या बाईकचे दर साधारण 14000 रुपयांहून अधिक किमतीनं कमी झाले आहेत. तर, क्लासिक 350 च्या दरात 19300 रुपयांची घट झाली आहे.

असं असलं तरीही हिमालयन 450, गुरिल्ला 450, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टीनेंटल जीटी 650, एनफिल्ड बेअर 650, सुपर मिटीऑर 650 या बाईकच्या दरांत 27000 ते 35000 रुपयांची वाढ झाली आहे.

कोणकोणत्या बाईक स्वस्त?

बाईक आधीचे दर  आताचे दर 
हिरो स्प्लेंडर     79096     72516 
हिरो शाईन 125   84493   77457
बजाज पल्सर 150   110419   101847
टीव्हीएस अपाचे आरटीआर160   134320   123822 
यामाहा एफझी एसफाय  135190   124822
होंडा सीबी शाईन एसपी  164250   151389

फक्त बाईकच नव्हे, तर होंडा एक्टीव्हा 6750 रुपयांनी, टीव्हीएस ज्युपिटर 125 ची किंमत 6333 रुपयांनी, सुझूकी Access125- 6611 रुपयांनी, हिरो माएस्ट्रो एज 6389 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsGST Changeजीएसटीबाइक सस्तीGST Cut

