आता बाईक घ्याच! GST बदलांमुळं Royal Enfield सह ‘या’ बाईक कायच्या काय स्वस्त…

GST changes impacting bike rates : दुचाकीस्वारांमध्येसुद्धा विविध श्रेणी असतात. दुचाकी अर्थात बाईक घ्यायचीये, पण बजेट नाही असं म्हणणाऱ्यांपासून अमुक एका बाईकच्या मॉडेलची प्रतीक्षा करणाऱ्यांपर्यंतचा यात समावेश आहे. सध्याच्या घडीला पहिलं कारण देत बाईक खरेदी लांबणीवर टाकणाऱ्यांना आता हे कारण देण्याचीसुद्दा मुभा नाहीय. कारण, बाईक मोठ्या फरकानं स्वस्त झाल्या आहेत.
बाईकचे दर मोठ्या फरकानं घटण्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे जीएसटी कर प्रणालीत झालेले महत्त्वाचे बदल. जीएसटी बदलांनंतर संपूर्ण ऑटोमोबाईल क्षेत्रावरच हे परिणाम दिसत असून, प्रामुख्यानं बाईकच्या दरातही लक्षणीय घट दिसत आहे.
350 सीसीहून कमी इंजिनच्या बजाज, होंडा, टीव्हीएस, यामाहासारख्या आणि महत्त्वाचं म्हणजे मध्यमवर्गीयांमध्ये सर्वाधिक विक्री केल्या जाणाऱ्या बाईकसह स्कूटरच्या दरातही मोठी घट झाली आहे.
Royal Enfield च्या क्लासिक आणि हंटर यांसारख्या किमतींवरही काहीसा दिलासा मिळत आहे. मात्र प्रिमियम बाईकच्या बाबतीत मात्र दिलासा मिळत नसून त्यांच्या किमती काहीशा वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. एका प्रसिद्ध वृत्तसमुहानुसार रॉयल एनफिल्डच्या शहरी भागांमध्ये सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या हंटर 350 बाईकची किंमत 1,49000 वरून 1,34,910 रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच या बाईकचे दर साधारण 14000 रुपयांहून अधिक किमतीनं कमी झाले आहेत. तर, क्लासिक 350 च्या दरात 19300 रुपयांची घट झाली आहे.
असं असलं तरीही हिमालयन 450, गुरिल्ला 450, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टीनेंटल जीटी 650, एनफिल्ड बेअर 650, सुपर मिटीऑर 650 या बाईकच्या दरांत 27000 ते 35000 रुपयांची वाढ झाली आहे.
|बाईक
|आधीचे दर
|आताचे दर
|हिरो स्प्लेंडर
|79096
|72516
|हिरो शाईन 125
|84493
|77457
|बजाज पल्सर 150
|110419
|101847
|टीव्हीएस अपाचे आरटीआर160
|134320
|123822
|यामाहा एफझी एसफाय
|135190
|124822
|होंडा सीबी शाईन एसपी
|164250
|151389
फक्त बाईकच नव्हे, तर होंडा एक्टीव्हा 6750 रुपयांनी, टीव्हीएस ज्युपिटर 125 ची किंमत 6333 रुपयांनी, सुझूकी Access125- 6611 रुपयांनी, हिरो माएस्ट्रो एज 6389 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.