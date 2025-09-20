English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील सर्वात स्वस्त कार; GST दरांमधील बदलांनंतर किंमत फक्त 'इतक्यांवर', कर्जाचीही चिंता नको...

Auto news : सर्वसामान्यांचं कार खरेदीचं स्वप्न साकार होणार. बाहेरून लहानशी दिसणारी पण, आतमध्ये कमाल लेगस्पेस असणारी ही कार कोणती ओळखलं का?   

सायली पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 01:01 PM IST
Auto News Car : भारतात सध्या कार खरेदीचं जणू वारं वाहत आहे आणि यास कारणीभूत ठरत आहे तो म्हणजे केंद्राच्या वतीनं घेण्यात आलेलाय एक निर्णय. केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेनं मूळ कराच्या दरांमध्ये काही बदल केले असून, त्यामुळं अनेक कारचे दर कमी झाले आहेत. इतके, की सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असणाऱ्या या कार आता आपणही खरेदी करू शकतो असं स्वप्न काही मंडळी पाहत आहेत, तर काहींनी त्यासाठीच्या पैशांची जुळवाजुळवही सुरू केली आहे. मुख्य म्हणजे भरमसाट कर्जाचा भार यामुळं वाढत नसल्यानं ही बाबसुद्धा सामान्यांना दिलासा देऊन जात आहे. 

देशातील सर्वात स्वस्त कार...

मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडनं एरिना आणि नेक्सा डिलरशिपवर विक्री केल्या जाणाऱ्या सर्व कारचे नवे दर घोषित केले आहेत. कंपनीनं ग्राहकांना आश्चर्याचा धक्का देत हे दर 1.30 लाख रुपयांव आणले असून, कमाल बाब ही आहे, की ऑल्टो ही कार K10 पेक्षाही अधिक स्वस्त असल्यानं देशातील एक कमाल कार ठरत आहे, मात्र जीएसटी 2.0 मुळं मारुती कंपनीच्या कारवर मोठा परिणाम दिसून येत असून, (Maruti S-Presso ) एस-प्रेसो ही नवी एंट्री लेवल कार ठरत आहे. या मायक्रो एसयुव्हीची प्रारंभिक किंमत 3.49 लाख रुपये असून, नव्या ऑल्टोची किंमतही याहून अधिक म्हणजेच 3.69 लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजे या दरांमध्येही 20 हजारांचा फरक दिसत आहे. 

मायलेज आणि कारचे इतर फिचर... 

मारुतीची एसप्रेसो कार 8 व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असून, तिचं बेस मॉडेल STD आणि टॉप व्हेरिएंट VXI CNG मध्ये उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये 1 लीटर पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं असून त्यातून 68PS पॉवर आणि 90Nm टॉर्क जनरेट होतो. ही 5 स्पीड मॅन्युअर आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देणआरी कार असून, तिच्या सीएनजी वर्जनमध्ये फक्त मॅन्युअल गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे. या कारचं पेट्रोल व्हेरिएंट 24.12 ते 25.30 प्रति लीटर इतकं मायलेज देतं. तर, सीएनजी व्हेरिएंट 32.73 किमी प्रति किग्रॅ इतकं मायलेज देतं असा दावा कंपनी करते. 

कारचे इतर फिचरही पैसा वसूल! 

मरुती एसप्रेसो ही कार में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, डुअल एयरबॅग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट आणि ABS+EBD असे फिचर्स देण्यात येतात. कमी आणि किफायतशीर बजेटमध्ये येणारी ही कार सामान्यांसाठी एक चांगली कार खरेदी करण्यात एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. त्यामुळं लहानशा कुटुंबाला लहानशी आणि सुरेख कार घ्यायची असेल तर एस्प्रेसो हा एक चांगला पर्याय आहे. 

FAQ

एस-प्रेसोची किंमत किती आहे?
नवीन किंमत ₹3.50 लाखांपासून (STD), टॉप ₹5.80 लाख (CNG). 22 सप्टेंबरनंतर हे नवे सुधारित दर लागू होणार आहेत. 

जीएसटी बदल कधी लागू होईल?
22 सप्टेंबर 2025 हे बदल लागू होणार असून, छोट्या कारवर 18% जीएसटी, बचत 50000 ते 1.30 लाख इतकी बचत होत आहे. 

एस्प्रेसोमध्ये मायलेज किती मिळते?
पेट्रोल: 24-25 किमी/लिटर, CNG: 32.73 किमी/किलो, इतकं मायलेज ही कार देते. 

