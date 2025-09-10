Auto News : आता जागेची चिंताच मिटली; परफेक्ट आणि ऐसपैस... 'या' 7 सीटर सर्वात स्वस्त कारच्या दरात आणखी कपात

Auto News Renault India : सणासुदीच्या दिवसांमध्ये कार खरेदी करणं किंवा एकंदरच नव्या वाहन खरेदीला अनेकजण प्राधान्य देताना दिसतात. यंदा मात्र ही संधी जरा जास्तच लवकर समोरून चालत आली आणि या संधीचं सोनं करण्यासाठीही अनेकजण सज्जही आहेत. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे जीएसटी परिषदेनंतर या कर रचनेमध्ये करण्यात आलेले काही महत्त्वाचे बदल.
GST 2.0 मुळं देशात सर्वाधिक विक्री होणारी 7 सीटर कार अशी ओळख असणाऱ्या एका मॉडेलच्या दरात आणखी कपात झाल्यानं संपूर्ण कुटुंबासाठी कार खरेदी करण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असेल. स्वस्त कार आणखी स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणारी ही कंपनी आहे, Renault.
जीएसटी दरांमधील बदलांनंतर रेनॉल्ट कंपनीच्या कारचे दर सर्वाधिक फरकानं कमी झाले असून, त्यामुळं मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही कार खरेदी करण्याचं स्वप्न साकार करता येणार आहे. Renault च्या माहितीनुसार या कंपनीच्या ट्रायबर मॉडेलच्या सर्व व्हेरिएंटची किंमत 8.5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक फायदा पेट्रोल-ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट खरेदीदारांना होणार असून या कारच्या दरात 78 हजार 195 रुपयांची घट झाली आहे.
रेनॉल्ट ट्रायबर ही एक फॅमिली कार असून, या कारचा आकार अनेकांसाठीच जमेची बाजू ठरतो. त्यात 7 जणांची आसन क्षमता असल्यानं लहान आणि मध्यम सदस्यसंख्या असणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी ही कार फायद्याची ठरते. शहरी रस्ते आणि महामार्गांवर उत्तमरित्या पळणाऱ्या या कारमध्ये सीट फोल्ड केल्यानंतर 625 लीटरपर्यंतचा बूट स्पेस मिळतो. त्यामुळं फॅमिली ट्रीपसाठी ही कार अगदी परफेक्ट.
Renault Triber च्या इंटेरिअरमध्येसुद्धा कंपनीनं काही बदल केले असून, ड्यूअल टोन थीम, उत्तम क्वालिटीचं फिनिश आणि काही अॅडवांस फिचरसुद्धा देण्यात आले आहेत. नव्या ट्रायबरमध्ये टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम असेही फिचर देण्यात आले आहेत. Renault Triber Facelift च्या मॅकेनिकल सेटअपमध्ये कोणताच बदल झाला नसून त्यामध्ये 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे. ज्यातून 72 bhp पॉवर आणि 96 Nm टॉर्क जनरेट करण्यात आलं असून, 5 स्पीड मॅन्युअल आणि AMT ट्रांसमिशन सुद्धा देण्यात आलं आहे. त्यामुळी किफायतशीर दरात ही कार एक उत्तम पर्याय आहे असं म्हणण्यास हरकत नाही.
GST 2.0 नंतर Renault Triber च्या किंमतीत किती कपात झाली आहे?
Renault Triber च्या सर्व व्हेरिएंटच्या किंमतीत 8.5 टक्के कपात झाली आहे. विशेषतः पेट्रोल-ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटच्या किंमतीत 78,195 रुपयांची घट झाली आहे.
Renault Triber ही कोणत्या प्रकारची कार आहे?
Renault Triber ही 7-सीटर फॅमिली कार आहे, जी लहान आणि मध्यम कुटुंबांसाठी योग्य आहे. ती शहरी रस्ते आणि महामार्गांवर उत्तम कामगिरी करते आणि फॅमिली ट्रीपसाठी आदर्श आहे.
Renault Triber ची बूट स्पेस किती आहे?
सीट फोल्ड केल्यानंतर Renault Triber मध्ये 625 लीटरपर्यंत बूट स्पेस उपलब्ध होते, ज्यामुळे सामान ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा मिळते.