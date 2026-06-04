/पेट्रोलपेक्षा स्वस्त इंधनाची देशातील पहिलीवहिली बाईक; Hero Splendor ची किंमत काय? सामान्य पेट्रोलपंपावर मिळतं का हे इंधन?

Hero MotoCorp Auto News : आखाती देशांमधील तणाव, होर्मुझ सामुद्रधुनीत ठप्प झालेली पुरवठा साखळी या आणि अशा अनेक संकटांमध्येच साऱ्या जगापुढं इंधन संकटाचं रुप आणखी भयावह होताना दिसत आहे. दर दिवसागणिक इंधन तुटडवड्यासंदर्भात नव्यानं चिंता वाढवणारी माहिती समोर येत असतानाच इंधनाअभावी वाहनं चालणार तरी कशी? हाच प्रश्न अनेकांनी विचारला. ज्याचं उत्तर हिरो मोटोकॉर्पनं शोधत देशातील पहिल्यावहिल्या 'फ्लेक्स फ्युएल' बाईक लाँच केल्या आहेत.
Hero Splendor Plus आणि Hero HF Deluxe या दोन्ही प्रचंड गाजलेल्या बाईक कंपनीनं अतिशय योग्य वेळी लाँच केल्याचं तज्ज्ञांचं मत. केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती असणाऱ्या एका दिमाखदार कार्यक्रमात या बाईक लाँच झाल्या, ज्यामध्ये त्यांच्या किमतीसुद्धा जाहीर करण्यात आल्या. उपलब्ध माहितीनुसार Hero Splendor Plus या बाईकची किंमत (एक्स शोरुम) ₹82,710 आणि Hero HF Deluxe फ्लेक्स फ्यूल बाईक (एक्स शोरुम) ₹72,792 इतक्या किमतीत लाँच केली.
Hero Splendor Plus मध्ये कंपनीनं E85 इंधनाला अनुकूल असणारं इंजिन दिलं आहे, ज्यामुळं ही बाईक नियमित स्प्लेंडरच्या तुलनेत आणखी उत्तम कामगिरी करते असा दावा कंपनीनं केला. E20 पासून E85 पर्यंतच्या इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या कोणत्याही मिश्रणाच्या इंधनावर ही बाईक उत्तमरित्या चालू शकेल. या बाईकमध्ये हिरोची पेटेंटेड i3S आइडल-स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी देण्यात आली असून, वाहतूक कोंडीच्या वेळी ही बाईक इंधन बचत करते. डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साइड स्टँड इंजिन कट ऑफ सेफ्टी फिचर असे या बाईकचे फिचर. Hero HF Deluxe मध्येसुद्धा E85 फ्यूलला सपोर्ट करणारं इंजिन असून, 8,000 आरपीएम वर 8 हॉर्सपावर आणि 6,000 आरपीएम वर 8.3 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट होतो. थोडक्यात नव्या फ्लेक्स फ्यूलच्या अनुषंगानं या बाईक आणि त्यांच्या किमती, सोबतच त्यांचे फिचर हे तरुणाईला, मिड रेंज बाईक खरेदी करु इच्छिणाऱ्यांना भुरळ पाडणारे आहेत.
मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असणारं फ्लेक्स फ्युएल (Flex Fuel) अर्थात 'फ्लेक्सिबल फ्युएल' (Flexible Fuel) हा इंधनाचाच एक प्रकार. असं इंधन जे पेट्रोल आणि इथेनॉल (Ethanol) यांच्या मिश्रणापासून तयार होतं. ज्या वाहनांमध्ये 'फ्लेक्स फ्युएल इंजिन' असतं, त्या वाहनांमध्ये फक्त पेट्रोल, फक्त इथेनॉल किंवा पेट्रोल आणि इथेनॉलचं कोणतंही मिश्रण (उदा. 20% ते 85% पर्यंत इथेनॉल) एकाच इंधन टाकीत एकत्र टाकून वाहन चालवू शकता.
सध्या पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या पेट्रोलहून हे वेगळं आहे. कारण त्यामध्ये 10 ते 20 टक्के प्रमाणात इथेनॉल असतं. अनेक वाहनांना इथेनॉल चालत नाही. ज्यामुळं त्यांच्या इंजिनवर चुकीचे परिणाम होतात. फ्लेक्स फ्युएलमध्ये 20 ते 85 टक्के किंवा अगदी 100 टक्के इथेनॉलसुद्धा असू शकतं. या इंधनाला अनुसरूनच वाहनांचे इंजिनसुद्धा तयार केले जातात.
दिल्ली एनसीआर आणि नजीकच्या भागांमध्ये फ्लेक्स फ्युएल पंप सध्या प्रायोगिक तत्वांवर सुरू केले जात आहेत. महाराष्ट्रातही इथेनॉलचं उत्पादन तुलनेनं अधिक प्रमाणात असल्यामुळं मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये फ्लेक्स फ्युएलचे पंप प्रायोगित स्तरावर सुरू केले जात आहेत. Indian Oil च्या वतीनं देशभरात पेट्रोल पंपांवर 100 टक्के प्रमाणाचं E100 चा पुरवण्यासाठी 183 पंप निवडले आहेत. दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्रातील निवडक शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वांवर हे पंप सुरू केले जातील.
केंद्र सरकारनं सध्या फ्लेक्स फ्युएलवर अधिक भर दिला असून, 2026 च्या वर्षअखेरीस भारतात किमान 500 पंपांवर हे इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला आहे. तर, 2027 च्या शेवटापर्यंत देशभरात हा आकडा 5000 फ्यूएल स्टेशनवर नेण्याचा मानस आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या सातत्यानं वाढतच असल्यानं दरांच्या बाबतील फ्लेक्स फ्युएल एक चांगला आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो. 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहनं नियमित वाहनांवरील इंधनखर्चाच्या निम्म्या खर्चात वाहन चालनाचा आनंद देतात. तर, पेट्रोलच्या तुलनेत हे इंधन अधिक पर्यावरणस्नेही असल्याचंही म्हटलं जातं. ऊस, तांदूळ आणि मका यांसारख्या पिकांपासून हे इंधन तयार केलं जातं ज्यामुळं येत्या काळात हे इंधन शेतीसाठीसुद्धा पूरक आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असेल असं निरीक्षण सुचवतं.