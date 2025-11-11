English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाईकप्रेमींना धक्का! Honda नं प्रिमियम बाईक बंद केली? आता पुढे काय?

Auto News : होंडाची प्रिमीयम मोटरसायकल लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना एकाएकी कंपनीकडून अधिकृत संकेतस्थळावरून ही बाईक का काढण्यात आली

सायली पाटील | Updated: Nov 11, 2025, 03:44 PM IST
बाईकप्रेमींना धक्का! Honda नं प्रिमियम बाईक बंद केली? आता पुढे काय?
Auto news Honda Cb300r Discontinued know Company Plans

Auto News : भारतात अगदी सामान्यांच्या यादीतसुद्धा लोकप्रिय असणाऱ्या होंडा कंपनीकडून आता त्यांच्या बहुचर्चित मॉडेलला बंद करण्यात आलं आहे का? हाच प्रश्न सध्या बाईकप्रेमींच्या मनात घर करत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रिमियम श्रेणीत ही मोटरसायकल येत असतानाही कंपनीनं खरंच तिचं उत्पादन का थांबवलं हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

CB300R नावाची होंडाची ही प्रिमियम श्रेणीतील बाईक पहिल्यांदा 2019 मध्ये लाँच झाली होती. भारतात या बाईकसोबतच CB लाईनअपची नवी सुरुवात झाली. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत मात्र कंपनीनं ही मोटरसायकल संकेतस्थळावरून हटवण्यात आली आहे. ज्यामुळं अप्रत्यक्षरित्या कंपनीनं या बाईकची निर्मिती बंद केल्याचेच संकेत मिळत आहेत. प्रिमियम 300CC सिंगल सिलेंडर श्रेणीत होंडाची ही अखेरची बाईक होती? तिचं अपडेटेड वर्जन येणार आहे की नाही? 

भारतात CB300R चा प्रवास आणि प्रतिसाद संमिश्र... 

होंडाच्या CB300R ला भारतात कमाल लोकप्रियता अगदी सुरुवातीपासूनच मिळाली असं नाही. 2019 मध्ये लाँच झाल्यावर या बाईकची किंमत होती 2.41 लाख रुपये. जुलै 2020 मध्ये ही बाईक बंद झाली आणि पुढे लोकल कंपोनेंट्ससह काही अपडेटच्या जोडीनं BS6 च्या रुपात 2022 मध्ये ही बाईक पुन्हा लाँच झाली. त्यावेळी तिची किंमत होती 2.77 लाख रुपये. ऑक्टोबर 2023 मध्ये होंडानं या बाईकची किंमत 37000 नं कमी केली. काही दिवसांपूर्वीच आलेल्या जीएसटी सुधारणेनं दर आणखी घटले आणि ही किंमत 2.19 लाखांवर आली. किंमत सातत्यानं कमी होत असताना कंपनीच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या यादीत मात्र ही बाईक अखेरच्याच स्थानवार राहिली. ज्यामुळं 2025 मध्ये कंपनीकडून या बाईकचा पायउतार केला जाऊ शकतो असं म्हटलं जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 4500 वर्षांपूर्वीच्या पिरॅमिडमध्ये सापडला दुसऱ्या दुनियेत नेणारा रस्ता? कैक शतकांपासून नेमकं कोणतं रहस्य इथं मूक गिळून बसलंय? 

CB300R बाईक तिच्या कमी वजनामुळं अधिक खास ठरत होती. याशिवाय ती या श्रेणीतील सर्वात हलकी बाईक असून, त्यात रायडरला अनेक सुविधा मिळत होत्या. बाईकला 286cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजिन असून, 32 PS पॉवर आणि 27.5Nm चं टॉर्क जनरेट करतं. बाईकचा कंपनीच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास एकतर हे मॉडेल बंद केलं जाऊ शकतं किंवा ते नव्या अप़डेटसह नव्या किमतीत सादर केलं जाऊ शकतं. ज्यामध्ये USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, डुअल-चॅनल ABS आणि डिस्क ब्रेक असे फिचर असतील. तेव्हा कंपनी आता काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

FAQ

होंडा CB300R बाईक भारतात बंद झाली आहे का?
होय, होंडा मोटरसायकल आणि स्कूटर इंडियाने CB300R ला अधिकृत वेबसाइटवरून हटवले आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये हे घडले असून, डीलर्सकडूनही स्टॉक संपला आहे आणि नवीन बुकिंग घेतले जात नाहीत. 

CB300R ची लाँच आणि इतिहास काय?
CB300R ही प्रिमियम 300सीसी श्रेणीतील बाईक 2019 मध्ये भारतात लाँच झाली, ज्याची सुरुवातीची किंमत 2.41लाख रुपये होती. जुलै 2020 मध्ये ती बंद झाली, परंतु 2022 मध्ये BS6 अपडेटसह पुन्हा लाँच झाली (किंमत 2.77लाख). 

बाईकला भारतात कसा प्रतिसाद मिळाला?
प्रतिसाद संमिश्र होता. सुरुवातीला लोकप्रियता मिळाली नाही आणि विक्रीच्या यादीत ती शेवटच्या स्थानावर राहिली. किंमत कमी होत असतानाही विक्री कमीच राहिली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newshonda newsHonda CB300R discontinuedHonda CB300R delistedHonda CB300R Price

इतर बातम्या