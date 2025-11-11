बाईकप्रेमींना धक्का! Honda नं प्रिमियम बाईक बंद केली? आता पुढे काय?

Auto News : भारतात अगदी सामान्यांच्या यादीतसुद्धा लोकप्रिय असणाऱ्या होंडा कंपनीकडून आता त्यांच्या बहुचर्चित मॉडेलला बंद करण्यात आलं आहे का? हाच प्रश्न सध्या बाईकप्रेमींच्या मनात घर करत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रिमियम श्रेणीत ही मोटरसायकल येत असतानाही कंपनीनं खरंच तिचं उत्पादन का थांबवलं हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
CB300R नावाची होंडाची ही प्रिमियम श्रेणीतील बाईक पहिल्यांदा 2019 मध्ये लाँच झाली होती. भारतात या बाईकसोबतच CB लाईनअपची नवी सुरुवात झाली. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत मात्र कंपनीनं ही मोटरसायकल संकेतस्थळावरून हटवण्यात आली आहे. ज्यामुळं अप्रत्यक्षरित्या कंपनीनं या बाईकची निर्मिती बंद केल्याचेच संकेत मिळत आहेत. प्रिमियम 300CC सिंगल सिलेंडर श्रेणीत होंडाची ही अखेरची बाईक होती? तिचं अपडेटेड वर्जन येणार आहे की नाही?
होंडाच्या CB300R ला भारतात कमाल लोकप्रियता अगदी सुरुवातीपासूनच मिळाली असं नाही. 2019 मध्ये लाँच झाल्यावर या बाईकची किंमत होती 2.41 लाख रुपये. जुलै 2020 मध्ये ही बाईक बंद झाली आणि पुढे लोकल कंपोनेंट्ससह काही अपडेटच्या जोडीनं BS6 च्या रुपात 2022 मध्ये ही बाईक पुन्हा लाँच झाली. त्यावेळी तिची किंमत होती 2.77 लाख रुपये. ऑक्टोबर 2023 मध्ये होंडानं या बाईकची किंमत 37000 नं कमी केली. काही दिवसांपूर्वीच आलेल्या जीएसटी सुधारणेनं दर आणखी घटले आणि ही किंमत 2.19 लाखांवर आली. किंमत सातत्यानं कमी होत असताना कंपनीच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या यादीत मात्र ही बाईक अखेरच्याच स्थानवार राहिली. ज्यामुळं 2025 मध्ये कंपनीकडून या बाईकचा पायउतार केला जाऊ शकतो असं म्हटलं जात आहे.
CB300R बाईक तिच्या कमी वजनामुळं अधिक खास ठरत होती. याशिवाय ती या श्रेणीतील सर्वात हलकी बाईक असून, त्यात रायडरला अनेक सुविधा मिळत होत्या. बाईकला 286cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजिन असून, 32 PS पॉवर आणि 27.5Nm चं टॉर्क जनरेट करतं. बाईकचा कंपनीच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास एकतर हे मॉडेल बंद केलं जाऊ शकतं किंवा ते नव्या अप़डेटसह नव्या किमतीत सादर केलं जाऊ शकतं. ज्यामध्ये USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, डुअल-चॅनल ABS आणि डिस्क ब्रेक असे फिचर असतील. तेव्हा कंपनी आता काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
