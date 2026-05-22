/जबरदस्त मायलेजसह सामान्यांची लक्झरी कार नव्या रुपात; काय बदललं, किती पैसे मोजावे लागणार?

Auto News : भारतामध्ये नागरिकांच्या कारची निवडसुद्धा गरजांवर अवलंबून असते. त्यातच सामान्यांना आलिशान प्रवासाचा अनुभव घ्यायचा झाल्यास, होंडाची एक कार आहे ज्या मॉडेलला सतत पसंती मिळते.
Auto News : जागतिक स्तरावरील बरेच लोकप्रिय कार मॉडेल चर्चेचा विषय ठरत असतानाच आता एका लोकप्रिय कारचं फेसलिफ्ट वर्जनसुद्धा लाँच करण्यात आहे. सामान्यांसाठी आलिशान, किंबहुना लक्झरी कार म्हणून लोकप्रिय असणारं हे वर्जन आहे होंडा सिटी फेसलिफ्ट. शिवाय कंपनीनं फ्लॅगशिप एसयुव्ही ZR-V Hybrid सुद्धा सर्वांसमोर आणली आहे. नव्या फेसलिफ्ट वर्जनमध्ये कंपनीनं डिझाईनमध्ये बरेच बदल केले आहेत. सोबतच प्रारंभी किंमतसुद्धा जाहीर करत कारप्रेमींचं लक्ष वेधलं.
फेसलिफ्ट वर्जनमध्ये कंपनीनं कारचा लूक बदलला आहे. यामध्ये आता आकर्षक हेडलॅम्प, आयब्रोस्टाईल एलईडी डीआरएलसोबत उपलब्ध आहेत. कारचं ग्रिल आता हनिकोम्ब डिझाईनमध्ये दिसेल. तर लाईट बीम थ्रो आणखी दूरपर्यंत जाईल. कारच्या बंपरमध्ये हवा खेळती रहावी यासाठी त्रिकोणी आकाराचं डिझाईन देण्यात आलं आहे. तर, ड्युअल टोन अलॉय व्हीलसुद्धा कारचं लूक प्रभावी ठरवतात. सध्या उपलब्ध असणाऱ्या रंगांसह ब्लॅक एक्सटिरियर पर्यायातही ही कार उपलब्ध असेल.
कंपनीनं कारच्या इंटिरिअरला रॉयल टच दिला आहे. यामध्ये 10.1 इंचांचं टचस्क्रीन उपलब्ध आहे. एसी वेंट, सेंटर कंसोल, डिजिटल इंन्स्ट्रूमेंट क्लस्टरमध्ये मात्र फारसे बदल नाहीत. याशिवाय कारमध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, 8 स्पीड साऊंड सिस्टीम, अॅम्बियंट लायटिंग, वायरसलेस अॅपल कारप्ले, अँड्रॉईड ऑटो, सनरुफ आणि वायरलेस फोन चार्जिंग अशा सुविधा मिळतात. लेन वॉच कॅमेरा, रेन सेंस वायपर, हिल स्टार्ट असिस्ट आणि 6 एअरबॅगसह ही कार सुरक्षिततेच्या बाबतीतसुद्धा उत्तम फिचर देते.
राहिला मुद्दा या कारच्या इंजिनचा तर, त्यासह गिअरबॉक्समध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत. 1.5लीटर नॅचरल अॅस्पिरेटेड इंजिन असणाऱ्या या कारमध्ये 121 Hp पॉवर आणि 145 एनएम टॉर्क जनरेट होतो. हायब्रिड वेरिएंटमध्ये ही कार 27.26 किमी प्रतिलीटर इतकं मायलेज देते. राहिला मुद्दा किमतीचा तर होंडाची ही फेसलिफ्ट कार 11,99,900 रुपयांच्या प्रारंभी किमतीसह विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ही कार एसवी, वी, जेडएक्स, जेडएक्स प्लस अशा ट्रीममध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळं या कारचा एकंदर लूक आणि फीचरसह किंमत पाहता सेडान सेक्शनमध्ये ती ग्राहकांची मनं जिंकेल असंच म्हणावं लागेल. तुम्ही कोणत्या कार खरेदीचा विचार करताय?