Honda चा मास्टरस्ट्रोक; महाराष्ट्रापासून 1,150किमीवरील ठिकाणी मोठी गुंतवणूक; कोणत्या कारसाठी इतका थाट?

Auto News Honda : भारतीय ऑटो क्षेत्रानं जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली असतानाच आता हाच भारत ऑटो क्षेत्रातील आणखी एका क्रांतीमध्ये भरिव योगदान देणार आहे. निमित्त असेल ती म्हणजे होंडा कंपनीची एक दमदार कार. जगभरात इलेक्ट्रीक वाहनांचीच चलती असताना आता येत्या काळात होंडा कंपनी एक नवी रणनिती आजमावू शकते. जिथं अमेरिकी बाजारातील कार योजनांना वेसण धालून कंपनी भारतीय बाजारावर लक्ष केंद्रीत करू शकते.
Honda Cars India भारतात पहिली इलेक्र्टीक कार तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, कंपनीनं महाराष्ट्रापासून साधारण 1000 ते 1150 किमी अंतरावर असणाऱ्या दुसऱ्या राज्यात मोठी गुंतवणूकही केल्याची माहिती आहे. तब्बल 1200 कोटी रुपयांचीही गुंतवणूक असून, होंडा कारच्या ‘0 Alpha’ या मॉडेलसाठी ही सर्व व्यवस्था केली जात आहे आणि जिथं ही गुंतवणूक करण्यात आली आहे ते राज्य म्हणजे राजस्थान. येथील Tapukara फॅक्ट्रीमध्ये होंडाच्या या नव्या एसयुव्हीच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
होंडा कारचे CEO Takashi Nakajima यांनी हल्लीय वरील करारासंदर्भात राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असून, त्यामध्ये कंपनीच्या वाहन मॅन्युफॅक्चरिंगसंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेनंतर होंडाच्या राजस्थानातील स्वारस्यामुळं इथं ईव्ही निर्मितीचं केंद्र निर्माण होऊ शकतं असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून या प्रकल्पाबाबतची माहिती देत पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘Make in India for the world’ उपक्रमाशी ही संकल्पना अनुरुप असल्याचं म्हटलं. म्हणजेच येत्या काळात इथं तयार झालेल्या कार वक्रीसाठी परदेशवारीलाही जाऊ शकतात. 2026 च्या अखेरपर्यंत या कारच्या निर्मितीवर काम सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून, ही नवी SUV Honda च्या भारतातील कामगिरीवरही महत्त्वाची छाप सोडेल असं म्हटलं जात आहे.
होंडाची 0 Alpha ही कार अनेक कारणांनी खास असेल. इलेक्ट्रीक एसयुव्ही असणाऱ्या या कारला दोन बॅटरी पर्याय मिळतील. ज्यामध्ये 65 kWh आणि 75 kWh असे दोन पर्याय असतील. या बॅटरींमध्ये LFP (Lithium Iron Phosphate) तंत्रज्ञानाचा वापर असेल. भारतातील हवामान आणि रस्त्याच्या अनुषंगानं या बॅटरी उत्तम ठरतील. शिवाय या कारमध्ये इलेक्ट्रीक मोटरसुद्धा दिली जाण्याचा अंदाज आहे. होंडाची ही कार अनेक तगड्या एसयुव्ही कारना टक्कर देईल असा कंपनीला विश्वास असून कंपनी योग्य किंमत आणि फिचर्ससह ही कार लाँच करेल असं म्हटलं जात आहे.