English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
Auto News Honda : हजारो कोटींची गुंतवणूक... रोजगाराच्या संधी अन् जगाचे डोळे दीपवेल अशी दमदार इलेक्ट्रीक कार. होंडाचा प्लान आहे तरी काय? ऑटो विश्वातील नव्या क्रांतीचा शिलेदार होणार भारत आणि प्रामुख्यानं भारतातील 'हे' ठिकाण...   

सायली पाटील | Updated: Mar 17, 2026, 02:10 PM IST
Honda चा मास्टरस्ट्रोक; महाराष्ट्रापासून 1,150किमीवरील ठिकाणी मोठी गुंतवणूक; कोणत्या कारसाठी इतका थाट?
Auto News Honda : भारतीय ऑटो क्षेत्रानं जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली असतानाच आता हाच भारत ऑटो क्षेत्रातील आणखी एका क्रांतीमध्ये भरिव योगदान देणार आहे. निमित्त असेल ती म्हणजे होंडा कंपनीची एक दमदार कार. जगभरात इलेक्ट्रीक वाहनांचीच चलती असताना आता येत्या काळात होंडा कंपनी एक नवी रणनिती आजमावू शकते. जिथं अमेरिकी बाजारातील कार योजनांना वेसण धालून कंपनी भारतीय बाजारावर लक्ष केंद्रीत करू शकते. 

Honda Cars India भारतात पहिली इलेक्र्टीक कार तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, कंपनीनं महाराष्ट्रापासून साधारण 1000 ते 1150 किमी अंतरावर असणाऱ्या दुसऱ्या राज्यात मोठी गुंतवणूकही केल्याची माहिती आहे.  तब्बल 1200 कोटी रुपयांचीही गुंतवणूक असून, होंडा कारच्या ‘0 Alpha’ या मॉडेलसाठी ही सर्व व्यवस्था केली जात आहे आणि जिथं ही गुंतवणूक करण्यात आली आहे ते राज्य म्हणजे राजस्थान. येथील Tapukara फॅक्ट्रीमध्ये होंडाच्या या नव्या एसयुव्हीच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 

होंडा कारचे CEO Takashi Nakajima यांनी हल्लीय वरील करारासंदर्भात राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असून, त्यामध्ये कंपनीच्या वाहन मॅन्युफॅक्चरिंगसंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेनंतर होंडाच्या राजस्थानातील स्वारस्यामुळं इथं ईव्ही निर्मितीचं केंद्र निर्माण होऊ शकतं असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 

राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून या प्रकल्पाबाबतची माहिती देत पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘Make in India for the world’ उपक्रमाशी ही संकल्पना अनुरुप असल्याचं म्हटलं. म्हणजेच येत्या काळात इथं तयार झालेल्या कार वक्रीसाठी परदेशवारीलाही जाऊ शकतात. 2026 च्या अखेरपर्यंत या कारच्या निर्मितीवर काम सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून, ही नवी SUV Honda च्या भारतातील कामगिरीवरही महत्त्वाची छाप सोडेल असं म्हटलं जात आहे. 

0 Alpha का असेल इतकी खास? 

होंडाची 0 Alpha ही कार अनेक कारणांनी खास असेल. इलेक्ट्रीक एसयुव्ही असणाऱ्या या कारला दोन बॅटरी पर्याय मिळतील. ज्यामध्ये 65 kWh आणि 75 kWh असे दोन पर्याय असतील. या बॅटरींमध्ये  LFP (Lithium Iron Phosphate) तंत्रज्ञानाचा वापर असेल. भारतातील हवामान आणि रस्त्याच्या अनुषंगानं या बॅटरी उत्तम ठरतील. शिवाय या कारमध्ये इलेक्ट्रीक मोटरसुद्धा दिली जाण्याचा अंदाज आहे. होंडाची ही कार अनेक तगड्या एसयुव्ही कारना टक्कर देईल असा कंपनीला विश्वास असून कंपनी योग्य किंमत आणि फिचर्ससह ही कार लाँच करेल असं म्हटलं जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
