...तर ही ठरेल सर्वोत्तम गुंतवणूक! 'या' कंपन्यांकडून किफायतशीर 'फॅमिली कार'चे पर्याय; वाहन खरेदीचं स्वप्न आता पूर्ण होणारच!

Hybrid Budget Cars : आता कार खरेदीचे स्वप्न दूरही नाही आणि महागही नाही.... महिंद्राची कोणती कार कुटुंबासाठी ठरेल परफेक्ट? फक्त महिंद्राच नव्हे, तर आणखी एका कार कंपनीनंही केली आहे तयारी... 

सायली पाटील | Updated: Oct 14, 2025, 12:52 PM IST
Hybrid Budget Cars : मागील काही वर्षांपासून भारतामध्ये वाहन खरेदी हा लक्झरीचा विषय राहिला नसून, सामान्यांनीसुद्धा वाहतूक सुविधेतील सहजतेसाठी वाहन खरेदीला प्राधान्य दिलं. ग्राहकांची वाहन खरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा पाहता कार उत्पादन कंपन्यानीसुद्धा त्याला अनुसरूनच काही कारचे मॉडेल सादर केले. यामध्ये कारच्या फिचरपासून ते अगदी भारतातील रस्त्यांपर्यंतच्या गोष्टी लक्षात घेत काही बदल करण्यात आले. यामध्ये काही आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

कोणत्या कंपन्या कारप्रेमींसाठी सज्ज आहेत? 

भारतीय कार क्षेत्रात हायब्रिड कारचं प्रमाण आणि मागणी वाढत असून, सहसा तांत्रिक दृष्टीकोनातून अनेक फिचर असल्यानं असल्यानं महागड्या मानल्या जातात. मात्र ही परिस्थिती आता बदलत असून, Maruti Suzuki Mahindra आणि Mahindra या दिग्गज आणि तितक्याच लोकप्रिय कार कंपन्या आगामी दिवसांत सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हायब्रिड कार लाँच करण्यच्या तयारीत आहेत. तगडं मायलेज ही या कार मॉडेची जमेची बाजू असेल. 

सध्या भारतीय ऑटो क्षेत्रात Toyota Hyryder आणि Innova Hycross अशा कार मॉडेलना हायब्रिड श्रेणीत पसंती मिळताना दिसते. तर, मारुतीच्या Grand Vitara आणि Invicto या कारचीही चांगली विक्री होत आहे. मात्र सामान्य वर्गासाठी या कारच्या किमती मात्र आवाक्याबाहेरच्या आहेत. ज्यामुळं आता या Tata, Hyundai, Kia यांसारख्या कंपन्या हायब्रिड कारसाठी तयारी करत आहेत. ग्राहकांना सर्वाधिक प्रतीक्षा असेल ती म्हणजे Maruti आणि Mahindra च्या कारची. 

Maruti Fronx Hybrid

Maruti Suzuki कंपनीच्या अतीव लोकप्रिय अशा  SUV Fronx (फ्राँक्स) या मॉडेलसह हायब्रिड सेगमेंटमध्ये धमाकेदार प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. या कंपनीचं हे पहिलं असं मॉडेल असेल ज्यामध्ये इनहाऊस स्ट्राँग हायब्रिड पॉवरट्रेन लावण्यात येईल. HEV असं या प्रणालीचं नाव. सूत्रांच्या माहितीनुसार टोयोटाच्या तुलनेत मारुतिची ही हायब्रिड प्रणाली टोयोटाच्या हायब्रिड सेक्शनच्या तुलनेत अधिक प्रभावी दिसत असून, किमतीच्या अनुषंगानंही ती उजवी ठरत आहे. ही प्रणाली सध्या Grand Vitara आणि Invicto मध्ये वापरण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : तब्बल 738 दिवसांनंतर कुटुंबीयांना भेटले इस्रायली ओलीस; हमासनं सुटका केल्यानंतर जोडप्याची भावनिक भेट डोळ्यात पाणी आणणारी 

Mahindra XUV 3XO Hybrid 

महिंद्रानं कायमच काळानुरूप कार डिझाईन करत त्यामध्ये विविध फिचर प्रत्येक ग्राहकाच्या प्राधान्याच्या अनुषंगानंच दिले आहेत. ज्यामुळं दमदार कार खरेदीचा विषय आला की महिंद्रालाच अनेकांची पसंती असते. सध्या ही कंपनी स्ट्राँग हायब्रिड आणि रेंज एक्सटेंडर अशा तंत्रज्ञानावर अधिक भर देत असून, कंपनीकडून Mahindra XUV 3XO (महिंद्रा XUV 3XO) ही हायब्रिड कार लवकरच सादर केली जाऊ शकते. लवकरत ही कार लाँच होणार असून, ही एक सबकॉम्पॅक्ट एसयुव्ही असू शकते. ज्यामध्ये 1.2 लीटरचं 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानाची जोडणी असेल. त्यामुळं आता कार कंपन्याच सज्ज असल्या कारणानं फॅमिली कार घेण्याचं अनेकांचच स्वप्न साकार होणार हे नक्की. 

FAQ

भारतात हायब्रिड कारची मागणी का वाढत आहे?
मागील काही वर्षांत वाहन खरेदी सामान्यांसाठी सहज उपलब्ध झाली असून, इंधन बचत, पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान आणि चांगले मायलेज यामुळे हायब्रिड कार्सना प्राधान्य मिळत आहे. 

कोणत्या कंपन्या बजेट हायब्रिड कार लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत?
मारुती सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, ह्युंडाई आणि किआ यांसारख्या कंपन्या सामान्य वर्गासाठी परवडणाऱ्या हायब्रिड कार्सवर काम करत आहेत. मारुती आणि महिंद्रा यांच्या अपकमिंग मॉडेल्सची सर्वाधिक प्रतीक्षा आहे, ज्यात स्ट्राँग हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि चांगले मायलेज असतील.

2025-2026 मध्ये आणखी कोणत्या हायब्रिड कार्स अपेक्षित आहेत?
मारुती ग्रँड विटारा 7-सीटर हायब्रिड, टोयोटा हायराइडर 7-सीटर, रेनॉल्ट बोरियल 7-सीटर आणि होंडा इलेव्हेट हायब्रिड यांसारख्या कार लाँच होऊ शकतात. 

