Marathi News
कमी खर्चात 'सनरूफ'ची मजा; Tata Punch सह 'या' कार करतील कुटुंबाचा आनंद द्विगुणित

Budget Cars With Suroof : कार खरेदी करायचीये, तीसुद्धा सनरुफ असणारी... पण, खर्चाचा अवाका वाढू द्यायचा नाहीये? मग काय करावं? हे पाहा काही परवडणारे पर्याय...  

सायली पाटील | Updated: Dec 15, 2025, 11:47 AM IST
कमी खर्चात 'सनरूफ'ची मजा; Tata Punch सह 'या' कार करतील कुटुंबाचा आनंद द्विगुणित
Auto news Hyundai from tata punch to Hyundai i20 budget cars with sunroof know detailed list

Budget Cars With Suroof : काळानुरूप प्रत्येक व्यक्तीचे कार खरेदीचे निकषही गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलले आहेत. कधी कोणाला कारचं इंजिन महत्त्वाचं असतं, तर कधी कोणासाठी कारचे फीचर, कोणाला कारचा लूक भावतो, तर कोणाला सनरुफ आणि त्यासारख्या सुविधा. थोडक्यात व्यक्तीनुरुप कारची निवड आणि त्यासाठीचे निकषही बदलत जातात. सध्या अनेक अशी मंडळी दिसतात, ज्यांना कार तर खरेदी करायची असते; पण एका ठराविक खर्चामध्ये त्यांना Sunroof ची सुविधासुद्धा अपेक्षित असते. अनेकदा खर्चाचा आकडा वाढत आहे, म्हणूनसुद्धा ही मंडळी कार खरेदीचं स्वप्नं लांबणीवर टाकतात. 

आता मात्र तसं करण्याची गरज नाही, फक्त एका नियोजित रकमेमध्येसुद्धा सनरुफ असणारी कार खरेदी करणं सहज शक्य आहे. कारण, आधी फक्त टॉप मॉडेल कारमध्येच सनरुफ येत होतं. आता मात्र मिड रेंज कारमध्येसुद्धा कंपन्यांनी ही सुविधा देण्याची सुरुवात केली आहे. त्यामुळं अशा कारच्या शोधात असणाऱ्सांठी ही एक यादी... 

Tata Punch

भारतीय कार विश्वात कमालीची पसंती असणाऱ्या टाटा पंचमध्ये S व्हेरिएंटला सनरुफ देण्यात आलं आहे. या कारची किंमत 7 लाखांच्या घरात जाते. उत्तम डिझाईन आणि मजबूत आखणी यासोबत ही कार सुरक्षिततेच्यासुद्धा उत्तम सुविधा देते. पंचचं इंजिन उत्तमरित्या काम करत असून ती ऑटोमॅटिक आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. 

Hyundai i20 

एक स्टायलिश आणि प्रिमियम हॅचबॅक कार म्हणून ह्युंडईकडे पाहिलं जातं. या कारच्या मॅग्ना व्हेरिएंटमध्ये सनरुफची सुविधा मिळते. कारची किंमत यामुळं वाढत असली तरीही त्यासोबत काही वाढीव फिचर आणि आरामदायी प्रवासाच्या बाबतीत मात्र ही कार उजवी ठरते. 

Hyundai Exter

7 लाख रुपयांच्या श्रेणीपासून सुरू होणारी ह्युंडई एक्सटर ही एक मायक्रो एसयुव्ही असून, कारच्या S व्हेरिएंटमध्ये सनरुफ मिळतं. शहरातील प्रवासासाठी ही कार उत्तम पर्याय असून, दैनंदिन वापरात कारचं इंजिन व्यवस्थित काम करतं. या कारमध्ये पुरेसा बूटस्पेससुद्धा आहे. 

TATA Altroz 

सनरुफ असणाऱ्या तुलनेनं कमी किंमत असणाऱ्या कारमध्ये टाटा अल्ट्रोझचाही समावेश आहे. या कारच्या Pure S व्हेरिएंटमध्ये ही सुविधा असून, कारची किंमत 7 लाखांपासून सुरू होते. उत्तम डिझाईन आणि समाधानकार बूट स्पेस यामुळं कमी खर्चात सनरुफ आणि चांगल्या फीचरमुळं ही कारही एक उत्तम पर्याय नाही. 

इतर बातम्या