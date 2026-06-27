/महागड्या पेट्रोलची चिंताच नाही! कमी किमतीत 300Km+ रेंज; ह्युंडई, किआच्या ईलेक्ट्रीक कारची का होतेय इतकी चर्चा?

मुंबई | आखाती देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धानं साऱ्या जगाची पुरवठा साखळी विस्कळीत केली. इंधन दरवाढीनं सामान्य नागरिकांपुढं अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. आहेत त्या वाहनांसाठी इंधनाचा तुटवडा जाणवू लागला, तर अनेकानी नव्या वाहन खरेदीची स्वप्न आणखी दूर लोटली. मात्र आता या इंधन दरवाढीच्या चिंतेवर तोडगा काढत कार निर्मात्या कंपन्यांनी ईव्ही अर्थात इलेक्ट्रीक कार मॉडेल सादर केल्या आहेत, ज्यामुळं भारतीय वाहन क्षेत्रात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आणखी एक नवी ईव्ही ग्राहकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झाली आहे.
देशातील सर्वात मोठी कार कंपनी ह्युंडई आणि किआ आता मध्यमवर्गीयांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवत काही फायदेशीर वाहनं लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. फक्त उत्तम रेंजच नव्हे तर तितकेच उत्तम फिचर या कारमध्ये पाहायला मिळतील. ज्यामुळं या कार भल्याभल्या ईव्हींना टक्कर देतील.
भारतातील ईव्ही क्षेत्रावर नजर टाकल्यास आतापर्यंत इथं खिशाला परवडणाऱ्या दरात कार आणि त्यातही ईव्ही उपलब्ध करून देण्यामध्ये टाटाचीच मक्तेदारी पाहायला मिळाली आहे. टाटा पंच आणि नेक्सन अशा कारना अनेकांचीच पसंती मिळत आहे. मात्र आता टाटाला थेट टक्कर देम्यासाठी ह्युंडई आणि कियासुद्धा या श्रेणीत प्रवेश करत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार किआकडून या क्षेत्रात बॉक्सी लूकची इलेक्ट्रिक कार (Kia Syros EV) लाँच केली जाणार आहे. तर, ह्युंडईकडून एका मायक्रो एसयुव्हीवर काम सुरू आहे. ही कार थेट पंचला टक्कर देईल असं जाणकारांचं मत आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या कारची जमेची बाजू म्हणजे त्यांची रेंज. ह्युंडईच्या HE1i या इलेक्ट्रीक कारची सुरुवातीची किंमत थेट मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी असेल असं सांगण्यात येत आहे.
या दोन्ही कारला उत्तम बॅटरी बॅकअप देण्यावर कंपनीचं पूर्ण लक्ष असून, ती सिंगल चार्जमध्ये 300 ते 350 किमीचं अंतर अगदी सहजपणे ओलांडू शकते असा दावा केला जात आहे. ज्यामुळं शहरात दैनंदिन प्रवास असो किंवा अगदी आठवडी सुट्टीला मारलेला फेरफटका असो, इथं मायलेजचा प्रश्न उद्भवणार नाही हे खरं.
या दोन्ही कार किफायतशीर असल्या तरीही आधुनिक फिचरच्या बाबतीत त्या कुठंच कमी पडणार नाही. आगामी काळात लाँच होणाऱ्या या कारमध्ये ड्युअल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कॅमेरा आणि सनरुफ असे प्रिमीयम फिचर असतील. व्हीकल-टू-लोड हे फिचर कारला आणखी खास ठरवेल. जिथं गरज भासल्यास कारच्या बॅटरीनंच लॅपटॉप, फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्यसुद्धा चार्ज करता येईल.