English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

परवडणाऱ्या नव्हे, स्वस्त ऑटोमॅटिक कार; ब्रँडचा विश्वास अन् दमदार मायलेज, चौकोनी कुटुंबासाठी तर एकदम परफेक्ट!

Auto News : कोणत्या कार आता परवडणाऱ्या श्रेणीतून थेट स्वस्त दरात? जाणून घ्या भारतीयांच्या आवडीचे कोणते ब्रँड देतायत उत्तम Value For Money   

सायली पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 05:06 PM IST
परवडणाऱ्या नव्हे, स्वस्त ऑटोमॅटिक कार; ब्रँडचा विश्वास अन् दमदार मायलेज, चौकोनी कुटुंबासाठी तर एकदम परफेक्ट!
Auto news India Most Cheapest budget Automatic Cars Maruti S Presso Tata Punch Maruti Alto K10 Know Price features

Cheapest Automatic Cars: भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांचा ऑटो क्षेत्राचा आलेख पाहिल्यास, त्यामध्ये अनेकांसाठी ऑटोमॅटिक कार ही, लक्झरी नव्हे तर एक गरज ठरताना दिसत आहे. एकट्या भारतीय ऑटो क्षेत्राविषयी सांगावं तर, भारतात प्रामुख्यानं मॅन्युअली ऑपरेट होणाऱ्या कारऐवजी ग्राहकांनी ऑटोमॅटिक कारना पसंती दिली. ज्यामध्ये भारतीयांचीच पसंती असणाऱ्या कंपन्यांच्या कारचे मॉडेल दमदार विक्रीचा आकडा गाठताना दिसले. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्राहकपसंती मिळणाऱ्या या कारमध्ये Maruti S-Presso, Maruti Alto K10 आणि Tata Punch चा समावेश असून, या कार त्यांचं मायलेज आणि किमतींसाठीसुद्धा ग्राहकांच्या पसंतीस पडल्या. पण, या कार नेमक्या इतक्या चर्चेत कशा आणि त्यांच्यासाठी मोजलेली किंमत कशा पद्धतीनं 'पैसा वसूल' ठरत आहेत हेसुद्धा पाहाच. 

Maruti Alto K10

Maruti Alto K10 ही AMT सह खरेदी केल्यास 5.71 ते 6 लाखांच्या किमतीत उपलब्ध होते. 998cc 3-सिलेंडर इंजिन आणि 65.7 बीएचपी पॉवर असणाऱ्या या कारमध्ये 89 Nm टॉर्क मिळत आहे. ही कार 24.9 kmpl इतकं मायलेज देत असून, त्यामध्ये फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, AC आणि टचस्क्रीन असे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतात. तर, नव्या अपडेटमध्ये 6 एअरबॅगसुद्धा उपलब्ध आहेत. 

Maruti Suzuki S- Presso 

Maruti S-Presso ही भारतातील सर्वात स्वस्त ऑटोमॅटिक कार असून, त्यामध्ये AGS (AMT) वेरिएंट फक्त 4.75 लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. 998cc पेट्रोल इंजिन असून त्यात 68 बीएचपी पॉवर जनरेट होते. तर, 91.1 Nm टॉर्क जनरेट करण्यात येतो. ही कार ARAI मायलेज, 7-इंच टचस्क्रीन, Android Auto आणि Apple CarPlay, कीलेस एंट्री, पावर विंडोज, रियर पार्किंग सेंसर, ABS, EBD, ESP, हिल-होल्ड आणि ड्युअल एअरबॅग असे फिचर मिळतात. 

Tata Punch

ऑटोमॅटिक कार सेक्शनमध्ये Tata Punch ही कार अतिशय दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जात असून तिचं ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट 7.11 लाखांमध्ये उपलब्ध आहे. Punch मध्ये 1199cc चं Revotron इंजिन असून 86 बीएचपी आणि 113 Nm टॉर्क जनरेट केला जातो. तर ही कार 18.8 ते 0.09 kmpl इतकं मायलेज देते. 7-इंच टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, रेन-सेंसिंग वायपर्स असेही फिचर उपलब्ध करून दिले जातात. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsbudget automatic carscheapest automatic carsMaruti Alto K10MARUTI S-PRESSO

इतर बातम्या