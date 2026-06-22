'लाखा'मोलाची दणकट कार मोफत देतेय कंपनी; कारण काय? जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

मुंबई | वाहनप्रेमी त्यातही कारप्रेमींमध्येसुद्धा काही विशेष गट आहेत. काहींना एखादी दमदार लूक असणारी, थरारक, साहसी प्रवासाठी तत्पर असणारी कार आवडते. तर, काहींना आलिशान प्रवासाची मुभा देणारी कार अधिक भावते. बऱ्याचदा काही मंडळी कारच्या किमती पाहून आपल्या या आवडींना वेसणसुद्धा घालतात. पण, आता तसंही करण्याची गरज नाही. कारण,एक दमदार कार कंपनी त्यांचं लोकप्रिय मॉडेल चक्क मोफत देणार आहे. ही कार म्हणजे जीप (JEEP).
जीप एसयुव्ही तिचा लूक आणि ऑफरोडिंग क्षमतांसाठी प्रचंड लोकप्रिय आहे. साहसी वाटांवर प्रवासासाठी निघणाऱ्या अनेकांसाठी ही कार म्हणजे पर्वणी आहे. अशी ही कार जर मोफत मिळत असेल तर? कंपनीकडून नुकतंच एक कॅम्पेन लाँच करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये कंपनीकडून जीप व्रँगलरचे 100 युनिट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटीसुद्धा घालण्यात आल्या आहेत.
जर फिफा वर्ल्ड कप अमेरिका जिंकली, तर कंपनीकडून या कारचे 100 मॉडेल मोफत दिले जाणार आहेत. ही एसयुव्ही त्यांनाच मिळणार आहे, ज्यांचं नाव असेल 'जॉर्ज वॉशिंग्टन'. अमेरिकेमध्ये कंपनीच्या या अनोख्या उपक्रमासाठी नाव नोंदणी सुरू झाली असून, ज्यांच्या नावाची कायदेशी नोंद जॉर्ज वॉशिंग्टन आहे त्यांच्यासाठी ही दमदार ऑफर ठरत आहे.
कार मोफत मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी एका प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणं अपेक्षित आहे. ज्यानंतर इच्छुकांच्या नावांची पुनर्पडताळणी केली जाईल. या कारसाठी नावनोंदणी करताना अधिकृत वाहन चालन परवाना अर्थात लायसन्स असणं गरजेचं आहे. जॉर्ज वॉशिंग्टन हे नाव असण्यासमवेत नावाच्या स्पेलिंगमध्येसुद्धा बदल नसावा अशी अट कंपनीनं घातली आहे.
अमेरिकेचा संघ जिंकल्यासच कंपनीकडून या कार अगदी मोफत दिल्या जातील. यासाठी 100 इच्छुकांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य आणि पुनर्पडताळणाच्या बळावर केली जाते. अमेरिकेमध्ये या कारची किंमत 366845 डॉलर असून भारतीय चलनानुसार ही किंमत होते 37.44 लाख रुपये. त्यामुळं अमेरिकेत तुमच्या ओळखीचं कोणी असल्यास त्यांच्यापर्यंत ही माहिती नक्की पोहोचवा.
जीपची ही कार स्टँडर्स एसयुव्ही स्पेसिफिकेशनसह विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या कारमधील वाढीव फिचरसाठी ग्राहकांना अधिकचे पैके मोजावे लागतील. या अतिशय अनोख्या उपक्रमासाठी कंपनीनं इलाइजा श्लेसिंगर (Iliza Shlesinger) सह हातमिळवणी केली असून, आता फिफामध्ये अमेरिका बाजी मारणार का, यावर अनेक होष्टी अवलंबून असल्याचं स्पष्ट होत आहे.