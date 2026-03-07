English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Auto News : भारतात एक दमदार कार लाँच होण्यास सज्ज झाली असून, या कारचं पेटंटही भारतात आलं आहे. ज्यामुळं प्रिमियम सेगमेंटची ही कार भारतात दिवाळीपर्यंत भारतात लाँच होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं भारतीय कारप्रेमींचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.   

Updated: Mar 7, 2026, 07:18 PM IST
जिम्नी, थार हिच्यापुढं पानीकम? रणगाड्यासारखी ही दणकट कार भारतात आलीच! क्रॅश टेस्टनं केलं हैराण
Auto News : भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये अॅडव्हेंचर कार ड्रायव्हिंगकडे कारप्रेमींचा कल वाढताना दिसत आहे. विविध कंपन्यांनी भारतातील ऑटो क्षेत्रामध्ये लाँच केलेल्या कारला मिळालेली लोकप्रियता त्याचीच प्रचिती देते. अशा या कार क्षेत्रामध्ये एक दमदार, दिसायला प्रचंड दणकट आणि क्रॅश टेस्टमध्ये आदळआपट करूनही उत्तम अवस्थेत टीकून राहणारी कार लवकरच भारतात लाँच होणार असल्यामुळं कारप्रेमींमध्ये कमालीची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. 

कोणती कंपनी, ब्रँड कोणता? 

चीनी ऑटोमेकर कंपनी Chery (चेरी) या कंपनीची एसयुव्ही Jetour T2 i-DM या कारला भारतात पेटंट दर्जा मिळाला असून, त्यामुळं भारतात लवकरच ही कार लाँच होणार असून, त्यामुळं थार आणि जिम्नीसारख्या कारना तगडं आव्हान मिळणार असल्याचच चित्र पाहायला मिळत आहे. सहसा कोणत्याही उत्पादनाला पेटंट फाईलिंगचा दर्जा मिळाला, तर तो त्या उत्पादनाच्या बाजारातील प्रवेशाचा दिशादर्शक असतो. दरम्यान, भारतात ही कार लाँच होणार असली तरीही त्याची टाईमलाईन, लोकलायझेशन प्लान किंवा किंमत याबाबतची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. 

डिझाईनचे महत्त्वाचे मुद्दे... 

Jetour T2 i-DM या कारचं डिझाईन हे काहीसं ठोकळ्यासारखं असून, त्याची स्टाईल ही दणकट आणि एखाद्या रणगाड्यासारखी असल्यानं रस्त्यावरून जाताना ही कार अतिशय दमदार अंदाजानं लक्ष वेधते. या कारचे फ्लॅट टेलगेट तिच्या ऑफरोड कॅरेक्टरला आणखी भक्कम करतात. कारच्या एक्सटेरिअर हायलाईट्सवर लक्ष द्यायचं झाल्यास त्यातील महत्तवाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे... 

  • आयताकार हेडलँप 
  • स्टड स्टाईल डिटेलिंग आणि ब्लॅक ग्रिल 
  • मोठाले फ्रंट आणि रिअर बंपर
  • चौकोनी व्हील आर्च 
  • साईड स्टेप 
  • फुल कव्हरसह टेलगेट माऊंटेड स्पेअर व्हील
  • मागच्या बाजूस व्हर्टिकली स्टॅक्ट्ड टेल लँप 

कारचं केबिन टॉप क्लास... 

बाहेरून प्रचंड मजबूत दिसणारी ही SUV कार असून त्यामध्ये 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम मिळतं. कारमध्ये 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉईस कमांड सपोर्ट, लेदर रॅप्ड स्टीअरिंग व्हील, 12 स्पीकर ऑडिओ सिस्टीम, वायरलेस फोन चार्जिंग, टाईप C USB पोर्ट्स, बूटस्पेसमध्ये 220V पावर आउटलेट, व्हीकल-टू-लोड (V2L) क्षमता या कारच्या इंटेरिअरमधील जमेच्या बाजू. 

जेटूरमुळं भारतात काय बदलणार? 

Jetour T2 i-DM भारतात लाँच झाल्यास ती दिवाळीदरम्यान लाँच होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. असं झाल्यास ही प्रिमीयम प्लग-इन हायब्रिड SUV सेगमेंटमध्ये एक भक्कम दावेदार ठरणार असून, सध्यातरी भारतात PHEV साठीचे पर्याय अतिशय सिमीत आहेत. अशा स्थितीत जर जेटूर लाँच झाली तर भारतीय ऑटो क्षेत्राला एक नवं वळण मिळणार हे नक्की. 

