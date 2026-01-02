English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Auto News : कारप्रेमींसाठी जबरदस्त ऑफर! कार 3 वर्षं वापरुन परत करा अन् चांगली रक्कम मिळवा

Auto News : कारप्रेमींसाठी जबरदस्त ऑफर! कार 3 वर्षं वापरुन परत करा अन् चांगली रक्कम मिळवा

Auto News : भारतीय कार क्षेत्रामध्ये एकाहून एक सरस का लाँच होत असतानाच प्रत्येक कार कंपनी ग्राहकांचं लक्ष वेधण्यासाठी तोडीस तोड मॉडेल लाँच करताना दिसत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 04:00 PM IST
Auto Car : भारतच नव्हे, तर जगभरात सध्या इलेक्ट्रीक वाहनखरेदीकडे अनेकांचा कल दिसून येत आहे. पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर वाहनांसह वाहनचालनाचा उत्तम अनुभव देणाऱ्या या EV आता कुतूहलाचा विषय राहिलेल्या नाहीत. बरं, ज्यांना येत्या काळात इव्हीमध्येच अपग्रेड करायचं आहे अशा सर्व मंडळींसाठी एका कार कंपनीनं उत्तम ऑफर आणली असून, कारप्रेमींसाठी हा एक प्रकारे दिलासा आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. कारण ही आहे एक्सचेंज ऑफर!!!

कोणती कार कंपनी देतेय ऑफर? 

JSW MG Motor ही कार कंपनी सध्या इलेक्ट्रीक कार खरेदीवर ऑफर देत असून, हा देशातील पहिला असा कार ब्रँड आहे ज्यांनी अश्युअर्ड अर्थात खात्रीशीर बायबॅक प्रोग्राम कालावधीची मुदत वाढवून 3 वर्षांवरून 5 वर्षे केली आहे. ज्यामुळं इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळत आहे. 

एका अतिशय नव्या आणि युनिक कार्यक्रमाअंतर्त MG EV कार असणाऱ्या ग्राहकांना 3, 4 किंवा 5 वर्षांनंतर खात्रीशीर Resell Value मिळणार आहे. जी ग्राहकांना आपल्या हिशोबानं निवडता येणार आहे. एमजी मोटर्सच्या सध्याचं निर्धारित लक्ष्य पुढे नेणार आहे ज्यामध्ये 3 वर्षांच्या मालकी हक्कानंतर कारमालकांना 60 टक्के बायबॅक व्हॅल्यूची हमी मिळते. 

काय आहेत नियम आणि अटी? 

ही योजना कोणत्याही फायनान्स प्रोग्रामशी संबंधित नसून, देशात पहिल्यांदाच इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनासुद्धा रिसेल व्हॅल्यूचा फायदा मिळणार आहे. अट फक्त एकच कारला 3 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत किंवा तिचं मायलेज 60,000 इतकं असावं.

अतिशय अनोख्या अशा या बायबॅक उपक्रमाविषयी माहिती देताना JSW MG Motor India चे कार्यकारी संचालक अनुराह मेहरोत्रा यांच्या माहितीनुसार ग्राहकांना केंद्रीत ठेवणारा एक ब्रँड म्हणून एमजी मोटर्सनं कायमच अशा उपक्रमांवर भर दिला आहे, जिथं ग्राहकांचा अनुभव उत्तम असेल. त्यांच्या माहितीनुसार Battery-as-a-Service (BaaS) आणि इव्ही बॅटरींमध्ये लाईफटाईम वॉरंटी आणि यांसारख्या धर्तीवरही कंपनीनं पावलं उचलली आहेत. त्यातही रिसेल व्हॅल्यू ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय ठरत आहे.

