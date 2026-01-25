English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • टेक
  • फक्त ₹2 लाखांच्या Down Payment मध्ये घरी आणा ही कॉम्पॅक्ट SUV; आधी समजून घ्या EMI चं गणित

फक्त ₹2 लाखांच्या Down Payment मध्ये घरी आणा 'ही' कॉम्पॅक्ट SUV; आधी समजून घ्या EMI चं गणित

Kia Sonet Diesel:  ₹2 लाखांच्या Down Payment नंतर कारचा इएमआय किती? दर महिन्याला किती रक्कम खर्च होणार? जाणून घ्या... शहरातील आणि शहराबाहेरच्या प्रवासासाठी योग्य अशी कार एक चांगला पर्याय...   

सायली पाटील | Updated: Jan 25, 2026, 02:28 PM IST
फक्त ₹2 लाखांच्या Down Payment मध्ये घरी आणा 'ही' कॉम्पॅक्ट SUV; आधी समजून घ्या EMI चं गणित
Auto news Kia Sonet Diesel HTE Diesel Car Loan EMI calculation

Diesel Car : खासगी वापरासाठी कार खरेदीचा विचार केला जातो तेव्हा तेव्हा काही गोष्टी सहाजिकच केंद्रस्थानी ठेवण्यात येतात. यामध्ये कारचं मायलेज, तिचा परफॉर्मन्स, कारचे फिचर आणि शहरासमवेत गावखेड्यांच्या रस्त्यांवर चालण्याची कारची क्षमता या काहीशा महत्त्वाच्या निकषांचा समावेश असतो. शिवाय हल्ली वाढते रस्ते अपघात पाहता एअरबॅगचा विचारही ग्राहक करतात. सहसा चौकोनी कुटुंब असणाऱ्या मंडळींकडून शहरी वाहतूक आणि वर्षातून दोन- तीनदा गावाकडच्या फेऱ्यांना अनुसरून वाहन खरेदीला प्राधान्य दिलं जातं. अशाच कॉम्पॅक्ट SUV श्रेणीत येणारी एक उत्तम कार कोणती माहितीये? 

आकारानं अगदी अवाढव्य वाटणार नाही, मात्र तरीही पुरेसा लेगरूम देणारं केबिन असणारी ही कार म्हणजे किआ सॉनेट (डिझेल व्हेरिएंट). 2 लाख रुपयांच्या अनामत रकमेच्या बळावर ही कार खरेदी केल्यास त्यातून EMI अर्थात महिन्याला किती रुपयांचा हफ्ता येतो माहितीये? Kia कडून Sonet SUV च्या डिझेल लाईनअपमध्ये HTE O Diesel व्हेरिएंट विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या मॉडेलकी एक्स शोरुम किंमत आहे 9.98 लाख रुपये. कारचा आरटीओ चार्ज, इन्श्युरन्स जोडून ही रक्कम साधारण 10 लाखांच्या घरात जाते. 

ईएमआयचं गणित काय?

किआ सॉनेटचं HTE हे डिझेल व्हेरिएंट खरेदी केल्यास एक्स शोरुम किमतीवर फायनान्स अर्थात आर्थिक व्यवहार करावा लागू शकतो. म्हणजेच जर 2 लाखांचं डाऊन पेमेंट केलं, तर तुम्हाला 8.22 लाख रुपये इतक्या किमतीवर कर्ज घ्यावं लागेल. बँकेनं तुम्हाला जर 7 वर्षांसाठी 9 टक्के इतक्या व्याजदरानं कर्ज दिलं, तर प्रतिमहा तुम्हाला 13239 रुपये इतका कर्जाचा हफ्ता पडू शकतो. 

सोप्या शब्दांत या कार खरेदीवर तुम्ही 2.89 रुपये इतकी व्याजाची रक्कम देता. जद्यामुळं या कारची एकूण किंमत होते, 13.12 लाख रुपये. तेव्हा कार खरेदी करताना या खर्चाच्या गणिताकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

भारतीय ऑटो क्षेत्रात किआची ही कारी  Kia Sonet कॉम्पॅक्ट आकाराच्या एसयुव्ही कारमध्ये एक उत्तम पर्याय असून, या कारची थेट स्पर्धा  Mahindra XUV 3XO, Tata Punch, Maruti Brezza, Hyundai Venue अशा एसयुव्ही कारशी आहे. त्यामुळं 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

