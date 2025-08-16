'म्हटलं ते करून दाखवलं'; Anand Mahindra यांनी समोर आणला सुपरकारचा फर्स्ट लूक, किंमत- फिचर्स पाहूनच घ्या

Auto News Anand Mahindra : भारतीय कार क्षेत्रामध्ये मागील कैक वर्षांपासून मक्तेदारी असणाऱ्या महिंद्रा अँड महिंद्रा या कार उत्पादक कंपनीनं बदलत्या काळानुसार आणि कारप्रेमींच्या प्राधान्यक्रमानुसार सातत्यानं कार मॉडेलमध्ये बदल केले आणि आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या जोडीनं कंपनी पुन्हा एकदा दमदार कार मॉडेलसह Auto क्षेत्र गाजवण्यास सज्ज झाली आहे. महिंद्राच्या या सुपरकारचं नावही तितकंच सुपर असून, सध्या कार विश्वामध्ये याच कारनं सर्वांच्या मनाचा ठाव घेतला आहे, असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
BE 6 Batman Edition असं महिंद्राच्या नव्या इलेक्ट्रीक व्हीकलचं नाव असून, ही या एडिशनची पहिली कार भारतात 27.79 (एक्स शोरूम) इतक्या रकमेमध्ये विक्रीस उपलब्ध असेल असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. स्टायलिश लूक आणि प्रिमियम, पॉवरफुल बॅटरी बॅकअप असणाऱ्या या कारचे फक्त 300 युनिट अर्थात या मॉडेलच्या फक्त 300 कारच कंपनीकडून विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
BE 6 Batman Edition च्या अधिकृत नोंदणीसाठी कारप्रेमींना 23 ऑगस्टची प्रतीक्षा करावी लागणार असून, कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळापासून अधिकृत डिलरशिपच्या ठिकाणांवरूनच ही नोंदणी होणार आहे. ज्यासाठी ग्राहकांनी 21000 रुपये इतकी बुकिंग अमाऊंट जमा करणं अपेक्षित असेल. कंपनीच्या माहितीनुसार 20 सप्टेंबरपासून या कारची विक्री सुरू केली जाणार असून, हा दिवस जगभरात 'इंटरनॅशनल बॅटमॅन दे' म्हणून साजार होतो. त्यामुळं कंपनीचं हे अनोखं बॅटमॅन वर्जन कारप्रेमींना कितपत भावतं हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं असेल.
बीई6 ही कार बॅटमॅन एडिशनमधील पॅक थ्री व्हेरिएंटवर आधारित असून, इतर कारच्या तुलनेत तिची किंमत 89000 रुपयांनी महाग असल्याचं म्हटलं जात आहे. या कारसाठी महिंद्रानं वॉर्नस ब्रदर्सशी हातमिळवणी केली असून, कार क्षेत्रात ही अशी हातमिळवणी महिंद्रानं पहिल्यांदाच केल्यानंही ही कार चर्चेचा विषय ठरत आहे. वॉर्नर ब्रदर्स ही एक अमेरिकी फिल्म कंपनी असून हा एक निर्मिती स्टुडिओ असल्याचं सांगण्यात येंत.
सॅटिन ब्लॅक शेड अशा एकदम दिमाखदार रंगात बीई6 ही कार उपलब्ध असून, त्यामध्ये व्हील आर्ट आणि बंम्पर बॉडीवर क्लॅडिंगसाठी ग्लॉस ब्लॅक फिनिश पाहायला मिळतं. कारच्या पुढील दरवाजापाशी बॅटमॅन थीमचं डेकल, चारही बाजूंना बॅटमॅनचे लोगो, समोर फेंडर, व्हील हबकॅप, रिअर बम्पर, विंडो, रिअर विंडशील्डवर सोनेरी रंगाचा बॅटमॅनचा लोगो पाहायला मिळतो.
— anand mahindra (@anandmahindra) August 15, 2025
या कारचं इंटिरिअर लक्झरी फील देणारं असून त्यात सोनेरी रंगाचा कमाल वापर पाहायला मिळतो. सेंसर कंट्रोवर एसी वेंट्स, की फॉब, रोटरी डायलवरही गोल्ड अॅक्सेंट असून, कारटच्या सीट, इंटिरिअर लेबल, डॅशबोर्डचे पॅसेंजर साईड आणि कारचा प्रत्येक भाग तिचा लूक आणखी उठावदार करतो. 79kWh इतक्या क्षमतेचा बॅटरी पॅक देण्याच आलेली ही कार एकदा चार्ज केल्यास 682 किमी पर्यंतची ड्रायव्हिंग रेंज देते अर्थात इतकं मोठं अंतर ओलांडते असा दावा कंपनीकडून करण्यात आल्यामुळं आता या कारचे 300 मॉडेल नेमके कोणाच्या नावे जाणार हे पाहणंसुद्धा औत्सुक्याचं ठरणार आहे.