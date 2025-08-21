Mahindra चा हुकमी एक्का! Scorpio Classic; चित्त्यासारखा वेग अन् किंमत इतकी...

Mahindra Scorpio Classic: भारतात मागील काही वर्षांमध्ये एसयुव्ही कारची संख्या वाढली असून, या कारमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आणि ती चालवताना मिळणारा अनुभव हे SUV ना पसंती मिळवून महत्त्वाचे घटक. देशात कैक कार उत्पादक कंपन्यांनी एकाहून एक सरस एसयुव्ही लाँच केल्या आणि तरीही यामध्ये सर्वाधिक पसंती मिळाली ती म्हणजे महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपनीच्या कारना. अगदी गतकाळापासून ते आतापर्यंत कंपनीच्या प्रत्येक वाहनाला कारप्रेमींनी पसंती दिली. त्यांच्या या संपूर्ण कार रेंजमधील एक मॉडेल म्हणजे महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्लासिक.
Mahindra Scorpio Classic ही एक एसयुवी कार असून, भारतातील चांगल्यातल्या चांगल्या ते वाईटातील वाईट रस्त्यावरही ही कार कमाल परफॉर्म करते. अतिशयोक्ती नाही पण, ती खऱ्या अर्थानं चित्त्याच्या वेगानं पळते, कारण ही कार याच अद्वितीय वेगाला अनुसरून तयार करण्यात आली आहे.
आक्रमक योद्ध्यासारखं तिचं रुप ही कारची जमेची बाजू असून, खिशाला परवडणाऱ्या दरात एखादं दमदार प्रोडक्ट खरेदी करायच्या विचारात असणाऱ्यांसाठी महिंद्राची ही कार एत उत्तम पर्याय ठरते. या कारचं बेस मॉडेल खरेदी करण्याच्या विचारात असाल, तर Mahindra Scorpio Classic Diesel मॅन्युअल ट्रान्समिशन मॉडेल एक उत्तम पर्याय आहे. ज्यासाठी 13.77 रुपये इतकी एक्स शोरुम किंमत मोजावी लागते. या कारच्या ऑनरोड किमतीत कर आणि इतर गोष्टींची रक्कम जोडली असता किमतीचा आकडा वरखाली होऊ शकतो.
महिंद्राच्या नव्या स्कॉर्पिओ क्लासिकमध्ये 2.2 L mHawk 4 cylinder डिझेल इंजिन देण्यात आलं असून, त्यातून 132PS इतकी पॉवर आणि 300 Nm टॉर्क जनरेट होतं. 6 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन असणाऱ्या या कारचं केबिन फार बदललं नसून, यामध्ये ऑडिओ व्हिडीओ कनेक्टीव्हिटीसह 9 इंचांची इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम मिळते. एअरबॅग, ईबीडी, एबीएस, रिअर पार्किंग सेंसर, हाय स्पीड अलर्ट, पॅनिक ब्रेक इंडिकेशन असे सेफ्टी फिचरही कारमध्ये देण्यात आले आहेत. त्यामुळं तूफान फिरस्ती करायची असेल तर महिंद्राची ही कार बेस्ट डील!!!