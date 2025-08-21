English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mahindra चा हुकमी एक्का! Scorpio Classic; चित्त्यासारखा वेग अन् किंमत इतकी...

Mahindra Scorpio Classic: कारप्रेमींमध्ये कमालीची लोकप्रियता मिळवणाऱ्या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीची सर्वाधिक लोकप्रियता मिळवणारी कार म्हणजे...स्कॉर्पिओ   

सायली पाटील | Updated: Aug 21, 2025, 03:52 PM IST
Mahindra चा हुकमी एक्का! Scorpio Classic; चित्त्यासारखा वेग अन् किंमत इतकी...
Auto news Mahindra Scorpio Classic features price and latest update

Mahindra Scorpio Classic: भारतात मागील काही वर्षांमध्ये एसयुव्ही कारची संख्या वाढली असून, या कारमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आणि ती चालवताना मिळणारा अनुभव हे SUV ना पसंती मिळवून महत्त्वाचे घटक. देशात कैक कार उत्पादक कंपन्यांनी एकाहून एक सरस एसयुव्ही लाँच केल्या आणि तरीही यामध्ये सर्वाधिक पसंती मिळाली ती म्हणजे महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपनीच्या कारना. अगदी गतकाळापासून ते आतापर्यंत कंपनीच्या प्रत्येक वाहनाला कारप्रेमींनी पसंती दिली. त्यांच्या या संपूर्ण कार रेंजमधील एक मॉडेल म्हणजे महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्लासिक. 

Mahindra Scorpio Classic ही एक एसयुवी कार असून, भारतातील चांगल्यातल्या चांगल्या ते वाईटातील वाईट रस्त्यावरही ही कार कमाल परफॉर्म करते. अतिशयोक्ती नाही पण, ती खऱ्या अर्थानं चित्त्याच्या वेगानं पळते, कारण ही कार याच अद्वितीय वेगाला अनुसरून तयार करण्यात आली आहे. 

आक्रमक योद्ध्यासारखं तिचं रुप ही कारची जमेची बाजू असून, खिशाला परवडणाऱ्या दरात एखादं दमदार प्रोडक्ट खरेदी करायच्या विचारात असणाऱ्यांसाठी महिंद्राची ही कार एत उत्तम पर्याय ठरते. या कारचं बेस मॉडेल खरेदी करण्याच्या विचारात असाल, तर Mahindra Scorpio Classic Diesel मॅन्युअल ट्रान्समिशन मॉडेल एक उत्तम पर्याय आहे. ज्यासाठी 13.77 रुपये इतकी एक्स शोरुम किंमत मोजावी लागते. या कारच्या ऑनरोड किमतीत कर आणि इतर गोष्टींची रक्कम जोडली असता किमतीचा आकडा वरखाली होऊ शकतो. 

इंजिन आणि सेफ्टी फिचर्सही कमाल... 

महिंद्राच्या नव्या स्कॉर्पिओ क्लासिकमध्ये 2.2 L mHawk 4 cylinder डिझेल इंजिन देण्यात आलं असून, त्यातून 132PS इतकी पॉवर आणि 300 Nm टॉर्क जनरेट होतं. 6 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन असणाऱ्या या कारचं केबिन फार बदललं नसून, यामध्ये ऑडिओ व्हिडीओ कनेक्टीव्हिटीसह 9 इंचांची इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम मिळते. एअरबॅग, ईबीडी, एबीएस, रिअर पार्किंग सेंसर, हाय स्पीड अलर्ट, पॅनिक ब्रेक इंडिकेशन असे सेफ्टी फिचरही कारमध्ये देण्यात आले आहेत. त्यामुळं तूफान फिरस्ती करायची असेल तर महिंद्राची ही कार बेस्ट डील!!!

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsmahindraMahindra ScorpioMahindra Scorpio Classicmahindra scorpio classic s11

इतर बातम्या