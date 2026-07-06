/फक्त थोडी प्रतीक्षा, कारण पुढच्याच महिन्यात येतेय महिंद्राची Mahindra Scorpio N; किंमत किती?

मुंबई | भारतीयांच्या आवडत्या आणि प्राधान्यस्थानी असणाऱ्या कार कंपन्यांपैकी एक नाव म्हणजे महिंद्रा अँड महिंद्रा. विश्वासार्हतेच्या बाबतीत अग्रस्थानी असणाऱ्या महिंद्राच्या अनेक कार मागील वर्षभरात पाहायला मिळाल्या. येत्या काही दिवसांतसुद्धा कंपनी त्यांच्या लोकप्रिय स्कॉर्पिओ एन या एसयुव्ही कारचं फेसलिफ्ट मॉडेल लाँच करणार आहे. नुकतीच या कारची टेस्टींग पार पडली असून तेव्हाच कारच्या लूकनं अनेकांची मनं जिंकली.
प्राथमिक माहितीनुसार पुढच्या महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट 2026 मध्ये Mahindra Scorpio-N Facelift ही कार लाँच होऊ शकते. याशिलाय कंपनीकडून नव्या इलेक्ट्रिक SUV BE.07वरसुद्धा काम सुरू आहे. जी कार 2026 च्या अखेरीस लांच होईल असं म्हटलं जात आहे. राहिला मुद्दा स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्टचा, तर ही कार तिच्या फिचर्समुळं खास ठरत आहे.
नव्या स्कॉर्पिओ एनमध्ये सर्वात मोठा बदल असेल तो म्हणजे कारचं डिझाईन. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली झलक पाहता, या कारमध्ये नवे अलॉय व्हील्स असू शकतात. शिवाय कारचं फ्रंट लूक आधीपेक्षा अधिक आकर्षक असू शकतं. याव्यतिरिक्त LED हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल आणि नवं फ्रंट बंपर कारचा लूक आणखी उठावदार करेल. तर, कारचं रिअर बंपर आणि अपडेटेड एलईडी टेललाईटसुद्धा नव्यानं दिले जाऊ शकता. ही कारची मिडलाईफ फेसलिफ्ट असेल ही बाबसुद्धा लक्षात घेण्याजोगी.
स्कॉर्पिओ एनचे फिचरसुद्दधा कारला आधीपेक्षा उत्तम रुपात सादर करतील. यामध्ये टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम, संपूर्ण डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पॅनोरामिक सनरुफ, नवं मल्टीफंक्शन स्टिअरिंग व्हील, पुढील आणि मागील सीटसाठी वेंटिलेशन असे फिचर कंपनी देऊ शकते. म्हणजेच या कारनं प्रवास करकताना आरामदायी प्रवासाचा अनुभव हमखास येणार यात वाद नाही.
महिंद्राकडून नया कारच्या इंजिनमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत. नव्या स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्टमध्ये सध्याचच 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि 2.2 लीटर टर्बो डिझेल इंजिन अशी व्यवस्था असेल. या दोन्ही इंजिनसोबत मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स असे पर्यायसुद्धा मिळतील. प्राथमिक अंदाजानुसार कारमध्ये लेवल-2 ADAS सारखे आधुनिक फिचरसुद्धा दिले जाऊ शकतात. ज्यामुळं फेसलिफ्ट वर्जनची किंमत काहीशी जास्त असू शकते.
महिंद्रा सध्या कंपनीच्या आगामी ईव्हीवरही काम करत असून, ही कंपनीची बॉर्न इलेक्ट्रीक एसयुव्ही असेल, ज्या कारचं डिझाईन अतिशय आधुनिक धाटणीचं असेल. या नव्या एसयुव्हीमध्ये कूपे-स्टाइल रूफलाइन, रिट्रॅक्टेबल डोर हँडल, पिलरलेस डोर डिजाइन दिलं जाऊ शकतं. त्यामुळं ऑटो क्षेत्रात महिंद्राची नवी चाल कशी असेल, याचीच उत्सुकता अनेकांना लागली आहे.