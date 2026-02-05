English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  महिंद्राच्या कारमध्ये नसेल हे फिचर? चाचणी स्तरावरच महत्त्वाची माहिती समोर, सर्व मॉडेलमध्ये दिसणार बदल?

महिंद्राच्या कारमध्ये नसेल 'हे' फिचर? चाचणी स्तरावरच महत्त्वाची माहिती समोर, सर्व मॉडेलमध्ये दिसणार बदल?

Mahindra Cars : महिंद्रा अँड महिंद्रानंसुद्धा काळानुरूप कारप्रेमींचं बदलतं प्राधान्य लक्षात घेता काही बदल केले. याच बदलाच्या धर्तीवर कंपनीनं एक महत्त्वाचा निर्णयही घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 5, 2026, 02:41 PM IST
Mahindra Cars : भारतातील विश्वासार्ह कार कंपन्यांच्या यादीत अग्रस्थानी येणाऱ्या नावांमध्येच एक उल्लेख कायम होतो, तो म्हणजे महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपनीच्या कारचा. कारप्रेमीचं प्राधान्य आणि भारतीयांची खर्च करण्याची क्षमता हे महत्त्वाचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवत महिंद्रानं कायमच नवनवीन कार मॉडेल तयार करण्यावर भर दिला आहे. यातच आता महिंद्रा कारसंदर्भात अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर येत असून आता कंपनीच्या कारमध्ये 'एक' विशिष्ट फिचरचा अभाव असणार आहे. 

भारतातील सर्वात विश्वासार्ह एसयुव्ही कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या महिंद्राच्या सर्वात लोकप्रिय कारमध्ये सध्या  Scorpio Nचाही समावेश होत आहे. याच कारच्या फेसलिफ्ट वर्जनवर कंपनी काम करत असून नुकतंच या कारचं मॉडेल चाचणी स्तरावर अर्थात टेस्टींगदरम्यान पाहिलं गेलं. ज्यानंतर कारचे फिचर आणि सविस्तर माहितीसुद्धा समोर आली. 

का चर्चेच आहेत या कारचे फिचर्स?

काही वृत्तांनुसार Mahindra Scorpio N Facelift ची भारतातील टेस्टिंग सातत्यानं सुरू असून टेस्टिंग मॉडेलला शक्य तितकं झाकण्याचा प्रयत्न कंपनी करत आहे. ज्यामुळं तूर्तास कंपनीला कारमध्ये करण्यात आलेले बदल जाहीर करायचे नाहीत हे स्पष्ट होत आहे. Scorpio N Facelift मध्ये फार मोठे बदल नसले तरीही या कारच्या फ्रंट आणि रिअर प्रोफाईलमध्ये काही महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळू शकतात. नवं ग्रिल, अपडेटेड एलईडी, नवे अलॉय व्हील्ससुद्धा या कारमध्ये पाहायला मिळू शकतात. 

महिंद्राच्या कारमध्ये कोणतं फिचर नसेल?

प्राथमिक माहितीनुसार महिंद्राच्या कारमध्ये एका फिचरचा अभाव असेल. मात्र हे सरसकट सर्व कारसाठी लागू नसून महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्टसाठी हा बदल लागू असेल. जिथं ट्रीपल स्क्रीन सेटअप लावण्यात येणार नसल्याचं म्हटलं जात आहे. याऐवजी कंपनीकडून फ्री स्टँडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम दिली जाऊ शकते. महिंद्राकडून मात्र या फिचरबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर येऊ शकलेली नाही.  

महिंद्राच्या फेसलिफ्ट कारची किंमत काय असेल?

अद्यापही महिंद्राकडून या कारच्या लाँचबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र अशी अपेक्षा आहे की Scorpio N Facelift ही कार भारतात 2026 पर्यंत लाँच केली जाऊ शकते. किमतीचं सांगावं तर, सध्याच्या मॉडेलच्या तुलनेत कारची किंमत 20000 ते 1 लाखांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळं आता ही कार नेमकी कधी लाँच होते आणि त्यासाठी कंपनी किती किंमत निर्धारित करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

