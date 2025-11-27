फॅमिलीसाठी परफेक्ट! महिंद्राची 7-सीटर इलेक्ट्रीक SUV, 7 सेकंदात वेग ताशी 100Km

Mahindra XEV 9S features : भारतीय कार क्षेत्रामध्ये मागील काही वर्षांपासून इलेक्ट्रीक कारना बऱ्याच कारप्रेमींनी पसंती दिली. या क्षेत्रात वाहनांची वाढती मागणी पाहता महिंद्रानंसुद्धा त्यात उडी घेत काही कमाल मॉडेल लाँच केले. असंच एक 7 सीटर कार मॉडेल भारतीयांच्या आवडीच्या अशा महिंद्रा कंपनीनं नुकतंच लाँच केलं. Mahindra XEV 9S असं या एसयुव्ही कारचं नाव असून, सध्या Car Market मध्ये ती अनेक चर्चांच्या केंद्रस्थानी असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
इलेक्ट्रीक रेंजमधील कार म्हणूव या कारची सुरुवातीची किंमत 19.95 लाख रुपये ठेवण्यात आली असून कंपनीने हे मॉडेल त्यांच्या इलेक्ट्रिक प्रवासातील एक मोठे पाऊल असल्याचंही म्हटलं आहे. या SUV च्या टेस्ट ड्राइव्ह 5 जानेवारीपासून सुरू होतील. तर, ग्राहक 14 डिसेंबरपासून आपल्या आवडीचं व्हेरियंट निवडून त्याचं बुकिंग 14 जानेवारीपासून सुरू होईल, तर कारची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी 23 जानेवारीपासून दिली जाणार आहे.
XEV 9S ही INGLO प्लॅटफॉर्मवर तयार झालेली भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक-ओरिजिन 7-सीटर SUV असल्याचा दावा महिंद्राने केला असून संपूर्ण कुटुंबांसाठी, मोठ्या प्रवासासाठी आणि दैनंदिन वापर करणाऱ्यांचा प्राधान्यक्रम लक्षात ठेवून डिझाइन करण्यात आली आहे. सहज आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देणं हा या मॉडेलच्या निर्मितीमागील मुख्य हेतू असून कार ड्रायव्हिंगचा कमाल अनुभव देण्याची हमी ही कार देते.
महिंद्रा XEV 9S ला SUV म्हणून सादर करण्यात आली असून, कारमध्ये वावरण्यास पुरेशी जागा देण्यात आली आहे. कार केबिनचा व्हॉल्यूम मोठा असून थ्री-रो लेआउट पूर्णपणे इलेक्ट्रिक-फर्स्ट आहे. फ्रंक (frunk) अतिरिक्त स्टोरेजची सुविधा देतो. स्लाइडिंग आणि रिक्लाइनिंग सीट्स, पावर्ड बॉस मोड, सनशेड आणि वेंटिलेटेड सीटिंग असे फीचर्स दिलेले आहेत. इंटीरियरमध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि विविध कम्फर्ट मोड्सही त्यात समाविष्ट आहेत.
महिंद्राच्या या SUV मध्ये 7 एअरबॅग्स, L2+ ADAS, ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि 360-डिग्री व्ह्यू सिस्टम दिलेला आहे. तर, ही SUV एका अॅडव्हान्स्ड LFP बॅटरीवर चालते, ज्याची रिअल-वर्ल्ड रेंज 500 किमी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे आणि यावर लाइफटाइम वॉरंटी आहे. कारचा ड्राइव्हट्रेन 210 kW पॉवर आणि 380 Nm टॉर्क निर्माण करत असून, ही SUV 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 7 सेकंदात पकडते, ज्यामुळं साहसप्रेमींसाठी ही कार एक परवणीच असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.