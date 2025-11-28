Mahindra vs Toyota: 7 सीटर फॅमिली कारमध्ये कोण ठरतंय वरचढ? कोणती Car खरेदी ठरेल बेस्ट डील?

Toyota Innova Hycross vs Mahindra XEV 9S: भारतातील कारप्रेमींच्या आवडीच्या अशा Mahindra कंपनीकडून 27 नोव्हेंबरला 7 सीटर सेगमेंटमध्ये एक प्रिमियम कार लाँच करण्यात आली. पुरेसा केबिनस्पेस ही या कारची जमेची बाजू ठरत आहे. अशा या श्रेणीत ही पहिलीच कार नसून, महिंद्राच्या या मॉडेलला टक्कर देणारी कार म्हणजे टोयोटा इनोवा हायक्रॉस.
नव्या हायब्रिड पॉवरट्रेन आणि कम्फर्ट फिचरसह ही कार लाँच झाली असून, एकिकडे टोयोटाची कार आणि दुसरीकडे महिंद्राची नवी कार पाहता या दोन्ही कारमध्ये चांगलीच स्पर्धा पाहता येत आहे. तुलना केल्यास या दोन्ही कारपैकी कोणती कार ठरतेय उत्तम? पाहा...
टोयोटा इनोवा हायक्रॉसची लांची 4755 मीमी असून, महिंद्राच्या XEV 9S ची लांबी आहे 4737 मीमी. हायक्रॉसमध्ये एकूण 2850 मीमी इतका व्हिलबेस मिळतो. तर, XEV 9S चा व्हीलबेस आहे 2762मीमी. महिंद्राच्या कारला ग्राऊंड क्लिअरन्स कुलनेनं जास्त असून तो साधारण 205 मीमी इतका आहे.
कारच्या मायलेजची तुलना करायचं झाल्यास टोयोटा इनोवा हायक्रॉस कार 23-24 kmpl इतकं मायलेज देण्याचा दावा करते. तर, XEV 9S कार सिंगल चार्जमध्ये 500 किमी इतकी रेंज देते. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही कार प्रतिकिमी 1.5 रुपये इतक्याच खर्चाव चालते. पेट्रोलच्या तुलनेत हा आकडा अगदी लहान असल्यानं इथं इंधन आणि पैशांचीसुद्धा बचत होते हे लक्षात येतंय.
|महिंद्रा XEV 9S
|Toyota Innova Hycross
|पॅनोरामिक सनरुफ
|कॅप्टन सीट
|360 डिग्री कॅमेरा
|ADAS
|पॉवर्ड सीट
|पॅनोरामिक सनरुफ
|रिअर सीट वेंटिलेशन
|सीट वेंटिलेशन
|5G Apps डिजिटल फिचर
|360 डिग्री कॅमेरा
टोयोया इनोवाच्या हायक्रॉस मॉडेलची किंमत आहे 18.8 लाख रुपये. बेस मॉडेलसाठी ही किंमत असून टॉप मॉडेल 30.8 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. तर, महिंद्राची XEV 9S ही कार बेस मॉडेलसह 19.9 लाख रुपयांना उपलब्ध असून, कारचं टॉप मॉडेल 29.45 लाखांना उपलब्ध आहे. महिंद्राच्या कारची किंमत टोयोटाहून काहीशी कमी आणि त्यात अधिक फिचर्ससुद्धा उपलब्ध आहेत. त्यामुळं तुमच्यासाठी कोणती कार योग्य हे ठरवा आणि तसंच मॉडेल खरेदी करा... !!!