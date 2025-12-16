Mahindra च्या आलिशान फॅमिली कारसाठी इतकी क्रेझ? फक्त ₹21000 मध्ये प्रिमीयम मॉडेलचं बुकिंग सुरू, किंमत- फिचर पाहाच!

Mahindra XUV 7XO Car Feature and Price : कार क्षेत्रात प्रामुख्यानं भारतात नवी क्रांती आणणाऱ्या महिंद्रानं जणू मागील काही वर्षांमध्ये कात टाकली आहे. एकामागून एक कंपनीचे नवनवीन व्हेरिएंट लाँच केले जात असून या यादीत आता एक नवं नावही जोडलं जात आहे. हे नाव म्हणजे, महिंद्रा XUV 7XO. (Auto News)
Mahindra XUV 7XO लाँच करण्यासाठी कंपनी सज्ज झाली असून, या एसयुव्हीसाठी कंपनीनं बुकिंगसुद्धा सुरू केली आहे. ही कार कंपनीच्या XUV700 चंच अपग्रेडेट वर्जन असून, हे फेसलिफ्ट मॉडेल असल्याचं कंपनी सांगत आहे. ज्यामध्ये अनेक बदल पाहायला मिळणार असून, एसयुव्हीचं डिझाईन आणि फिचरमध्ये लक्षणीय बदल पाहायला मिळतील.
Mahindra XUV 7XO चं प्रीबुकिंग 21000 रुपयांमध्ये सुरू झालं असून, ग्राहकांना कंपनीच्या अधिकृत वितरकांकडून (Authorized dealership) किंवा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ही बुकिंग करता येत आहे. प्री बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना सुरुवातीच्या कार डिलीव्हरीमध्ये थेट फायदा मिळणार आहे. या कारच्या बुकिंगदरम्यान ग्राहकांना आपल्या पसंतीचं फ्यूल टाईप, ट्रान्समिशन आणि डीलरशिप निवडता येत आहे. या कारच्या किमतीबाबतची अधिकृत माहिती समोर आली नाही, मात्र 5 जानेवारीला कंपनी या एसयुव्हीची किंमत जाहीर करत अधिकृतपणे ती लाँच करणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
Goosebumps. Hello, again. Pre-bookings open now.
Creative visualisation. For representation purposes only. pic.twitter.com/y51a4GoTOb
— Mahindra XUV 7XO (@Mahindra_XUV7XO) December 15, 2025
Mahindra XUV 7XO च्या डिझाईनमध्ये अनेक बदल करण्यात आले असून, समोरच्या बाजूस नवे ड्यूल-पॉड LED हेडलँप, LED DRLs, LED टेललँप, ब्लॅक आऊट द्रिल, सिल्वर स्लॅट्स, नव्या डिझाईनचे अलॉय व्हील्स देण्यात येणार आहेत. ही कार एक प्रिमियम अनुभव देणारी फॅमिली कार असेल. ज्यामध्ये एक ऐसपैस केबिन, नवं डॅशबोर्ड डिझाईन, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिलं जाऊ शकतं. शिवाय कारमध्ये सॉफ्ट टच मटेरिअल, नवे एसी वेंट्स, मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससुद्धा मिळणार आहे. शिवाय कमाल फिचरनं परिपूर्ण असणारी ही कार ड्रायव्हिंगचा एक उत्तम अनुभव देईल. ज्यामुळं आता तिची किंमत किती असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल...