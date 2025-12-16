English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mahindra च्या आलिशान फॅमिली कारसाठी इतकी क्रेझ? फक्त ₹21000 मध्ये प्रिमीयम मॉडेलचं बुकिंग सुरू, किंमत- फिचर पाहाच!

Mahindra XUV 7XO Car Feature and Price : महिंद्रा कंपनीच्या कारना कायमच ग्राहकपसंती मिळाली असून विश्वासार्हतेच्या बळावर आता पुन्हा एकदा ही कार उत्पादक कंपनी एक नवं मॉडेल लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 16, 2025, 02:13 PM IST
Mahindra च्या आलिशान फॅमिली कारसाठी इतकी क्रेझ? फक्त ₹21000 मध्ये प्रिमीयम मॉडेलचं बुकिंग सुरू, किंमत- फिचर पाहाच!
auto news Mahindra XUV 7XO features and price premium family car

Mahindra XUV 7XO Car Feature and Price : कार क्षेत्रात प्रामुख्यानं भारतात नवी क्रांती आणणाऱ्या महिंद्रानं जणू मागील काही वर्षांमध्ये कात टाकली आहे. एकामागून एक कंपनीचे नवनवीन व्हेरिएंट लाँच केले जात असून या यादीत आता एक नवं नावही जोडलं जात आहे. हे नाव म्हणजे, महिंद्रा XUV 7XO. (Auto News)

Add Zee News as a Preferred Source

Mahindra XUV 7XO लाँच करण्यासाठी कंपनी सज्ज झाली असून, या एसयुव्हीसाठी कंपनीनं बुकिंगसुद्धा सुरू केली आहे. ही कार कंपनीच्या XUV700 चंच अपग्रेडेट वर्जन असून, हे फेसलिफ्ट मॉडेल असल्याचं कंपनी सांगत आहे. ज्यामध्ये अनेक बदल पाहायला मिळणार असून, एसयुव्हीचं डिझाईन आणि फिचरमध्ये लक्षणीय बदल पाहायला मिळतील. 

बुकिंग आणि लाँचबाबतची महत्त्वाची माहिती...

Mahindra XUV 7XO चं प्रीबुकिंग 21000 रुपयांमध्ये सुरू झालं असून, ग्राहकांना कंपनीच्या अधिकृत वितरकांकडून (Authorized dealership) किंवा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ही बुकिंग करता येत आहे. प्री बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना सुरुवातीच्या कार डिलीव्हरीमध्ये थेट फायदा मिळणार आहे. या कारच्या बुकिंगदरम्यान ग्राहकांना आपल्या पसंतीचं फ्यूल टाईप, ट्रान्समिशन आणि डीलरशिप निवडता येत आहे. या कारच्या किमतीबाबतची अधिकृत माहिती समोर आली नाही, मात्र 5 जानेवारीला कंपनी या एसयुव्हीची किंमत जाहीर करत अधिकृतपणे ती लाँच करणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : लक्ष्मीजी घरके अंदर...! मस्क यांच्या संपत्तीत झटपट पटापट वाढ; ₹5,44,93,41,00,00,000 आणि...

प्रिमीयम लूक आणि डिझाईन... फिचर पाहूनच घ्या! 

Mahindra XUV 7XO च्या डिझाईनमध्ये अनेक बदल करण्यात आले असून, समोरच्या बाजूस नवे ड्यूल-पॉड LED हेडलँप, LED DRLs, LED टेललँप, ब्लॅक आऊट द्रिल, सिल्वर स्लॅट्स, नव्या डिझाईनचे अलॉय व्हील्स देण्यात येणार आहेत. ही कार एक प्रिमियम अनुभव देणारी फॅमिली कार असेल. ज्यामध्ये एक ऐसपैस केबिन, नवं डॅशबोर्ड डिझाईन, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिलं जाऊ शकतं. शिवाय कारमध्ये सॉफ्ट टच मटेरिअल, नवे एसी वेंट्स, मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससुद्धा मिळणार आहे. शिवाय कमाल फिचरनं परिपूर्ण असणारी ही कार ड्रायव्हिंगचा एक उत्तम अनुभव देईल. ज्यामुळं आता तिची किंमत किती असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल...

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsMahindra XUV 7XOMahindra XUV700 FaceliftMahindra CarsNew Mahindra SUV

इतर बातम्या